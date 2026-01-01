Pavilion Samui Villas & Resort
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Sehr schön angelegter Swimmingpool mit grosszügigen Sonnenterrassen, integriertem Kinderbecken und Jacuzzi sowie ein weiterer neuer Pool beim Restaurant mit freiem Blick aufs Meer. Am Strand werden verschiedene Wassersportarten angeboten. Im «Spavilion», dem hauseigenen Spa, können Sie sich mit verschiedenen Anwendungen und Massagen verwöhnen lassen.
Lage
Direkt am kilometerlangen Sandstrand der schönen Lamai Bucht, mitten in einem tropischen Garten. Zu Fuss erreichen Sie das lebhafte Ortszentrum von Lamai in wenigen Minuten. Der Flughafen liegt ca. 25 Fahrminuten, die bekannte Chaweng Beach ca. 15 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Im Restaurant «Patio» mit herrlicher Sicht auf das Meer und unter freiem Himmel werden abends italienische Küche und thailändische Spezialitäten serviert. Snackbar beim Pool. Die Strandbar bereitet hervorragende Cocktails zu. Der «Potato Beach Club» mit separatem Pool lädt zum Relaxen bei Lounge-Musik ein. Am nahen Lamai-Strand finden sich zahlreiche weitere Restaurants und Bars.
Zimmer
Insgesamt 91 Zimmer umfasst die Anlage, die sich harmonisch der Umgebung anpasst.
Insgesamt 91 Zimmer umfasst die Anlage, die sich harmonisch der Umgebung anpasst.
Deluxe Balcony Suite (34): 44 m² grosse Zimmer, in zweigeschossigen Gebäuden untergebracht. Komfortabel und modern im zeitgemässem Thai-Stil ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-Dockingstation, Safe und Minibar. Badezimmer mit Dusche, WC und Föhn, Kaffee-/Teekocher. Zusätzlich verfügen sie über eine Badewanne mit Jacuzzi und 2 Tagesbetten auf dem Balkon (nicht geeignet für Kinder).
Plunge Pool Suite (20): 55 m² grosse Zimmer, im Parterre der zweigeschossigen Gebäude gelegen mit eigenem, kleinem Pool (2,5 x 1,8 m) im Freien.
Hydro Pool Villa (18): 60 m² gross, luxuriös eingerichtet mit Badewanne und separater Dusche sowie eigenem Whirlpool (2,5 x 4 m) mit Sonnendeck.
Premier Pool Villa (4): 64 m² grosse Villa, ebenfalls im Parterre mit eigenem Pool (2,5 x 4 m), guter Privatsphäre und in Strandnähe gelegen.
Grand Pool Villa (3): Auf 160 m² (inkl. Aussenfläche) geniessen Sie sehr grosse Privatsphäre. Das exklusive Badezimmer ist mit einer Jacuzzi-Badewanne und separater Dusche eingerichtet. Im Garten können Sie sich in Ihrem eigenen Pool (3 x 5 m) abkühlen und auf den komfortablen Sonnenliegen ausspannen. Die Grand Villen befinden sich nahe beim Strand und Swimmingpool.
ab CHF 90.– / pro Person
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