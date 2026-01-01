Insgesamt 91 Zimmer umfasst die Anlage, die sich harmonisch der Umgebung anpasst.

Deluxe Balcony Suite (34): 44 m² grosse Zimmer, in zwei­ge­schos­sigen Gebäuden untergebracht. Komfortabel und modern im zeitgemässem Thai-Stil ausgestattet mit Klima­anlage, ­Tele­fon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-­Dock­ingstation, Safe und Minibar. Badezimmer mit Dusche, WC und Föhn, Kaffee-/Teekocher. Zusätzlich verfügen sie über eine Bade­­wanne mit Jacuzzi und 2 Tagesbetten auf dem Balkon (nicht geeignet für Kinder).



Plunge Pool Suite (20): 55 m² grosse Zimmer, im Parterre der zweigeschossigen Gebäude gelegen mit eigenem, kleinem Pool (2,5 x 1,8 m) im Freien.

Hydro Pool Villa (18): 60 m² gross, luxuriös eingerichtet mit Badewanne und separater Dusche sowie eigenem Whirlpool (2,5 x 4 m) mit Sonnendeck.

Premier Pool Villa (4): 64 m² grosse Villa, ebenfalls im Parterre mit eigenem Pool (2,5 x 4 m), guter Privatsphäre und in Strandnähe gelegen.



Grand Pool Villa (3): Auf 160 m² (inkl. Aussenfläche) ge­nies­sen Sie sehr grosse Privatsphäre. Das exklusive Bade­zimmer ist mit einer Jacuzzi-Badewanne und separater Dusche eingerichtet. Im Garten können Sie sich in Ihrem eigenen Pool (3 x 5 m) abkühlen und auf den komfortablen Sonnenliegen ausspannen. Die Grand Villen befinden sich nahe beim Strand und Swimmingpool.