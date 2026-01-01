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Pavilion Samui Villas & Resort

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Ko Samui

Beliebtes Resort, welches direkt am schönen Lamai Strand gelegen ist! Restaurants, Bars und Einkaufsläden sind in unmittelbarer Nähe.

Beschreibung

Einleitung
Sehr schön angelegter Swim­ming­pool mit grosszügigen Sonnenterrassen, integriertem Kin­der­becken und Jacuzzi sowie ein weiterer neuer Pool beim Res­taurant mit freiem Blick aufs Meer. Am Strand werden verschiedene Wassersportarten angeboten. Im «Spavilion», dem hauseigenen Spa, können Sie sich mit verschiedenen Anwendungen und Massagen verwöhnen lassen.
Lage
Direkt am kilometerlangen Sandstrand der schönen Lamai Bucht, mitten in einem tropischen Garten. Zu Fuss erreichen Sie das lebhafte Orts­zentrum von Lamai in wenigen­ Minuten. Der Flughafen liegt ca. 25 Fahrminuten, die bekannte Chaweng Beach ca. 15 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Im Restaurant «Patio» mit herrlicher Sicht auf das Meer und unter freiem Himmel werden abends italienische Küche und thailändische Spezialitäten serviert. Snack­bar beim Pool. Die Strandbar bereitet hervorragende Cocktails zu. Der «Potato Beach Club» mit separatem Pool lädt zum Relaxen bei Lounge-Musik ein. Am nahen Lamai-Strand finden sich zahl­reiche weitere Restaurants und Bars.
Zimmer

Insgesamt 91 Zimmer umfasst die Anlage, die sich harmonisch der Umgebung anpasst.
Deluxe Balcony Suite (34): 44 m² grosse Zimmer, in zwei­ge­schos­sigen Gebäuden untergebracht. Komfortabel und modern im zeitgemässem Thai-Stil ausgestattet mit Klima­anlage, ­Tele­fon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-­Dock­ingstation, Safe und Minibar. Badezimmer mit Dusche, WC und Föhn, Kaffee-/Teekocher. Zusätzlich verfügen sie über eine Bade­­wanne mit Jacuzzi und 2 Tagesbetten auf dem Balkon (nicht geeignet für Kinder).


Plunge Pool Suite (20): 55 m² grosse Zimmer, im Parterre der zweigeschossigen Gebäude gelegen mit eigenem, kleinem Pool (2,5 x 1,8 m) im Freien.
Hydro Pool Villa (18): 60 m² gross, luxuriös eingerichtet mit Badewanne und separater Dusche sowie eigenem Whirlpool (2,5 x 4 m) mit Sonnendeck.
Premier Pool Villa (4): 64 m² grosse Villa, ebenfalls im Parterre mit eigenem Pool (2,5 x 4 m), guter Privatsphäre und in Strandnähe gelegen.


Grand Pool Villa (3): Auf 160 m² (inkl. Aussenfläche) ge­nies­sen Sie sehr grosse Privatsphäre. Das exklusive Bade­zimmer ist mit einer Jacuzzi-Badewanne und separater Dusche eingerichtet. Im Garten können Sie sich in Ihrem eigenen Pool (3 x 5 m) abkühlen und auf den komfortablen Sonnenliegen ausspannen. Die Grand Villen befinden sich nahe beim Strand und Swimmingpool.

ab CHF 90.– / pro Person

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