Für wen sich Ko Tao eignet

Ko Tao ist die kleinste der drei bekannten Inseln des Samui-Archipels und hat sich einen ruhigen Charakter bewahrt. Sie gehört zu den bekanntesten Orten weltweit, um das Tauchen zu erlernen – entsprechend gross ist die Auswahl an Tauchschulen. Wer nur schnorcheln möchte, kommt an vielen Buchten direkt vom Strand aus ins Wasser. Gut aufgehoben sind hier Paare, Alleinreisende und aktive Familien; das Nachtleben bleibt überschaubarer als auf dem benachbarten Ko Phangan.

Weniger passend ist die Insel, wenn Sie grosse Ferienanlagen mit umfangreicher Infrastruktur, ausgedehnte Einkaufsmöglichkeiten oder viel Abwechslung am Abend erwarten. Die Unterkünfte sind überwiegend kleinere bis mittelgrosse Resorts und Bungalowanlagen, viele davon am Hang über einer Bucht. Das Gelände ist hügelig, einzelne Strände erreichen Sie nur über steile Zufahrten oder per Boot, und nicht jede Bucht hat einen flachen, sandigen Einstieg.

Neben dem Wasser bestimmen wenige, dafür verlässliche Aktivitäten den Tag: Schnorchelausflüge zum vorgelagerten Ko Nang Yuan, Bootstouren rund um die Insel, Kajakfahren, Wanderungen zu Aussichtspunkten im Inselinnern und Yoga. Ein eigentliches Kulturprogramm bietet Ko Tao nicht – wer Tempel, Märkte und Städte sehen möchte, plant das besser auf dem Festland ein.

Anreise, Wege und beste Reisezeit

Ko Tao hat keinen eigenen Flughafen. Die meisten Gäste fliegen nach Ko Samui oder reisen ans Festland und setzen von dort mit Schnellboot oder Fähre über. Planen Sie deshalb eher mehrere Nächte ein statt einer kurzen Zwischenstation – für eine einzige Übernachtung lohnt sich der Anreiseaufwand selten. Auf der Insel bewegen Sie sich mit Pick-up-Taxis, Rollern oder Longtailbooten fort; ein durchgehendes Strassennetz zu allen Buchten gibt es nicht.

Am Golf von Thailand gelten in der Regel die Monate Februar bis September als beste Reisezeit, während der Nordostmonsun von Oktober bis Dezember die meisten Niederschläge bringt. Das ist der umgekehrte Rhythmus zur Andamanenküste und macht Ko Tao zur naheliegenden Wahl für Badeferien im europäischen Sommer. In der regenreichen Zeit kann starker Seegang Bootsverbindungen verzögern oder ausfallen lassen; kalkulieren Sie vor einem Weiterflug einen Reservetag ein.

Als Kombination bietet sich eine Inselrunde an: einige Tage auf Ko Samui oder Ko Phangan, danach Ko Tao als ruhiger Abschluss. Wer mehr vom Land sehen möchte, stellt Bangkok oder eine Rundreise durch Thailand voran. Welche Reihenfolge, Unterkunft und Bootsverbindung zu Ihren Daten passt, klären Sie am besten direkt mit unseren Thailand-Spezialisten.