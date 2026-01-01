Ko Tao Hotels
Tauchen, Strand und Inselruhe im Golf von Thailand
Für wen sich Ko Tao eignet
Ko Tao ist die kleinste der drei bekannten Inseln des Samui-Archipels und hat sich einen ruhigen Charakter bewahrt. Sie gehört zu den bekanntesten Orten weltweit, um das Tauchen zu erlernen – entsprechend gross ist die Auswahl an Tauchschulen. Wer nur schnorcheln möchte, kommt an vielen Buchten direkt vom Strand aus ins Wasser. Gut aufgehoben sind hier Paare, Alleinreisende und aktive Familien; das Nachtleben bleibt überschaubarer als auf dem benachbarten Ko Phangan.
Weniger passend ist die Insel, wenn Sie grosse Ferienanlagen mit umfangreicher Infrastruktur, ausgedehnte Einkaufsmöglichkeiten oder viel Abwechslung am Abend erwarten. Die Unterkünfte sind überwiegend kleinere bis mittelgrosse Resorts und Bungalowanlagen, viele davon am Hang über einer Bucht. Das Gelände ist hügelig, einzelne Strände erreichen Sie nur über steile Zufahrten oder per Boot, und nicht jede Bucht hat einen flachen, sandigen Einstieg.
Neben dem Wasser bestimmen wenige, dafür verlässliche Aktivitäten den Tag: Schnorchelausflüge zum vorgelagerten Ko Nang Yuan, Bootstouren rund um die Insel, Kajakfahren, Wanderungen zu Aussichtspunkten im Inselinnern und Yoga. Ein eigentliches Kulturprogramm bietet Ko Tao nicht – wer Tempel, Märkte und Städte sehen möchte, plant das besser auf dem Festland ein.
Anreise, Wege und beste Reisezeit
Ko Tao hat keinen eigenen Flughafen. Die meisten Gäste fliegen nach Ko Samui oder reisen ans Festland und setzen von dort mit Schnellboot oder Fähre über. Planen Sie deshalb eher mehrere Nächte ein statt einer kurzen Zwischenstation – für eine einzige Übernachtung lohnt sich der Anreiseaufwand selten. Auf der Insel bewegen Sie sich mit Pick-up-Taxis, Rollern oder Longtailbooten fort; ein durchgehendes Strassennetz zu allen Buchten gibt es nicht.
Am Golf von Thailand gelten in der Regel die Monate Februar bis September als beste Reisezeit, während der Nordostmonsun von Oktober bis Dezember die meisten Niederschläge bringt. Das ist der umgekehrte Rhythmus zur Andamanenküste und macht Ko Tao zur naheliegenden Wahl für Badeferien im europäischen Sommer. In der regenreichen Zeit kann starker Seegang Bootsverbindungen verzögern oder ausfallen lassen; kalkulieren Sie vor einem Weiterflug einen Reservetag ein.
Als Kombination bietet sich eine Inselrunde an: einige Tage auf Ko Samui oder Ko Phangan, danach Ko Tao als ruhiger Abschluss. Wer mehr vom Land sehen möchte, stellt Bangkok oder eine Rundreise durch Thailand voran. Welche Reihenfolge, Unterkunft und Bootsverbindung zu Ihren Daten passt, klären Sie am besten direkt mit unseren Thailand-Spezialisten.
The Haad Tien Beach Resort
ab CHF 96.– / pro Person
Ko Tao
In der Nähe des Strandes befindet sich ein hübscher Swimmingpool mit Liegen und Sonnenschirmen. Massagen am Strand,...
The Beach Club by Haadtien
ab CHF 84.– / pro Person
Ko Tao
Zwei Swimmingpools und Spa. Tauch-, Schnorchel- und Bootsausflüge können über das Hotel organisiert werden.
Hotspot für Taucher
Viele artenreiche Tauchgründe machen Ko Tao zu einer der beliebtesten Destinationen für Taucher. Die Insel richtet sich aber auch an Ruhesuchende, Familien mit Kindern und Alleinreisende, die hier erholsame Tage an einem der zahlreichen Traumstrände verbringen möchten. Verbinden Sie Ihre Thailand-Reise mit Ko Tao, Ko Phangan und Ko Samui und geniessen Sie die Vielfalt dieser traumhaften Inselwelt!
Ko Tao: kleine Insel im Golf von Thailand
Ko Tao, die «Schildkröteninsel», liegt im Golf von Thailand nördlich von Ko Phangan und gehört zum Samui-Archipel. Die kleine, hügelige Insel hat sich trotz ihrer Bekanntheit unter Tauchern einen entspannten Charakter bewahrt: kein Flughafen, keine grossen Ortschaften, dafür bewaldete Hügel, versteckte Buchten und eine überschaubare Auswahl an gepflegten Resorts. Wer Wert auf kurze Wege, warmes und klares Wasser sowie ein unaufgeregtes Inselleben legt, ist hier richtig.
Die Anreise erfolgt per Schnellboot oder Fähre – ab Ko Samui, Ko Phangan oder vom Festland. Gerade diese etwas aufwendigere Anreise hält den grossen Rummel fern und macht Ko Tao zum lohnenden Schlusspunkt einer Inselkombination. Direkt vorgelagert liegt Ko Nang Yuan: drei winzige, durch eine Sandbank verbundene Inselchen, die zu den meistfotografierten Motiven Thailands zählen und sich für einen Tagesausflug mit Schnorchelstopp anbieten. Auch Aussichtspunkte im Inselinnern und Bootstouren rund um die Insel füllen die Tage zwischen den Strandbesuchen.
Als beste Reisezeit gelten am Golf von Thailand in der Regel die Monate Februar bis September; von Oktober bis Dezember bringt der Nordostmonsun die meisten Niederschläge. Damit unterscheidet sich Ko Tao von der Andamanenküste – praktisch, wenn Sie im europäischen Sommer reisen möchten. Kombinieren Sie die Insel etwa mit einer Rundreise durch Thailand oder einigen Tagen in Bangkok, bevor Sie in den Süden weiterreisen.
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