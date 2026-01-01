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Melati Beach Resort & Spa

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Ko Samui

Dieses Resort bietet viel Platz und Privat­sphäre, so dass Ruhesuchende wie auch Familien auf ihre Kosten kommen. Die Unterkünfte, der freundliche Service und das Ambi­en­te sorgen für einen unvergesslichen Aufent­halt.

Beschreibung

Einleitung
Inmitten der Pool Villen steigt man in einen exklusiven Swimmingpool ein, der nach altem Thai-Khmer Design nachgebaut wurde. Am Strand be­­findet sich ein weiterer grosser Swimmingpool. Das Spa Zentrum bietet viele Anwendungen und Massagen an. In der Bibliothek kann man gemütlich ein Buch oder Zeit­schriften lesen. Fitness­center, Souve­ni­rla­den. Kids Club mit Aktivitätenprogramm.
Lage
Das Resort befindet sich im Nordosten der Insel an der idyllischen kleinen Thongson Bucht, 10 Fahrminuten vom Samui Flughafen und dem «Fisherman’s Village» mit Restau­rants und Läden entfernt. Es wird ein Pendelbus zum lebhaften Chaweng Strand mit vielen Shopping- und Unter­haltungsmöglichkeiten angeboten.
Angebot
Zwei Restaurants, eines davon liegt am Meer und lockt mit schöner Aussicht. Drei Bars warten mit köstlichen ­Er­frischungen auf.
Zimmer

Die 77 luxuriösen Zimmer und Villen sind im Thai Stil gestaltet und mit edlen Materialien eingerichtet. Die warmen Farben und die offene Architektur bieten hohen Komfort. Alle Zimmer und Villen sind mit einem grossen Doppelbett und einem Sofabett sowie mit Klima­anlage, Telefon, Fernseher, gratis Inter­netzugang, Safe, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn, Bade­mantel und Bal­kon oder Terrasse ausgestattet.
Grand Deluxe (38): Diese Zimmer sind in zweistöckigen Gebäuden untergebracht.

Die Parterre Zimmer verfügen über einen Garten mit einem gedeckten Pavilion und ein grosszügiges Badezimmer mit Badewanne im Freien und haben eine Gesamtfläche von 95 m². Im zweiten Stock befinden sich 77 m² grosse Zimmer (inkl. Aussenbereich) mit Badewanne für zwei Personen im Freien sowie einer Re­gen­dusche. Ein gros­ser Balkon bietet herrliche Sicht auf den tropischen Garten und das Meer.
Private Garden Pool (14): Diese Zimmer befinden sich im Parterre der zweistöckigen Einheiten.

Im grosszügigen, privaten Aussenbereich befindet sich ein kleiner Pool (ca. 2.5 x 4 m), Sonnenschirm und Liegen sowie ein gedeckter Pavilion mit Tagesbett und Essbereich. Insgesamt 144 m² Fläche.
Pool Villa (12): Die freistehenden Pool Villen bieten Ruhe und Eleganz. Die Terrasse wird von einer Mauer umgeben, damit die volle Privatsphäre gewahrt wird. Sie verfügen über einen Garten mit privatem Pool (ca. 3 x 4 m), Sonnenliegen und einem gedeckten Pavilion sowie über ein separates Wohn­zim­mer mit Sofa­bett, grosses Badezimmer mit Dusche im Freien sowie Badewanne und Dusche im klimatisierten Raum.

Ge­samt­fläche: 143 m².
Pool Villa Suite (6): Luxus pur auf insgesamt 196 m² Wohn­fläche! Gleiche Einrichtung wie Pool Villa mit grösserem Swimmingpool (ca. 4 x 6.5 m).
Family Pool Villa (5): Gleiche Fläche und Poolgrösse wie Pool Villa Suite, jedoch mit zweitem Schlafzimmer und kleinem Badezimmer anstatt separatem Wohnzimmer. Ideal für vier erwachsene Personen oder für Familien.

ab CHF 98.– / pro Person

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