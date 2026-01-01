Melati Beach Resort & Spa
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Inmitten der Pool Villen steigt man in einen exklusiven Swimmingpool ein, der nach altem Thai-Khmer Design nachgebaut wurde. Am Strand befindet sich ein weiterer grosser Swimmingpool. Das Spa Zentrum bietet viele Anwendungen und Massagen an. In der Bibliothek kann man gemütlich ein Buch oder Zeitschriften lesen. Fitnesscenter, Souvenirladen. Kids Club mit Aktivitätenprogramm.
Lage
Das Resort befindet sich im Nordosten der Insel an der idyllischen kleinen Thongson Bucht, 10 Fahrminuten vom Samui Flughafen und dem «Fisherman’s Village» mit Restaurants und Läden entfernt. Es wird ein Pendelbus zum lebhaften Chaweng Strand mit vielen Shopping- und Unterhaltungsmöglichkeiten angeboten.
Angebot
Zwei Restaurants, eines davon liegt am Meer und lockt mit schöner Aussicht. Drei Bars warten mit köstlichen Erfrischungen auf.
Zimmer
Die 77 luxuriösen Zimmer und Villen sind im Thai Stil gestaltet und mit edlen Materialien eingerichtet. Die warmen Farben und die offene Architektur bieten hohen Komfort. Alle Zimmer und Villen sind mit einem grossen Doppelbett und einem Sofabett sowie mit Klimaanlage, Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang, Safe, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn, Bademantel und Balkon oder Terrasse ausgestattet.
Die Parterre Zimmer verfügen über einen Garten mit einem gedeckten Pavilion und ein grosszügiges Badezimmer mit Badewanne im Freien und haben eine Gesamtfläche von 95 m². Im zweiten Stock befinden sich 77 m² grosse Zimmer (inkl. Aussenbereich) mit Badewanne für zwei Personen im Freien sowie einer Regendusche. Ein grosser Balkon bietet herrliche Sicht auf den tropischen Garten und das Meer.
Im grosszügigen, privaten Aussenbereich befindet sich ein kleiner Pool (ca. 2.5 x 4 m), Sonnenschirm und Liegen sowie ein gedeckter Pavilion mit Tagesbett und Essbereich. Insgesamt 144 m² Fläche.
Gesamtfläche: 143 m².
Die 77 luxuriösen Zimmer und Villen sind im Thai Stil gestaltet und mit edlen Materialien eingerichtet. Die warmen Farben und die offene Architektur bieten hohen Komfort. Alle Zimmer und Villen sind mit einem grossen Doppelbett und einem Sofabett sowie mit Klimaanlage, Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang, Safe, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn, Bademantel und Balkon oder Terrasse ausgestattet.
Grand Deluxe (38): Diese Zimmer sind in zweistöckigen Gebäuden untergebracht.
Die Parterre Zimmer verfügen über einen Garten mit einem gedeckten Pavilion und ein grosszügiges Badezimmer mit Badewanne im Freien und haben eine Gesamtfläche von 95 m². Im zweiten Stock befinden sich 77 m² grosse Zimmer (inkl. Aussenbereich) mit Badewanne für zwei Personen im Freien sowie einer Regendusche. Ein grosser Balkon bietet herrliche Sicht auf den tropischen Garten und das Meer.
Private Garden Pool (14): Diese Zimmer befinden sich im Parterre der zweistöckigen Einheiten.
Im grosszügigen, privaten Aussenbereich befindet sich ein kleiner Pool (ca. 2.5 x 4 m), Sonnenschirm und Liegen sowie ein gedeckter Pavilion mit Tagesbett und Essbereich. Insgesamt 144 m² Fläche.
Pool Villa (12): Die freistehenden Pool Villen bieten Ruhe und Eleganz. Die Terrasse wird von einer Mauer umgeben, damit die volle Privatsphäre gewahrt wird. Sie verfügen über einen Garten mit privatem Pool (ca. 3 x 4 m), Sonnenliegen und einem gedeckten Pavilion sowie über ein separates Wohnzimmer mit Sofabett, grosses Badezimmer mit Dusche im Freien sowie Badewanne und Dusche im klimatisierten Raum.
Gesamtfläche: 143 m².
Pool Villa Suite (6): Luxus pur auf insgesamt 196 m² Wohnfläche! Gleiche Einrichtung wie Pool Villa mit grösserem Swimmingpool (ca. 4 x 6.5 m).
Family Pool Villa (5): Gleiche Fläche und Poolgrösse wie Pool Villa Suite, jedoch mit zweitem Schlafzimmer und kleinem Badezimmer anstatt separatem Wohnzimmer. Ideal für vier erwachsene Personen oder für Familien.
ab CHF 98.– / pro Person
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