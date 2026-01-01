Die 77 luxuriösen Zimmer und Villen sind im Thai Stil gestaltet und mit edlen Materialien eingerichtet. Die warmen Farben und die offene Architektur bieten hohen Komfort. Alle Zimmer und Villen sind mit einem grossen Doppelbett und einem Sofabett sowie mit Klima­anlage, Telefon, Fernseher, gratis Inter­netzugang, Safe, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn, Bade­mantel und Bal­kon oder Terrasse ausgestattet.

Grand Deluxe (38): Diese Zimmer sind in zweistöckigen Gebäuden untergebracht.

Die Parterre Zimmer verfügen über einen Garten mit einem gedeckten Pavilion und ein grosszügiges Badezimmer mit Badewanne im Freien und haben eine Gesamtfläche von 95 m². Im zweiten Stock befinden sich 77 m² grosse Zimmer (inkl. Aussenbereich) mit Badewanne für zwei Personen im Freien sowie einer Re­gen­dusche. Ein gros­ser Balkon bietet herrliche Sicht auf den tropischen Garten und das Meer.

Private Garden Pool (14): Diese Zimmer befinden sich im Parterre der zweistöckigen Einheiten.

Im grosszügigen, privaten Aussenbereich befindet sich ein kleiner Pool (ca. 2.5 x 4 m), Sonnenschirm und Liegen sowie ein gedeckter Pavilion mit Tagesbett und Essbereich. Insgesamt 144 m² Fläche.

Pool Villa (12): Die freistehenden Pool Villen bieten Ruhe und Eleganz. Die Terrasse wird von einer Mauer umgeben, damit die volle Privatsphäre gewahrt wird. Sie verfügen über einen Garten mit privatem Pool (ca. 3 x 4 m), Sonnenliegen und einem gedeckten Pavilion sowie über ein separates Wohn­zim­mer mit Sofa­bett, grosses Badezimmer mit Dusche im Freien sowie Badewanne und Dusche im klimatisierten Raum.

Ge­samt­fläche: 143 m².

Pool Villa Suite (6): Luxus pur auf insgesamt 196 m² Wohn­fläche! Gleiche Einrichtung wie Pool Villa mit grösserem Swimmingpool (ca. 4 x 6.5 m).

Family Pool Villa (5): Gleiche Fläche und Poolgrösse wie Pool Villa Suite, jedoch mit zweitem Schlafzimmer und kleinem Badezimmer anstatt separatem Wohnzimmer. Ideal für vier erwachsene Personen oder für Familien.