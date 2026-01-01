Hua Hin Reisen
Abwechslungsreiche Ferien in Thailand
Centara Grand Beach Resort Hua Hin
ab CHF 93.– / pro Person
Hua Hin
Vier Swimmingpools mit Kinderpool, Spielplatz, Kids Club, Surfen, Tischtennis, Fitnesscenter, Volleyball,...
Let's Sea Hua Hin Al Fresco Resort
ab CHF 83.– / pro Person
Hua Hin
Riesige Poolanlage, Fitnessgeräte im Freien sowie hübsches Spa im Garten mit Sauna. Es werden auch Thai-Kochkurse,...
Devasom Hua Hin Resort
ab CHF 82.– / pro Person
Hua Hin
Der Salzwasser-Swimmingpool mit Whirlpool liegt im Zentrum der Anlage. Sechs Golfplätze in der Nähe,...
The Standard, Hua Hin
ab CHF 77.– / pro Person
Hua Hin
Schöner Swimmingpool am Strand vorne mit vielfältigen Liegebereichen. Moderner Spa mit zahlreichen Anwendungen,...
Charmante Hotels, Wasser- und Golfsport
Hua Hin befindet sich ein Stück südlich von Bangkok und lockt in erster Linie mit vielen luxuriösen Hotels und Resorts. Viele der Hotelanlagen haben auch eigene Golfplätze. Bei Wassersportlern ist die Region ebenfalls beliebt. Wer Thailand Ferien entspannt erleben möchte, der ist in Hua Hin bestens aufgehoben. Überzeugen Sie sich von der Einzigartigkeit jedoch einfach selbst. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Sie gerne bei der Planung Ihrer individuellen Reise nach Hua Hin unterstützen!
Hua Hin: Thailands königliches Seebad
Rund 200 Kilometer südwestlich von Bangkok liegt der älteste Badeort des Landes – seit den 1920er-Jahren Sommerresidenz der thailändischen Königsfamilie.
Strand, Golf und Nachtmarkt
Der Hauptstrand zieht sich über fünf Kilometer bis zum Felsen von Khao Takiab, dem Affenberg mit seiner Tempelanlage. Hua Hin gilt zudem als Golfzentrum Thailands: Rund ein Dutzend Plätze liegt im Umkreis einer Autostunde. Abends füllt sich der Nachtmarkt in der Innenstadt mit Garküchen, an denen Fisch und Meeresfrüchte direkt vom Grill kommen.
Ausflüge in die Umgebung
Der Nationalpark Khao Sam Roi Yot nördlich von Pranburi schützt Kalksteinberge, Sümpfe und die Phraya-Nakhon-Höhle, in der ein königlicher Pavillon im Sonnenstrahl steht. Nach Norden schliesst der ruhigere Badeort Cha-Am an, nach Süden die Buchten von Pranburi mit kleineren Boutique-Resorts.
Für wen sich Hua Hin eignet
Wer Thailand mit Bangkok verbinden möchte, ohne noch einmal zu fliegen, ist hier richtig: Die Fahrt dauert rund drei Stunden. Das Meer fällt flach ab, die Promenade ist gut begehbar und die Auswahl an Familienhotels gross – Hua Hin ist deutlich ruhiger als Phuket oder Pattaya.
Anreise und beste Reisezeit für Hua Hin
Der Badeort liegt am Golf von Thailand und folgt damit einem anderen Klimarhythmus als die Andamanenküste.
Klima im Jahresverlauf
Von November bis April ist es trocken und sonnig bei 28 bis 33 Grad – die verlässlichste Zeit für Badeferien. Von September bis Oktober fällt der meiste Regen, meist als kräftiger Nachmittagsschauer. Das Meer bleibt ganzjährig um 28 Grad.
Wie Sie hinkommen
Vom Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi erreichen Sie Hua Hin per Transfer in rund drei Stunden. Alternativ verbindet ein Zug beide Orte; der historische Bahnhof von Hua Hin mit seinem königlichen Wartepavillon gehört selbst zu den Sehenswürdigkeiten.
Häufige Fragen zu Hua Hin
Von November bis April ist es trocken und sonnig bei 28 bis 33 Grad. September und Oktober bringen den meisten Regen. Das Meer bleibt ganzjährig um 28 Grad warm.
Per Transfer ab dem Flughafen Suvarnabhumi in rund drei Stunden. Alternativ verkehrt ein Zug; der historische Bahnhof von Hua Hin mit dem königlichen Wartepavillon ist selbst sehenswert.
Ja. Das Meer fällt flach ab, die Promenade ist gut begehbar und die Auswahl an Familienhotels ist gross. Hua Hin ist deutlich ruhiger als Phuket oder Pattaya.
Golf auf rund einem Dutzend Plätzen, den Affenberg Khao Takiab, den Nachtmarkt und Ausflüge in den Nationalpark Khao Sam Roi Yot mit der Phraya-Nakhon-Höhle.
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