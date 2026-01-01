Hua Hin: Thailands königliches Seebad

Rund 200 Kilometer südwestlich von Bangkok liegt der älteste Badeort des Landes – seit den 1920er-Jahren Sommerresidenz der thailändischen Königsfamilie.

Strand, Golf und Nachtmarkt

Der Hauptstrand zieht sich über fünf Kilometer bis zum Felsen von Khao Takiab, dem Affenberg mit seiner Tempelanlage. Hua Hin gilt zudem als Golfzentrum Thailands: Rund ein Dutzend Plätze liegt im Umkreis einer Autostunde. Abends füllt sich der Nachtmarkt in der Innenstadt mit Garküchen, an denen Fisch und Meeresfrüchte direkt vom Grill kommen.

Ausflüge in die Umgebung

Der Nationalpark Khao Sam Roi Yot nördlich von Pranburi schützt Kalksteinberge, Sümpfe und die Phraya-Nakhon-Höhle, in der ein königlicher Pavillon im Sonnenstrahl steht. Nach Norden schliesst der ruhigere Badeort Cha-Am an, nach Süden die Buchten von Pranburi mit kleineren Boutique-Resorts.

Für wen sich Hua Hin eignet

Wer Thailand mit Bangkok verbinden möchte, ohne noch einmal zu fliegen, ist hier richtig: Die Fahrt dauert rund drei Stunden. Das Meer fällt flach ab, die Promenade ist gut begehbar und die Auswahl an Familienhotels gross – Hua Hin ist deutlich ruhiger als Phuket oder Pattaya.