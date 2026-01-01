Die 35 in modern-thailändischem Stil eingerichteten Zimmer wirken mit den warmen Farb­tönen, thailändischen Stoffen und Dekorationen sehr einladend. Sie verfügen über ein geräumiges Bad mit Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, Telefon, gratis Internet­zugang, Fern­­seher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Deluxe Building Garden View (7): Die 40 m² grossen Zimmer bieten eine grosszügige, gedeckte Terrasse mit Decken­ven­tila­tor und bequemen Sonnenliegen. Sie liegen im Parterre des Haupthauses.

Deluxe Building Sea View (15): Gleiche Zimmereinrichtung wie die Deluxe Building Garden View Kategorie.

Diese Zimmer befinden sich auf der 1. und 2. Etage, sind daher etwas heller, haben einen Balkon mit bequemen Sonnenliegen und bieten eine eingeschränkte Meersicht über die Dächer der Villen und des Gartens hinweg.

Deluxe Villa (Jacuzzi) (12): 45 m² grosse Zimmer in Doppel­bungalows, die sich im kleinen, aber sehr gepflegten Garten befinden. Diese Zimmer haben zusätzlich eine Whirlpool-Badewanne und verfügen über eine gemütliche Terrasse mit Aussicht in den Garten. Sie bieten weniger Privatsphäre als die Deluxe Building Sea View Zimmer im Hauptgebäude.