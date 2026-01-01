Samui Jasmine Resort
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Vom rechteckigen Swimmingpool mit kleinem Kinderpool und Sonnenliegen schweift der Blick über das Meer. Eine wohltuende Massage erhalten Sie im Massage-Pavillon am Strand.
Lage
Direkt am kilometerlangen, feinsandigen Lamai Strand. Das Zentrum von Lamai mit zahlreichen Restaurants, Bars und Läden ist in nur fünf Gehminuten bequem erreichbar. Die Fahrzeit zum Chaweng Strand beträgt rund 15 Minuten, zum Flughafen ca. 25 Minuten.
Angebot
Das hübsche «Jasmine Rice» Restaurant befindet sich beim Swimmingpool und dem Strand. Das Menü bietet eine Auswahl an thailändischen, chinesischen und internationalen Gerichten. Abends wird oftmals Live-Musik gespielt und es finden regelmässig Beach Barbecues statt. Beim Pool und Strand befindet sich die Bar, lehnen Sie sich in einen Sessel zurück und geniessen Sie mit einem Drink die Aussicht auf das Meer und abends den Sternenhimmel.
Zimmer
Die 35 in modern-thailändischem Stil eingerichteten Zimmer wirken mit den warmen Farbtönen, thailändischen Stoffen und Dekorationen sehr einladend. Sie verfügen über ein geräumiges Bad mit Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Diese Zimmer befinden sich auf der 1. und 2. Etage, sind daher etwas heller, haben einen Balkon mit bequemen Sonnenliegen und bieten eine eingeschränkte Meersicht über die Dächer der Villen und des Gartens hinweg.
Die 35 in modern-thailändischem Stil eingerichteten Zimmer wirken mit den warmen Farbtönen, thailändischen Stoffen und Dekorationen sehr einladend. Sie verfügen über ein geräumiges Bad mit Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe Building Garden View (7): Die 40 m² grossen Zimmer bieten eine grosszügige, gedeckte Terrasse mit Deckenventilator und bequemen Sonnenliegen. Sie liegen im Parterre des Haupthauses.
Deluxe Building Sea View (15): Gleiche Zimmereinrichtung wie die Deluxe Building Garden View Kategorie.
Diese Zimmer befinden sich auf der 1. und 2. Etage, sind daher etwas heller, haben einen Balkon mit bequemen Sonnenliegen und bieten eine eingeschränkte Meersicht über die Dächer der Villen und des Gartens hinweg.
Deluxe Villa (Jacuzzi) (12): 45 m² grosse Zimmer in Doppelbungalows, die sich im kleinen, aber sehr gepflegten Garten befinden. Diese Zimmer haben zusätzlich eine Whirlpool-Badewanne und verfügen über eine gemütliche Terrasse mit Aussicht in den Garten. Sie bieten weniger Privatsphäre als die Deluxe Building Sea View Zimmer im Hauptgebäude.
ab CHF 59.– / pro Person
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