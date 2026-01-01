Fair House Beach Resort & Hotel
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool mit Wasserfall im oberen Teil der Anlage und ein weiterer Pool mit Kinderbecken am Strand. Spa, Fitnesscenter und Wassersport am Strand.
Lage
Direkt am wunderschönen Chaweng Noi Strand gelegen. Ein kurze Taxifahrt bringt Sie ins Zentrum von Chaweng.
Angebot
Offenes Strandrestaurant, welches internationale sowie thailändische Gerichte serviert und Bar mit grosser Terrasse.
Zimmer
Die 172 hübsch eingerichteten Zimmer und Bungalows verteilen sich in einem weitläufigen Palmenhain an Hanglage und sind mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Interetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, Bad/Dusche sowie Balkon oder Terrasse ausgestattet.
Die Zimmer befinden sich etwa mittig zwischen Strand und Hauptpool.
Die 172 hübsch eingerichteten Zimmer und Bungalows verteilen sich in einem weitläufigen Palmenhain an Hanglage und sind mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Interetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, Bad/Dusche sowie Balkon oder Terrasse ausgestattet.
Superior (39) & Family Suite (7): 38 m² resp. 40 m² gross, im dreistöckigen Hauptgebäude am Hang gelegen, nahe dem «Hilltop Pool».
Grand Deluxe (30): 41 m² grosse Zimmer mit Sicht in den Garten.
Die Zimmer befinden sich etwa mittig zwischen Strand und Hauptpool.
Premier (42): 40 m² grosse, moderne Zimmer mit Badewanne und separate Dusche.
Superior Bungalow (16) & Deluxe Bungalow (28): 36 m² grosse, einzeln stehende Bungalows am Hang (Superior) oder näher am Strand (Deluxe).
ab CHF 42.– / pro Person
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