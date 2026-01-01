Die 172 hübsch eingerichteten Zimmer und Bungalows verteilen sich in einem weitläufigen Palmenhain an Hang­lage und sind mit Klima­anlage, Fern­seher, Telefon, gratis Inter­­etzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, Bad/Dusche sowie Balkon oder Terrasse ausgestattet.

Superior (39) & Family Suite (7): 38 m² resp. 40 m² gross, im dreistöckigen Hauptgebäude am Hang gelegen, nahe dem «Hilltop Pool».

Grand Deluxe (30): 41 m² grosse Zimmer mit Sicht in den Garten.

Die Zimmer befinden sich etwa mittig zwischen Strand und Hauptpool.

Premier (42): 40 m² grosse, moderne Zim­mer mit Badewanne und separate Dusche.

Superior Bungalow (16) & Deluxe Bungalow (28): 36 m² grosse, einzeln stehende Bungalows am Hang (Superior) oder näher am Strand (Deluxe).