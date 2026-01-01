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Paradise Beach Resort

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Ko Samui

Ein sympathisches Resort mit herz­lichem, typisch thailändischem Service, grosszügig und gemütlich eingerichteten Unterkünften und einer ruhigen Lage – ideal zum Entspannen und Wohlfühlen!

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swimmingpools mit Kinder­pool, Kinderspielplatz, Jacuzzi, Tischtennis, Tau­chen (PADI) und Kajaks. Im hübschen Spa können Sie sich mit zahlreichen Massagen und Spa Anwen­dungen verwöhnen lassen.
Lage
Ruhig, am Maenam Strand im Norden der Insel mit einigen einfachen, lokalen Restaurants in der Umgebung. Das Dorf Maenam erreichen Sie in ca. 10 Minuten zu Fuss. Ein Shuttlebus (kostenpflichtig) bringt Sie zum beliebten «Fisherman's Village» am Bophut Strand und nach Chaweng (ca. 20 Minuten). Die Transferzeit zum Flughafen beträgt ca. 20 Minuten.
Angebot
Das «The Terrace Restau­rant & Beach Bar» liegt direkt am Strand mit einem atemberaubenden Blick auf die Nachbarinsel Phangan und serviert lokale wie auch internationale Mahl­zeiten. In der dazugehörenden Beach Bar werden den ganzen Tag über leckere Drinks gemixt und Snacks angeboten.
Zimmer

Insgesamt 94 Zim­mer in zwei­stö­cki­gen Hoteltrakten sowie einige Villen und Suiten sind in der dschungelartigen Gartenanlage verteilt. Alle Unterkünfte sind gemütlich mit neuen, hellen Möbeln eingerichtet und ausgestattet mit 1 Doppelbett, Klimaanlage, Ventilator, Tele­fon, gratis Inter­netzugang, Fern­se­her, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Dusche.
Grand Deluxe Double (45): 30 m² grosse Zimmer (inkl. Aussenfläche) mit Terrasse oder Balkon mit Sicht auf den Garten.
Grand Deluxe Family (21): 36 m² grosse Zimmer im Erdgeschoss mit Doppel- und Einzelbett und geräumigem Sitzplatz mit Gartensicht.


Premium Deluxe (11): Gleich wie Grand Deluxe Double, jedoch ebenfalls 36 m² und im Parterre gelegen mit Pool- und Gartensicht. Zusätzlich mit Nespresso-Maschine, grösserem Fernseher und Hängematte im Garten ausgestattet.
Villa (9): 40 m² grosse (inkl. Aussenfläche), frei stehende Holz-­Cot­tages mit Ter­ras­se, nahe am Strand gelegen mit Sicht auf Garten oder Pool und zusätzlich mit Nespresso-Maschine ausgestattet.
Deluxe Villa (6): 62 m² gross (inkl. Aussenfläche), mit separatem Wohnzimmer, welches für Familien auch in ein zweites Schlafzimmer hergerichtet werden kann.

Zwei Einheiten pro Gebäude, nahe beim Restaurant/Bar gelegen mit Sicht auf den Pool.
Beachfront Villa (2): Gleich wie Villa, jedoch direkt am Strand, nahe beim Pool sowie Restaurant/Bar gelegen.

ab CHF 58.– / pro Person

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