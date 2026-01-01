Insgesamt 94 Zim­mer in zwei­stö­cki­gen Hoteltrakten sowie einige Villen und Suiten sind in der dschungelartigen Gartenanlage verteilt. Alle Unterkünfte sind gemütlich mit neuen, hellen Möbeln eingerichtet und ausgestattet mit 1 Doppelbett, Klimaanlage, Ventilator, Tele­fon, gratis Inter­netzugang, Fern­se­her, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Dusche.

Grand Deluxe Double (45): 30 m² grosse Zimmer (inkl. Aussenfläche) mit Terrasse oder Balkon mit Sicht auf den Garten.

Grand Deluxe Family (21): 36 m² grosse Zimmer im Erdgeschoss mit Doppel- und Einzelbett und geräumigem Sitzplatz mit Gartensicht.



Premium Deluxe (11): Gleich wie Grand Deluxe Double, jedoch ebenfalls 36 m² und im Parterre gelegen mit Pool- und Gartensicht. Zusätzlich mit Nespresso-Maschine, grösserem Fernseher und Hängematte im Garten ausgestattet.

Villa (9): 40 m² grosse (inkl. Aussenfläche), frei stehende Holz-­Cot­tages mit Ter­ras­se, nahe am Strand gelegen mit Sicht auf Garten oder Pool und zusätzlich mit Nespresso-Maschine ausgestattet.

Deluxe Villa (6): 62 m² gross (inkl. Aussenfläche), mit separatem Wohnzimmer, welches für Familien auch in ein zweites Schlafzimmer hergerichtet werden kann.

Zwei Einheiten pro Gebäude, nahe beim Restaurant/Bar gelegen mit Sicht auf den Pool.

Beachfront Villa (2): Gleich wie Villa, jedoch direkt am Strand, nahe beim Pool sowie Restaurant/Bar gelegen.