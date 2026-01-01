Chaweng Regent Beach Resort
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
2 Swimmingpools, einer mit Kinderbecken, Spa, Fitness sowie Kids Club.
Lage
Direkt im Zentrum von Chaweng gelegen. Eine Vielzahl von Verpflegungs- Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in Gehdistanz. Der internationale Flughafen erreichen Sie in 10 Fahrminuten.
Angebot
2 Restaurants und eine Bar. Im Chomtalay Restaurant geniessen thailändische sowie westliche Speisen direkt beim Strand und im Red Fish Restaurant werden Sie mit lokalen und internationalen Köstlichkeiten in gemütlichem Ambiente verwöhnt.
Zimmer
Die 155 Zimmer und Suiten vereinen traditionelle thailändische Eleganz mit modernem Komfort. Alle sind ausgestattet mit Balkon/Terrasse, Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Safe.
Die Deluxe Regency Pool View befinden sich in Poolnähe mit Aussicht auf den Pool.
Die 155 Zimmer und Suiten vereinen traditionelle thailändische Eleganz mit modernem Komfort. Alle sind ausgestattet mit Balkon/Terrasse, Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Safe.
Deluxe Villa (16): die 28m² grossen Villen bietet Blick in den tropischen Garten.
Deluxe Regency / Deluxe Regency Pool View (62): 38m² grosse Zimmer, im Erdgeschoss oder im ersten Stock gelegen und Gartenblick.
Die Deluxe Regency Pool View befinden sich in Poolnähe mit Aussicht auf den Pool.
Premier (34): 50 m² gross und im Erdgeschoss oder ersten Stock gelegen. Sie verfügen zusätzlich über ein Daybed sowie eine Badewanne mit Whirlpool Funktion.
Spa Villa Suite (18): 65 m² grosse wohlfühl Oase. Elegant eingereichtet mit grosszügiger Terrasse und einem privaten Jacuzzi.
ab CHF 82.– / pro Person
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