Die 155 Zimmer und Suiten vereinen traditionelle thailändische Eleganz mit modernem Komfort. Alle sind ausgestattet mit Balkon/Terrasse, Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Safe.

Deluxe Villa (16): die 28m² grossen Villen bietet Blick in den tropischen Garten.

Deluxe Regency / Deluxe Regency Pool View (62): 38m² grosse Zimmer, im Erdgeschoss oder im ersten Stock gelegen und Gartenblick.

Die Deluxe Regency Pool View befinden sich in Poolnähe mit Aussicht auf den Pool.

Premier (34): 50 m² gross und im Erdgeschoss oder ersten Stock gelegen. Sie verfügen zusätzlich über ein Daybed sowie eine Badewanne mit Whirlpool Funktion.

Spa Villa Suite (18): 65 m² grosse wohlfühl Oase. Elegant eingereichtet mit grosszügiger Terrasse und einem privaten Jacuzzi.