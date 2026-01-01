Start- und Endpunkt jeder Thailand-Reise ist die Hauptstadt Bangkok. Gäste finden in der pulsierenden Metropole viele Gegensätze. Einerseits erleben Sie ein „altes“ Bangkok mit Tempelanlagen und unzähligen kulturellen Höhepunkten. Auf der anderen Seite begegnen Sie dem „neuen“ Bangkok, einer lebendigen Grossstadt mit Hochhäusern, Luxushotels und Ausgehmeilen. Die Stadt, die niemals schläft, ist auf der ganzen Welt beliebt und eine bekannte Destination für Touristen. Vertrauen Sie unseren Spezialisten und lassen Sie sich umfassend beraten. Unsere Experten kennen sich aus und suchen für Sie das perfekte Bangkok Hotel, welches Ihren Bedürfnissen entspricht.