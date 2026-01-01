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Bangkok, Thailand  

Bangkok Reisen

Ferien in Thailands Hauptstadt vom Spezialisten

Start- und Endpunkt jeder Thailand-Reise ist die Hauptstadt Bangkok. Gäste finden in der pulsierenden Metropole viele Gegensätze. Einerseits erleben Sie ein „altes“ Bangkok mit Tempelanlagen und unzähligen kulturellen Höhepunkten. Auf der anderen Seite begegnen Sie dem „neuen“ Bangkok, einer lebendigen Grossstadt mit Hochhäusern, Luxushotels und Ausgehmeilen. Die Stadt, die niemals schläft, ist auf der ganzen Welt beliebt und eine bekannte Destination für Touristen. Vertrauen Sie unseren Spezialisten und lassen Sie sich umfassend beraten. Unsere Experten kennen sich aus und suchen für Sie das perfekte Bangkok Hotel, welches Ihren Bedürfnissen entspricht.

Mandarin OrientalHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 328.– / pro Person
Bangkok
Zwei Swimmingpools mit Sonnenter­rasse direkt am Fluss, zwei Tennis­plätze, Fitnesscen­ter mit Yoga und Tai-Chi...
Capella BangkokHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 442.– / pro Person
Bangkok
Schöner Swimmingpool mit toller Aussicht. Entspannen Sie sich im bemerkenswerten «Auriga» Spa oder belegen Sie eine...
Anantara Riverside Bangkok ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 95.– / pro Person
Bangkok
Grosser, schön ange­legter Swimmingpool mit Holzdeck im üppigen Garten, Kinderpool, Fitnesscenter, Tennis. Lassen Sie...
Shangri-La BangkokHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 113.– / pro Person
Bangkok
Swimmingpool am Fluss plus exklusiver Swimmingpool für Gäste des Krungthep Flügels, grosses «Chi» Spa, her­vor­ragend...
The Sukhothai BangkokHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 152.– / pro Person
Bangkok
Fitnessraum mit Dampfbad, Sauna und Jacuzzi, «Spa Botanica» mit Massagen und Schönheitsbehandlungen, 25m langer...
Dusit Thani BangkokHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 218.– / pro Person
Bangkok
Egal ob Sie sich auspowern oder einfach relaxen möchten, im 5. & 6. Stock finden Sie die passenden Einrichtungen...
The Standard, Bangkok MahanakhonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 118.– / pro Person
Bangkok
Swimmingpool mit Blick über die Stadt, hochmodernes Fitnesscenter, kleine Boutique.
MUU BangkokHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 83.– / pro Person
Bangkok
Rooftop Pool mit Whirlpool auf der 11. Etage, Sonnenterrasse mit Cocktailservice, modernes Fitnesscenter, Tischtennis
Ariyasom VillaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 78.– / pro Person
Bangkok
Der 20 m lange Swimmingpool und der Jacuzzi sind von einem üppigen Garten umgeben. Schönes Spa, Meditationshalle,...
Hyatt Regency Bangkok Suvarnabhumi AirportHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 58.– / pro Person
Bangkok
Das Hotel liegt im Gelände des Bangkok Suvarnab­humi Flughafens und bietet einen gratis 24-Stunden Shuttleservice an...
Siam@Siam Design Hotel BangkokHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 78.– / pro Person
Bangkok
Ein Infinity-Swim­ming­­pool im 11. Stockwerk und das moderne Fit­nesscenter sorgen für Abwechslung.
Riva SuryaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 87.– / pro Person
Bangkok
Herzstück des Ho­tels ist der schöne, ovale Swimmingpool mit Jacuzzi und Kinderbecken. Er liegt direkt am Flussufer...
AVANI+ Riverside Bangkok HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 82.– / pro Person
Bangkok
25 m langer Infinity-Swimming­pool mit Sonnenterrasse auf dem Dach (26. Stockwerk) mit herrlicher Rundsicht....
Sindhorn MidtownHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 92.– / pro Person
Bangkok
Der Horizon Pool bietet vom 18. Stockwerk eine wundervolle Aussicht über die Stadt. Durchgehend geöffnetes...
Amara BangkokHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 65.– / pro Person
Bangkok
Schöner, jedoch etwas kleiner Infinity-Sky-Pool neben der «AkaAza» Sky Bar in der obersten 26. Etage....
Villa Deva Resort & HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 111.– / pro Person
Bangkok
Mehrteiliger Swimmingpool im Zentrum des Resorts. Gönnen Sie sich eine Behandlung im kleinen Spa oder trainieren Sie...
Centre Point Sukhumvit 10Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 52.– / pro Person
Bangkok
Zwei Swimming Pools (Scenery Wing: Schöner Aussenpool (10×12m) mit Skyline-Panoramablick, Sonnen­terrasse und...
Mode Sathorn HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 46.– / pro Person
Bangkok
Grosszügiger Salzwasser Outdoor Swimmingpool im 11. Stock, ein Spa inklusive Jacuzzi, Sauna und Dampfbad sowie...
Galleria 10 HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 44.– / pro Person
Bangkok
Kleiner Rooftop Pool und Fitnesscenter, auch Massagen werden angeboten.

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Bangkok: Tempel, Flussleben und Märkte

Thailands Hauptstadt ist für die meisten Fernreisen der Auftakt – und lohnt mehr als die üblichen zwei Nächte vor dem Weiterflug an den Strand.

Grosser Palast, Wat Pho und Wat Arun

Der Königspalast mit dem Wat Phra Kaeo beherbergt den Smaragd-Buddha, das wichtigste Heiligtum des Landes. Wenige Gehminuten entfernt liegt Wat Pho mit dem 46 Meter langen liegenden Buddha und der ältesten Massageschule Thailands. Gegenüber am Westufer erhebt sich der Wat Arun, dessen Turm mit Porzellanscherben verziert ist – am schönsten im Abendlicht vom Fluss aus.

Auf dem Chao Phraya unterwegs

Die Expressboote auf dem Fluss sind das schnellste und angenehmste Verkehrsmittel der Altstadt. Für wenige Baht fahren Sie an Tempeln, Hotels und Lagerhäusern vorbei und umgehen den Verkehr an Land vollständig.

Märkte und Rooftops

Der Wochenendmarkt Chatuchak zählt mit rund 15'000 Ständen zu den grössten Märkten der Welt. Abends bieten die Rooftop-Bars entlang der Silom- und Sukhumvit-Achse den Blick über ein Lichtermeer bis zum Fluss.

Beste Reisezeit, Anreise und Stopover

Bangkok eignet sich als Auftakt, als Zwischenstopp und als eigenständiges Städteziel.

Klima im Jahresverlauf

Von November bis Februar ist es mit 26 bis 32 Grad am angenehmsten und trocken. März bis Mai wird es heiss und schwül, von Juni bis Oktober fällt Monsunregen – meist als kurzer, kräftiger Schauer am späten Nachmittag.

Vom Flughafen in die Stadt

Vom Flughafen Suvarnabhumi bringt Sie der Airport Rail Link in rund 30 Minuten in die Stadt, per Taxi dauert es je nach Verkehr 45 bis 90 Minuten. Innerhalb der Stadt sind Skytrain und Metro dem Auto fast immer überlegen.

Als Stopover nutzen

Zwei bis drei Nächte genügen für die Höhepunkte. Wer mehr Zeit hat, ergänzt einen Tagesausflug zur historischen Stadt Ayutthaya oder zum schwimmenden Markt von Damnoen Saduak.

Häufige Fragen zu Bangkok

Von November bis Februar ist es mit 26 bis 32 Grad am angenehmsten und trocken. März bis Mai wird heiss und schwül, von Juni bis Oktober fällt Monsunregen als kurzer Nachmittagsschauer.

Zwei bis drei Nächte genügen für die Höhepunkte rund um Königspalast, Wat Pho, Wat Arun und die Märkte. Mit mehr Zeit lohnt ein Tagesausflug nach Ayutthaya oder zum schwimmenden Markt.

Der Airport Rail Link ab Suvarnabhumi braucht rund 30 Minuten, ein Taxi je nach Verkehr 45 bis 90 Minuten. In der Stadt selbst sind Skytrain und Metro dem Auto fast immer überlegen.

Den Königspalast mit dem Smaragd-Buddha, Wat Pho mit dem liegenden Buddha, Wat Arun am Westufer, eine Fahrt mit dem Expressboot auf dem Chao Phraya und den Wochenendmarkt Chatuchak.

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