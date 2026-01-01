Insgesamt 184 gegen das Meer ausgerichtete Zimmer, Suiten und Pool Villas, mehrheitlich in vierstöckigen Gebäuden untergebracht. Alle Zimmer begeistern durch eine helle, gradlinige Einrichtung mit hochwertigen Materialien in trendigen Naturtönen und elegantem Komfort. Ausgestattet sind sie mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Smart-TV, Schlaftherapie-Uhr mit Stereo, gratis und täglich aufgefüllter Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Stilvolle Badezimmer mit Regendusche. Von Ihrem privaten Balkon oder Veranda mit gemütlicher Sitzmöglichkeit geniessen Sie den Ausblick in die grüne Umgebung, zum Pool oder aufs blaue Meer.

Deluxe Garden (48): 40 m² grosse Zimmer (inkl. Aussenbereich), ausgerichtet in Richtung Meer, aber mit Gartensicht.

Deluxe Ocean (22): Gleiche Grösse und Einrichtung wie Deluxe Garden, jedoch mit toller Aussicht auf das Meer.

Deluxe Pool Access (17): 48 m² grosse Zimmer mit direktem Zugang zu einem Poolbereich.

Luxury Ocean (22): Mit insgesamt 60 m² etwas grösser und zusätzlich mit freistehender Badewanne.

Der 12 m² grosse Balkon bietet ebenfalls Meersicht.

Reserve Ocean (26): Gleiche Grösse und Einrichtung wie Luxury Ocean, jedoch höher gelegen und mit hohen Decken. Freistehende Badewanne und die Aussicht auf den Ozean ist hier noch beeindruckender.

Reserve Pool Suite (33): Die 67 m² beinhalten einen Aussenbereich mit Gartensicht in minimalistischen Design, Liegebereich und privatem Pool (3.45 m x 1.9 m). Gäste dieser Kategorie profitieren von sogenannten «Reserve Hosts», engagierte Butler, die Ihnen jeden Wunsch zu erfüllen gedenken.



Weitere Kategorien wie Pool Villas auf Anfrage.