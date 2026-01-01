Centara Reserve Samui
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Zwei hübsch gestaltete Poolanlagen, der Infinity-Pool ist exklusiv für erwachsene Gäste vorgesehen. Im Reserve Spa «Cenvaree» dürfen Sie sich mit erstklassigen Behandlungen verwöhnen lassen. Aktive Gäste betätigen sich ausserdem im Fitnesscenter oder beim Yoga oder Pilates. Eine Beauty Bar, Dampfbad und Sauna runden das Wellnessangebot ab. Diverse Wassersportaktivitäten wie Kajak, Stand-up-Paddling, Schnorcheln sowie Ausflüge und Erlebnisse wie Bootsausflüge, Kochkurse, Picknick am Strand oder Workshops können individuell für Sie organisiert werden. Kinderzone mit vielfältigem Angebot und Wasserspielplatz.
Lage
Direkt am Chaweng Strand gelegen. Restaurants, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sind in nur wenigen Gehminuten erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 20 Minuten.
Angebot
Im modernen «Act 5» erwartet Sie Spitzengastronomie, jedes Gericht agiert hier als wahres Meisterwerk. Im «Sa-Nga» werden leckere thailändische Tapas serviert, im «The Terrace » geniessen Sie internationale Küche in gemütlichem Ambiente und das wunderschöne, offene Beachfront Restaurant «Salt Society Beach Bar & Kitchen» ist auf frischen Seafood und tolle Cocktails spezialisiert. Ausserdem gibt es eine edle Gin Bar sowie eine erfrischende Pool Bar.
Zimmer
Insgesamt 184 gegen das Meer ausgerichtete Zimmer, Suiten und Pool Villas, mehrheitlich in vierstöckigen Gebäuden untergebracht. Alle Zimmer begeistern durch eine helle, gradlinige Einrichtung mit hochwertigen Materialien in trendigen Naturtönen und elegantem Komfort. Ausgestattet sind sie mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Smart-TV, Schlaftherapie-Uhr mit Stereo, gratis und täglich aufgefüllter Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Stilvolle Badezimmer mit Regendusche. Von Ihrem privaten Balkon oder Veranda mit gemütlicher Sitzmöglichkeit geniessen Sie den Ausblick in die grüne Umgebung, zum Pool oder aufs blaue Meer.
Der 12 m² grosse Balkon bietet ebenfalls Meersicht.
Insgesamt 184 gegen das Meer ausgerichtete Zimmer, Suiten und Pool Villas, mehrheitlich in vierstöckigen Gebäuden untergebracht. Alle Zimmer begeistern durch eine helle, gradlinige Einrichtung mit hochwertigen Materialien in trendigen Naturtönen und elegantem Komfort. Ausgestattet sind sie mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Smart-TV, Schlaftherapie-Uhr mit Stereo, gratis und täglich aufgefüllter Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Stilvolle Badezimmer mit Regendusche. Von Ihrem privaten Balkon oder Veranda mit gemütlicher Sitzmöglichkeit geniessen Sie den Ausblick in die grüne Umgebung, zum Pool oder aufs blaue Meer.
Deluxe Garden (48): 40 m² grosse Zimmer (inkl. Aussenbereich), ausgerichtet in Richtung Meer, aber mit Gartensicht.
Deluxe Ocean (22): Gleiche Grösse und Einrichtung wie Deluxe Garden, jedoch mit toller Aussicht auf das Meer.
Deluxe Pool Access (17): 48 m² grosse Zimmer mit direktem Zugang zu einem Poolbereich.
Luxury Ocean (22): Mit insgesamt 60 m² etwas grösser und zusätzlich mit freistehender Badewanne.
Der 12 m² grosse Balkon bietet ebenfalls Meersicht.
Reserve Ocean (26): Gleiche Grösse und Einrichtung wie Luxury Ocean, jedoch höher gelegen und mit hohen Decken. Freistehende Badewanne und die Aussicht auf den Ozean ist hier noch beeindruckender.
Reserve Pool Suite (33): Die 67 m² beinhalten einen Aussenbereich mit Gartensicht in minimalistischen Design, Liegebereich und privatem Pool (3.45 m x 1.9 m). Gäste dieser Kategorie profitieren von sogenannten «Reserve Hosts», engagierte Butler, die Ihnen jeden Wunsch zu erfüllen gedenken.
Weitere Kategorien wie Pool Villas auf Anfrage.
ab CHF 170.– / pro Person
Loading map...