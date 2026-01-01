Für wen sich Ko Samet eignet

Ko Samet dient meist als Badeaufenthalt innerhalb einer Thailand-Reise. Die Insel ist überschaubar, und die Unterkünfte verteilen sich auf einzelne Buchten statt auf einen durchgehenden Ferienort. Wer grosse Resortanlagen mit breitem Sport- und Wellnessprogramm, eine Vielzahl von Tauchbasen oder ein ausgedehntes Nachtleben erwartet, ist auf grösseren Inseln wie Phuket oder Ko Samui besser aufgehoben. Wer Strand, Meer und kurze Wege sucht, findet hier das passende Format.

Üblich sind wenige Nächte. Längere Badeferien sind möglich, setzen aber Freude an einem ruhigen Tagesablauf voraus: Strand, Bootsausflug, Spaziergang zwischen den Buchten, Abendessen am Wasser. Familien und Paare, die es ruhig mögen, wählen eine der kleineren Buchten abseits der Hauptstrände. Wer Betrieb und Auswahl an Lokalen sucht, bleibt besser in der Nähe von Sai Kaew Beach oder Baan Na Dan.

Strände, Wege und Infrastruktur

Die Buchten der Ostseite reihen sich aneinander und lassen sich zu Fuss verbinden; dort spielt sich der grösste Teil des Badebetriebs ab. Auf der gegenüberliegenden Inselseite geht es ruhiger zu, die Strandabschnitte sind dafür kleiner. Ein Ortszentrum im eigentlichen Sinn gibt es ausserhalb von Baan Na Dan nicht. Abends stellen viele Restaurants ihre Tische direkt in den Sand, Fisch und Meeresfrüchte stehen dabei im Vordergrund.

Die Wege sind kurz, aber nicht durchgehend ausgebaut. Zwischen den Buchten verkehren offene Sammeltaxis, vieles lässt sich auch zu Fuss erledigen. Der Nationalparkschutz begrenzt zudem die Bebauung: Die Häuser bleiben niedrig, der Wald reicht vielerorts bis nahe an den Strand. Für den Nationalpark wird in der Regel eine Eintrittsgebühr erhoben – rechnen Sie diese bei der Ankunft mit ein.

Reisezeit und Kombination

Die verlässlichsten Badetage liegen in der Trockenzeit während der europäischen Wintermonate; dann ist das Meer meist ruhig und die Sicht beim Schnorcheln am besten. Zur Jahresmitte und im Herbst fällt mehr Regen, oft in kurzen Schauern. An thailändischen Feiertagen und an Wochenenden ist die Insel spürbar voller, weil viele Gäste aus der Hauptstadt anreisen.

Weil Ko Samet ohne Inlandflug erreichbar ist, passt die Insel gut ans Ende einer Rundreise oder an einen Aufenthalt in Bangkok. Häufige Kombinationen sind Bangkok mit dem Norden um Chiang Mai und anschliessend einige Tage am Meer, oder eine Route entlang der Ostküste mit Pattaya als weiterer Station. Welche Reihenfolge sinnvoll ist, hängt von Reisezeit und Flugzeiten ab.