Ko Samet Reisen
Badeaufenthalt im Golf von Thailand – ohne Inlandflug ab Bangkok
Für wen sich Ko Samet eignet
Ko Samet dient meist als Badeaufenthalt innerhalb einer Thailand-Reise. Die Insel ist überschaubar, und die Unterkünfte verteilen sich auf einzelne Buchten statt auf einen durchgehenden Ferienort. Wer grosse Resortanlagen mit breitem Sport- und Wellnessprogramm, eine Vielzahl von Tauchbasen oder ein ausgedehntes Nachtleben erwartet, ist auf grösseren Inseln wie Phuket oder Ko Samui besser aufgehoben. Wer Strand, Meer und kurze Wege sucht, findet hier das passende Format.
Üblich sind wenige Nächte. Längere Badeferien sind möglich, setzen aber Freude an einem ruhigen Tagesablauf voraus: Strand, Bootsausflug, Spaziergang zwischen den Buchten, Abendessen am Wasser. Familien und Paare, die es ruhig mögen, wählen eine der kleineren Buchten abseits der Hauptstrände. Wer Betrieb und Auswahl an Lokalen sucht, bleibt besser in der Nähe von Sai Kaew Beach oder Baan Na Dan.
Strände, Wege und Infrastruktur
Die Buchten der Ostseite reihen sich aneinander und lassen sich zu Fuss verbinden; dort spielt sich der grösste Teil des Badebetriebs ab. Auf der gegenüberliegenden Inselseite geht es ruhiger zu, die Strandabschnitte sind dafür kleiner. Ein Ortszentrum im eigentlichen Sinn gibt es ausserhalb von Baan Na Dan nicht. Abends stellen viele Restaurants ihre Tische direkt in den Sand, Fisch und Meeresfrüchte stehen dabei im Vordergrund.
Die Wege sind kurz, aber nicht durchgehend ausgebaut. Zwischen den Buchten verkehren offene Sammeltaxis, vieles lässt sich auch zu Fuss erledigen. Der Nationalparkschutz begrenzt zudem die Bebauung: Die Häuser bleiben niedrig, der Wald reicht vielerorts bis nahe an den Strand. Für den Nationalpark wird in der Regel eine Eintrittsgebühr erhoben – rechnen Sie diese bei der Ankunft mit ein.
Reisezeit und Kombination
Die verlässlichsten Badetage liegen in der Trockenzeit während der europäischen Wintermonate; dann ist das Meer meist ruhig und die Sicht beim Schnorcheln am besten. Zur Jahresmitte und im Herbst fällt mehr Regen, oft in kurzen Schauern. An thailändischen Feiertagen und an Wochenenden ist die Insel spürbar voller, weil viele Gäste aus der Hauptstadt anreisen.
Weil Ko Samet ohne Inlandflug erreichbar ist, passt die Insel gut ans Ende einer Rundreise oder an einen Aufenthalt in Bangkok. Häufige Kombinationen sind Bangkok mit dem Norden um Chiang Mai und anschliessend einige Tage am Meer, oder eine Route entlang der Ostküste mit Pattaya als weiterer Station. Welche Reihenfolge sinnvoll ist, hängt von Reisezeit und Flugzeiten ab.
Le Vimarn Cottages & Spa
ab CHF 99.– / pro Person
Ko Samed
Herrlich angelegter Swimmingpool, Souvenirshop, grosses Spa mit umfangreichem Wellnessangebot. Zum Sportangebot...
Paradee
ab CHF 138.– / pro Person
Ko Samed
Im Zentrum der Anlage und nahe am 300 m langen Privatstrand befindet sich der grosse, ovale Swimmingpool mit Poolbar....
Sai Kaew Beach Resort
ab CHF 66.– / pro Person
Ko Samed
Einen schön gestalteten Poolbereich findet man in der «Hide Zone» mit Liegen und Sonnenschirmen. Gut für Familien...
Die traumhafte Insel Ko Samet
Ko Samet ist von Bangkok gut erreichbar. Es ist eine kleine, traumhafte Insel, auf der Gäste auch ruhige Ecken finden. Planen Sie eine individuelle Reise durch Thailand, dann runden Sie diese mit einem Aufenthalt auf Ko Samet ab. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten und finden Sie die Hotels, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passen.
Bangkoks Stranddomizil: Lage und Anreise
Ko Samet liegt im Golf von Thailand, nur wenige Kilometer vor der Küste der Provinz Rayong. Von Bangkok erreichen Sie den Fährhafen Ban Phe in rund drei Stunden auf der Strasse, die Überfahrt zur Insel dauert anschliessend nur noch etwa eine halbe Stunde. Diese Nähe zur Hauptstadt macht Ko Samet zum idealen Badeabschluss nach einer Städte- oder Rundreise – ganz ohne zusätzlichen Inlandflug.
Der Charakter der Insel: klein, bewaldet und gesäumt von feinen, hellen Sandstränden, die vor allem an der Ostküste in geschützten Buchten liegen. Unter der Woche geht es beschaulich zu; an Wochenenden und Feiertagen kommen viele Gäste aus Bangkok auf die Insel – wer Ruhe sucht, plant den Aufenthalt entsprechend oder wählt eine Bucht im ruhigeren Süden.
Ein Vorteil gegenüber vielen anderen Inseln ist das vergleichsweise trockene Klima: Ko Samet zählt zu den niederschlagsärmeren Regionen Thailands und lässt sich fast das ganze Jahr über bereisen; die meisten Regentage fallen in die Monate Mai bis Oktober. Ausflüge führen per Longtail-Boot zu vorgelagerten Inselchen und Schnorchelplätzen. Kombinieren Sie Ko Samet etwa mit einigen Tagen in Bangkok oder mit einer Rundreise durch Thailand.
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