Wann sich eine Reise nach Ko Yao lohnt

Die beiden Inseln folgen dem Rhythmus der Andamanenküste. In der Trockenzeit während unserer Wintermonate ist das Meer meist ruhig, die Sicht unter Wasser gut und Bootsausflüge finden zuverlässig statt – das ist die klassische Badesaison und die gefragteste Zeit. In der Monsunzeit fällt mehr Regen, der Seegang nimmt zu, und einzelne Ausflüge können ausfallen. Dafür ist es dann noch ruhiger und die Vegetation deutlich grüner. In den Übergangswochen dazwischen treffen Sie oft auf die beste Mischung aus wenig Betrieb und brauchbarem Wetter.

Für wen Ko Yao passt – und für wen nicht

Ko Yao eignet sich für Reisende, die Strandtage mit einem Stück Alltagsleben verbinden möchten: Paare, Erholungssuchende und Familien, die nach einer Rundreise mehrere Tage am selben Ort bleiben wollen. Wer gern Kajak fährt, mit dem Velo unterwegs ist oder den Tag ohne festes Programm gestaltet, ist hier richtig aufgehoben.

Weniger passend sind die Inseln, wenn Sie Nachtleben, eine grosse Auswahl an Restaurants und Bars in Gehdistanz oder ein dichtes Ausflugsangebot direkt vor der Haustür erwarten. Ausserhalb der Resorts ist das Angebot bewusst überschaubar, und viele Gäste essen abends im eigenen Hotel. Die Anreise erfolgt zudem immer per Boot: Wer empfindlich auf Seegang reagiert, sollte das einplanen. In den Dörfern ist zurückhaltende Kleidung angebracht, am Strand und im Resort selbstverständlich nicht.

Was Sie vor Ort erwartet

Die Tage auf Ko Yao verlaufen ruhig. Longtail-Boote bringen Sie zu vorgelagerten Inseln, zu Mangrovenkanälen und an die Felsformationen der Phang Nga Bay; Kajaktouren und Schnorchelausflüge gehören zum üblichen Angebot der Resorts. Im Inselinneren führen schmale Strassen an Kautschukplantagen, Reisfeldern und kleinen Fischerdörfern vorbei – gut zu erkunden mit Velo oder Roller. An vielen Stränden der Bucht macht sich zudem der Tidenhub bemerkbar: Bei Niedrigwasser zieht sich das Wasser weit zurück, weshalb der Pool des Resorts zeitweise die bessere Badegelegenheit ist.

Womit sich Ko Yao kombinieren lässt

Die meisten Gäste reisen über Phuket oder Krabi an und hängen Ko Yao als ruhigen Abschluss an eine grössere Thailand-Reise an – etwa nach Bangkok, nach dem Norden des Landes oder nach einer Rundreise entlang der Andamanenküste. Umgekehrt funktioniert die Insel auch als erste Station, um nach dem langen Flug anzukommen, bevor es weitergeht. Eine Kombination mit einer zweiten Insel oder einem Badeort auf dem Festland ist ohne grosse Umwege möglich, weil die Bootsverbindungen in beide Richtungen bestehen.

Die aktuell buchbaren Hotels und Resorts auf Ko Yao Yai und Ko Yao Noi finden Sie in der Auswahl unterhalb dieses Textes.