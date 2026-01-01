Ko Yao Reisen
Ko Yao Yai und Ko Yao Noi – Inselferien abseits der Touristenströme
Wann sich eine Reise nach Ko Yao lohnt
Die beiden Inseln folgen dem Rhythmus der Andamanenküste. In der Trockenzeit während unserer Wintermonate ist das Meer meist ruhig, die Sicht unter Wasser gut und Bootsausflüge finden zuverlässig statt – das ist die klassische Badesaison und die gefragteste Zeit. In der Monsunzeit fällt mehr Regen, der Seegang nimmt zu, und einzelne Ausflüge können ausfallen. Dafür ist es dann noch ruhiger und die Vegetation deutlich grüner. In den Übergangswochen dazwischen treffen Sie oft auf die beste Mischung aus wenig Betrieb und brauchbarem Wetter.
Für wen Ko Yao passt – und für wen nicht
Ko Yao eignet sich für Reisende, die Strandtage mit einem Stück Alltagsleben verbinden möchten: Paare, Erholungssuchende und Familien, die nach einer Rundreise mehrere Tage am selben Ort bleiben wollen. Wer gern Kajak fährt, mit dem Velo unterwegs ist oder den Tag ohne festes Programm gestaltet, ist hier richtig aufgehoben.
Weniger passend sind die Inseln, wenn Sie Nachtleben, eine grosse Auswahl an Restaurants und Bars in Gehdistanz oder ein dichtes Ausflugsangebot direkt vor der Haustür erwarten. Ausserhalb der Resorts ist das Angebot bewusst überschaubar, und viele Gäste essen abends im eigenen Hotel. Die Anreise erfolgt zudem immer per Boot: Wer empfindlich auf Seegang reagiert, sollte das einplanen. In den Dörfern ist zurückhaltende Kleidung angebracht, am Strand und im Resort selbstverständlich nicht.
Was Sie vor Ort erwartet
Die Tage auf Ko Yao verlaufen ruhig. Longtail-Boote bringen Sie zu vorgelagerten Inseln, zu Mangrovenkanälen und an die Felsformationen der Phang Nga Bay; Kajaktouren und Schnorchelausflüge gehören zum üblichen Angebot der Resorts. Im Inselinneren führen schmale Strassen an Kautschukplantagen, Reisfeldern und kleinen Fischerdörfern vorbei – gut zu erkunden mit Velo oder Roller. An vielen Stränden der Bucht macht sich zudem der Tidenhub bemerkbar: Bei Niedrigwasser zieht sich das Wasser weit zurück, weshalb der Pool des Resorts zeitweise die bessere Badegelegenheit ist.
Womit sich Ko Yao kombinieren lässt
Die meisten Gäste reisen über Phuket oder Krabi an und hängen Ko Yao als ruhigen Abschluss an eine grössere Thailand-Reise an – etwa nach Bangkok, nach dem Norden des Landes oder nach einer Rundreise entlang der Andamanenküste. Umgekehrt funktioniert die Insel auch als erste Station, um nach dem langen Flug anzukommen, bevor es weitergeht. Eine Kombination mit einer zweiten Insel oder einem Badeort auf dem Festland ist ohne grosse Umwege möglich, weil die Bootsverbindungen in beide Richtungen bestehen.
Die aktuell buchbaren Hotels und Resorts auf Ko Yao Yai und Ko Yao Noi finden Sie in der Auswahl unterhalb dieses Textes.
Six Senses Yao Noi
ab CHF 370.– / pro Person
Ko Yao
Das Six Senses Spa wird Sie begeistern. Fitnessraum, Yoga, Pilates, Thaiboxen, Tennis, Mountain Bikes, Kajak,...
Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas
ab CHF 274.– / pro Person
Ko Yao
Infinity Pool in Strandnähe sowie Familien Swimmingpool mit Wasserrutschen und Spielbereich für Kinder, modernes...
Tree House Villas Koh Yao
ab CHF 196.– / pro Person
Ko Yao
Schöner 170 m² grosser Infinity-Swimmingpool mit Wasserfall beim Restaurant. Massagen und Yoga Lektion in der...
Paradise Koh Yao
ab CHF 53.– / pro Person
Ko Yao
Grosser Swimmingpool mit integriertem Kinderpool und Jacuzzi direkt am Strand. Für das Resort ist «Yoga &...
Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa
ab CHF 71.– / pro Person
Ko Yao
Grosszügiger Swimmingpool mit Wasserfall am Strand gelegen. Der zweite Infinity-Pool befindet sich im oberen Teil...
Koh Yao Noi und Koh Yao Yai
Hotels
Bei Ko Yao handelt es sich um eine zweigeteilte Insel Südthailands, von der die kleinere Insel Ko Yao Noi touristisch stärker genutzt wird als die grössere Insel Ko Yao Yai. Auf beiden Inseln gibt es viele Mittelklasseresorts, aber auch mehr und mehr Luxusresorts, die Gästen entspannte Strandtage bieten. Unsere erfahrenen Spezialisten für Thailand Reisen beraten Sie persönlich und unverbindlich.
Ruhige Inselwelt in der Phang Nga Bay
Die beiden Schwesterinseln Ko Yao Noi und Ko Yao Yai liegen mitten in der Phang Nga Bay, etwa auf halbem Weg zwischen Phuket und Krabi. Während rundherum einige der bekanntesten Ferienorte Thailands liegen, ist das Leben auf Ko Yao ländlich geblieben: Kautschukplantagen, Reisfelder und kleine, muslimisch geprägte Fischerdörfer bestimmen das Bild, und selbst in der Hochsaison verteilen sich die Gäste auf wenige Resorts. Wer authentisches Inselleben sucht, ohne auf Komfort zu verzichten, findet hier eine der reizvollsten Adressen des Landes.
Ferien auf Ko Yao lohnen sich besonders wegen der Kulisse: Vor den Stränden ragen die Kalksteinfelsen der Phang Nga Bay aus dem Meer, die Sie per Longtail-Boot oder Kajak erkunden – inklusive versteckter Lagunen und einsamer Badebuchten auf unbewohnten Nachbarinseln. Auch Velotouren durch das Inselinnere und Besuche auf lokalen Märkten gehören zu den schönsten Erlebnissen.
Die Anreise ist unkompliziert: Schnellboote verbinden die Inseln in rund einer halben Stunde mit Phuket, auch ab Krabi und Phang Nga bestehen Verbindungen. Damit lässt sich Ko Yao gut als ruhiger Kontrapunkt in eine Reise entlang der Andamanenküste einbauen. Beste Reisezeit ist die Trockenzeit von etwa November bis April; in der Monsunzeit von Mai bis Oktober müssen Sie mit mehr Regen rechnen.
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