Ko Phi Phi Reisen vom Spezialisten

Anreise und Alltag auf der Insel

Ko Phi Phi hat keinen Flughafen – die Anreise erfolgt ausschliesslich per Boot, ab Phuket oder ab der Küste von Krabi. Rechnen Sie den Transfertag als halben Ferientag und planen Sie bei Rückflügen Reserve ein: Fähren und Schnellboote verkehren nach Fahrplan, und bei starkem Seegang können Verbindungen kurzfristig entfallen.

Bewohnt ist nur die Hauptinsel Ko Phi Phi Don. Der Ortskern liegt auf der schmalen Landzunge zwischen zwei Buchten; hier konzentrieren sich Restaurants, Tauchschulen, Läden und ein Grossteil der Gästebetten. Weil Strassen fehlen, sind Sie zu Fuss oder per Longtail-Boot unterwegs, und Gepäck wird von Hand transportiert. Schon wenige Gehminuten ausserhalb des Zentrums wird es spürbar ruhiger.

Der Tagesrhythmus richtet sich nach dem Wasser: Schnorcheln und Tauchen an den Riffen, Bootstouren zu vorgelagerten Buchten und Felsnadeln, Kajakfahrten entlang der Kalksteinwände, dazu der Aufstieg zum Aussichtspunkt über den beiden Buchten. Die Riffe gehören zum Nationalpark: Bitte fassen Sie keine Korallen an und stellen Sie sich beim Schnorcheln nicht auf das Riff.

Familien finden flach abfallende Strände und kurze Wege, sollten die Unterkunft aber bewusst abseits der Partymeile wählen. Kulinarisch bleibt es unkompliziert: kleine Restaurants und Garküchen im Ort, in abgelegenen Buchten übernimmt das Resort die Verpflegung.

Passt Ko Phi Phi zu Ihnen?

Gut aufgehoben sind Sie, wenn Sie Wassersport, Bootsausflüge und abends etwas Betrieb suchen und dafür in Kauf nehmen, dass jede Fahrt zu Fuss oder per Boot erfolgt. Weniger passend ist die Insel für Reisende mit eingeschränkter Mobilität, für sehr Ruhebedürftige mit Unterkunft im Ortskern und für alle, die Shopping, Golf oder ein breites Ausflugsprogramm an Land erwarten.

Die Lage der Unterkunft wiegt deshalb schwerer als die Kategorie: Im Zentrum sind Sie mitten im Geschehen und hören abends die Musik. Resorts in abgelegenen Buchten erreichen Sie nur per Boot und tauschen Nähe zum Nachtleben gegen Ruhe und einen eigenen Strandabschnitt. Wer beides möchte, wählt eine Adresse am Rand des Hauptortes.

Als Reisezeit gilt die Trockenzeit von etwa November bis April; während des Monsuns von Mai bis Oktober fällt mehr Regen, das Meer ist unruhiger und Ausflüge fallen häufiger aus. Weil die Insel klein ist, genügen vielen Gästen wenige Nächte – der Rest der Ferien verteilt sich meist auf eine zweite Insel, die Festlandküste oder eine Rundreise durch Thailand.