New Star Beach Resort
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Geniessen Sie den schönen, feinsandigen Strand zum Sonnenbaden. Der grosse Swimmingpool und das türkisfarbene Meer laden zum Sprung ins Wasser ein. Das Akiira Spa ist der ideale Ort, um sich bei Massagen zu entspannen. Beach Volleyball, Billard, Tischtennis, Wassersport und Kajak.
Lage
Direkt am schönen und ruhigen Chaweng Noi Strand gelegen. Der quirlige Chaweng Strand mit vielen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants erreichen Sie in ca. 20 Minuten zu Fuss. Zum Flughafen von Ko Samui fährt man ca. 15 Minuten.
Angebot
Das Restaurant «Lime» befindet sich leicht erhöht mit Blick auf das Meer. Das zweite Restaurant «Chill by the Pool» serviert internationale Küche direkt beim Pool. Bar mit Erfrischungen und Meersicht.
Zimmer
Die 74 Zimmer, Cottages und Villen sind geschmackvoll im modernen Stil eingerichtet und grosszügig gestaltet. Sie verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Safe, Föhn, Minibar und Kaffee-/Teekocher.
Die Zimmer in der oberen Etage verfügen zusätzlich über eine Dusche im Freien.
Die 74 Zimmer, Cottages und Villen sind geschmackvoll im modernen Stil eingerichtet und grosszügig gestaltet. Sie verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Safe, Föhn, Minibar und Kaffee-/Teekocher.
Deluxe Balcony (36): Die mind. 50 m² grossen Zimmer befinden sich in zweistöckigen Gebäuden an leichter Hanglage und sind ausgestattet mit grossem Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche. Alle Zimmer haben einen Balkon oder eine Terrasse und bieten teilweise Sicht aufs Meer.
Die Zimmer in der oberen Etage verfügen zusätzlich über eine Dusche im Freien.
Cottage (19): Die 50 m² grossen, einfach eingerichteten Cottages befinden sich an Hanglage oberhalb des Pools und haben eine gemütliche Terrasse, teilweise mit Meerblick.
Suite Villa (10): Diese 75-90 m² grossen und komfortablen Villen verfügen über ein zusätzliches Wohnzimmer sowie eine herrliche Terrasse. Jeweils zwei Villen können ausserdem durch eine Verbindungstür miteinander verbunden werden.
Ocean Pool Villa (4): Die 94 m² grossen Villen bieten absolute Privatsphäre und einen eigenen Pool (18 m²) und befinden sich nahe beim Meer.
Beachfront Villa (5): 94 m² gross und direkt am Meer gelegen mit einer einmaligen Aussicht. Ein grosser Aussenbereich mit Sonnenliegen und Esstisch runden den Luxus dieser Villen ab.
ab CHF 83.– / pro Person
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