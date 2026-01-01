Die 74 Zimmer, Cottages und Villen sind geschmackvoll im modernen Stil eingerichtet und grosszügig gestaltet. Sie verfügen über Klimaanlage, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fernseher, Safe, Föhn, Mini­bar und Kaffee-/Teekocher.

Deluxe Balcony (36): Die mind. 50 m² grossen Zim­mer befinden sich in zweistöckigen Gebäuden an leichter Hanglage und sind ausgestattet mit grossem Bade­zimmer mit Badewanne und sepa­rater Dusche. Alle Zimmer haben einen Balkon oder eine Terrasse und bieten teilweise Sicht aufs Meer.

Die Zimmer in der oberen Etage verfügen zusätzlich über eine Dusche im Freien.

Cottage (19): Die 50 m² grossen, einfach eingerichteten Cotta­ges befinden sich an Hanglage oberhalb des Pools und haben eine gemütliche Terrasse, teilweise mit Meerblick.

Suite Villa (10): Diese 75-90 m² grossen und komfortablen Villen verfügen über ein zusätzliches Wohnzimmer sowie eine herrliche Terrasse. Jeweils zwei Villen können ausserdem durch eine Verbindungstür miteinander verbunden werden.

Ocean Pool Villa (4): Die 94 m² grossen Villen bieten absolute Privatsphäre und einen eigenen Pool (18 m²) und befinden sich nahe beim Meer.

Beachfront Villa (5): 94 m² gross und direkt am Meer gelegen mit einer einmaligen Aussicht. Ein grosser Aussenbereich mit Son­nen­liegen und Esstisch runden den Luxus dieser Villen ab.