Die hellen Farben und liebevollen Details verleihen den 168 gemütlichen Zimmern und Villen eine moderne und zugleich wohnliche Ausstrahlung. Die dreistöckigen Gebäude und einzelstehenden Villen verteilen sich entlang der tropisch bewachsenen Hotelanlage. Alle sind ausgestattet mit Badezimmer mit Dusche, Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffekocher und Safe

Deluxe (46): die 49 m² grossen Zimmer befinden sich im zweiten oder dritten Stockwerk und verfügen alle über zwei Queensize Betten sowie einem Balkon mit Aussicht auf den Swimmingpool und einem komfortablen Tagesbett.



Tropical Canopy (38): Gleiche grösse wie Deluxe, im obersten Stockwerk gelegen und mit einem grossen Doppelbett. Der geräumige Balkon mit Tagesbett bietet herrliche Sicht auf den Poolbereich und Garten.

Family Suite (38): Die 55 m² grossen Suiten liegen ebenerdig und bieten einfachen Zugang zur grünen Gartenanlagen. Die untere Etage des Kajütenbettes entspricht einem Franzöischem Bett und bietet daher genügend Platz für bis zu drei Kinder.

Der Schlafbereich der Eltern und Kinder kann durch eine Schiebetüre abgetrennt werden.

Courtyard Plunge Pool Villa (12): Die 104 m² grossen Villen bieten viel Privatsphäre. Auf der grosszügigen, abgeschirmten Terrasse befindet sich der private Plunge Pool (3m x 3m), ein Pavillon mit gemütichen Sonnenliegen sowie ein kleiner Esstisch. Das Badezimmer ist zusätzlich ausgestattet mit einer Aussendusche und einer Outdoor Spa Badewanne.

Garden Pool Villa (18): Gleiche Grösse wie Courtyard Plunge Pool Villa, ebenfalls mit grosszügiger, abgeschirmten Terrasse. Der private Pool (5.5m x 3m) und Sonnenliegen laden zum verweilen ein. Badezimmer mit Indoor Spa Jacuzzi Badewanne.