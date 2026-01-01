Die 12 Duplex-Suiten liegen im Haupt­ge­bäude und die 84 luxuriös eingerichteten Villen sind im tropischen Garten ver­teilt. Sie verfügen über Klimaanlage, Terrasse, Bade­zim­mer mit Bade­wanne und separater Dusche, Föhn, Minibar, Safe, Fern­seher und Ste­reo­anlage, gratis Internet­zugang sowie einen Kaffee-/Teekocher.

Duplex Suite (8): 62 m², im Hauptgebäude, mit Blick auf Swimmingpool und Gartenanlage. Im Parterre be­findet sich das Schlafzimmer, eine Etage höher das Wohn­zimmer.

Deluxe Garden Villa (35): 115 m² grosse, freistehende Villen in der grosszügigen, gepflegten Gartenanlage verteilt.

Deluxe Garden Villa with Plunge Pool (8): 127 m² grosse, freistehende Villen mit Whirlpool im eigenen Garten.

Sie verfügen über einen begehbaren Kleiderschrank und das Schlafzimmer kann mittels Schiebetür vom Wohnzimmer separiert werden.

Deluxe Pool Villa (4): 136 m² (inkl. Aussenfläche) mit viel Privat­sphäre und eigenem Pool (3.5 x 6 m) auf der Ter­rasse.

Grand Reserve Pool Villa (19): Riesig und luxuriös, 250 m² gross (inkl. Aussenbereich) mit 40 m² grossem Pool.

Grand Deluxe Pool Villa (6): Luxus pur auf 285 m² Fläche (inkl. Aussenbereich) mit 4 x 9 m grossem Pool, schönem Lounge­bereich, Schlafzimmer und separatem Wohnzim­mer - ideal auch für Familien mit bis zu drei Kindern.

Deluxe Beachfront Villa (7): 80 m² gross, sonst gleich wie Deluxe Garden Villa with Plunge Pool, aber mit Meersicht und ohne Pool.