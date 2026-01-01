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Santiburi Koh Samui

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Ko Samui

Wunderschön unter Palmen eingebettetes Resort, an einem kilometerlangen, traumhaften Sandstrand. Der persönliche und exquisite Service (4 Angestellte für 1 Gast) wird höchsten Ansprüchen gerecht. Falls Sie noch kein Stammgast sind, ist die Chance gross, dass Sie es bald werden.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Swimming­pool (50 m), Kinder­becken, Jacuzzi, modernes Sport- und Unterhaltungs­zentrum mit Tennis, Volleyball, Squash, Jogging-Track, Fit­ness­center, Tisch­tennis, Tisch­fussball, Darts, Billard, Velo­verleih und diverse Wasser­sport­möglichkeiten. 18-Loch Golfplatz in der Nähe. Spa mit diversen Spa An­wen­dungen. Täglich werden auch mehrere Aktivi­tä­ten vom hotel­eigenen Recreation Team angeboten. Kids Club, Bibliothek, Shops.
Lage
Direkt am Sandstrand von Maenam, einer ruhigen, wunderschönen Bucht im Norden der Insel gelegen. Einige lokale Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Die Trans­fer­zeit zum Flughafen und zum lebhaften Cha­weng Strand beträgt 15 - 20 Minuten.
Angebot
Das «Vimarnmek» Restaurant dient als Früh­stücksrestaurant. Im «Sala Thai» wird köstliche Thai-Küche angeboten. Ge­nies­sen Sie im «The Beach House» Res­taurant frische Meeresfrüchte und internationale Küche in ungezwungener Atmosphäre. Zu einem kleinen Snack oder einem kühlen Cocktail trifft man sich an der beliebten Pool Bar. Tee, Kaffee und frische Säfte finden Sie in der Lounge.
Zimmer

Die 12 Duplex-Suiten liegen im Haupt­ge­bäude und die 84 luxuriös eingerichteten Villen sind im tropischen Garten ver­teilt. Sie verfügen über Klimaanlage, Terrasse, Bade­zim­mer mit Bade­wanne und separater Dusche, Föhn, Minibar, Safe, Fern­seher und Ste­reo­anlage, gratis Internet­zugang sowie einen Kaffee-/Teekocher.
Duplex Suite (8): 62 m², im Hauptgebäude, mit Blick auf Swimmingpool und Gartenanlage. Im Parterre be­findet sich das Schlafzimmer, eine Etage höher das Wohn­zimmer.
Deluxe Garden Villa (35): 115 m² grosse, freistehende Villen in der grosszügigen, gepflegten Gartenanlage verteilt.
Deluxe Garden Villa with Plunge Pool (8): 127 m² grosse, freistehende Villen mit Whirlpool im eigenen Garten.

Sie verfügen über einen begehbaren Kleiderschrank und das Schlafzimmer kann mittels Schiebetür vom Wohnzimmer separiert werden.
Deluxe Pool Villa (4): 136 m² (inkl. Aussenfläche) mit viel Privat­sphäre und eigenem Pool (3.5 x 6 m) auf der Ter­rasse.
Grand Reserve Pool Villa (19): Riesig und luxuriös, 250 m² gross (inkl. Aussenbereich) mit 40 m² grossem Pool.
Grand Deluxe Pool Villa (6): Luxus pur auf 285 m² Fläche (inkl. Aussenbereich) mit 4 x 9 m grossem Pool, schönem Lounge­bereich, Schlafzimmer und separatem Wohnzim­mer - ideal auch für Familien mit bis zu drei Kindern.
Deluxe Beachfront Villa (7): 80 m² gross, sonst gleich wie Deluxe Garden Villa with Plunge Pool, aber mit Meersicht und ohne Pool.

ab CHF 91.– / pro Person

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