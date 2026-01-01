Santiburi Koh Samui
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Grosser Swimmingpool (50 m), Kinderbecken, Jacuzzi, modernes Sport- und Unterhaltungszentrum mit Tennis, Volleyball, Squash, Jogging-Track, Fitnesscenter, Tischtennis, Tischfussball, Darts, Billard, Veloverleih und diverse Wassersportmöglichkeiten. 18-Loch Golfplatz in der Nähe. Spa mit diversen Spa Anwendungen. Täglich werden auch mehrere Aktivitäten vom hoteleigenen Recreation Team angeboten. Kids Club, Bibliothek, Shops.
Lage
Direkt am Sandstrand von Maenam, einer ruhigen, wunderschönen Bucht im Norden der Insel gelegen. Einige lokale Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Die Transferzeit zum Flughafen und zum lebhaften Chaweng Strand beträgt 15 - 20 Minuten.
Angebot
Das «Vimarnmek» Restaurant dient als Frühstücksrestaurant. Im «Sala Thai» wird köstliche Thai-Küche angeboten. Geniessen Sie im «The Beach House» Restaurant frische Meeresfrüchte und internationale Küche in ungezwungener Atmosphäre. Zu einem kleinen Snack oder einem kühlen Cocktail trifft man sich an der beliebten Pool Bar. Tee, Kaffee und frische Säfte finden Sie in der Lounge.
Zimmer
Die 12 Duplex-Suiten liegen im Hauptgebäude und die 84 luxuriös eingerichteten Villen sind im tropischen Garten verteilt. Sie verfügen über Klimaanlage, Terrasse, Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche, Föhn, Minibar, Safe, Fernseher und Stereoanlage, gratis Internetzugang sowie einen Kaffee-/Teekocher.
Sie verfügen über einen begehbaren Kleiderschrank und das Schlafzimmer kann mittels Schiebetür vom Wohnzimmer separiert werden.
Die 12 Duplex-Suiten liegen im Hauptgebäude und die 84 luxuriös eingerichteten Villen sind im tropischen Garten verteilt. Sie verfügen über Klimaanlage, Terrasse, Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche, Föhn, Minibar, Safe, Fernseher und Stereoanlage, gratis Internetzugang sowie einen Kaffee-/Teekocher.
Duplex Suite (8): 62 m², im Hauptgebäude, mit Blick auf Swimmingpool und Gartenanlage. Im Parterre befindet sich das Schlafzimmer, eine Etage höher das Wohnzimmer.
Deluxe Garden Villa (35): 115 m² grosse, freistehende Villen in der grosszügigen, gepflegten Gartenanlage verteilt.
Deluxe Garden Villa with Plunge Pool (8): 127 m² grosse, freistehende Villen mit Whirlpool im eigenen Garten.
Sie verfügen über einen begehbaren Kleiderschrank und das Schlafzimmer kann mittels Schiebetür vom Wohnzimmer separiert werden.
Deluxe Pool Villa (4): 136 m² (inkl. Aussenfläche) mit viel Privatsphäre und eigenem Pool (3.5 x 6 m) auf der Terrasse.
Grand Reserve Pool Villa (19): Riesig und luxuriös, 250 m² gross (inkl. Aussenbereich) mit 40 m² grossem Pool.
Grand Deluxe Pool Villa (6): Luxus pur auf 285 m² Fläche (inkl. Aussenbereich) mit 4 x 9 m grossem Pool, schönem Loungebereich, Schlafzimmer und separatem Wohnzimmer - ideal auch für Familien mit bis zu drei Kindern.
Deluxe Beachfront Villa (7): 80 m² gross, sonst gleich wie Deluxe Garden Villa with Plunge Pool, aber mit Meersicht und ohne Pool.
ab CHF 91.– / pro Person
Loading map...