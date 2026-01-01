Khao Lak Reisen
Traumferien für Familien und Paare
The Sarojin
ab CHF 109.– / pro Person
Khao Lak
Schöner Swimmingpool, Jacuzzi, Fitnesscenter, Bibliothek, Boutique, Petanque, Katamaran, Kajak, Windsurfen,...
The Little Shore Khao Lak by Katathani
ab CHF 130.– / pro Person
Khao Lak
Swimmingpool in Strandnähe, Fitnesscenter, Spa, Kunsthandwerksboutique mit integriertem Café und Kids Club....
Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas
ab CHF 82.– / pro Person
Khao Lak
Grosser Salzwasserpool am Strand, wo Sie malerische Sonnenuntergänge erleben können. Gediegenes Spa mit erstklassigen...
Moracea by Khao Lak Resort
ab CHF 31.– / pro Person
Khao Lak
Insgesamt vier schöne Swimmingpools mit Jacuzzi, einer davon in der Nähe des Strandes. Im «Baimai» Spa werden...
Khaolak Paradise Resort
ab CHF 40.– / pro Person
Khao Lak
Der Swimmingpool mit Jacuzzi liegt unmittelbar am Strand. Im hübschen «Paradise» Spa können Sie sich wohltuende...
Ramada Resort by Wyndham Khao Lak
ab CHF 50.– / pro Person
Khao Lak
Grosser Pool im Garten mit separatem Whirlpool und Kinderbecken. Spa, Fitnesscenter, Veloverleih und Kids Club.
The Sands Khao Lak by Katathani
ab CHF 44.– / pro Person
Khao Lak
Die Anlage verfügt über mehrere Swimmingpools. Im «Aqua Wing» sorgen Wasserrutschbahnen für Kinder und...
La Vela Khao Lak
ab CHF 42.– / pro Person
Khao Lak
Zwei schön angelegte Swimmingpools, Fitnesscenter und verschiedene Wassersportaktivitäten. Geniessen Sie eine...
OUTRIGGER Khao Lak Beach Resort
ab CHF 50.– / pro Person
Khao Lak
Ein Swimmingpool mit separatem Kinderpool, Fitness, Massageangebot und Kids Club sowie eine Auswahl an Wassersport-...
Avani+ Khao Lak
ab CHF 77.– / pro Person
Khao Lak
Vier Swimmingpools, einer davon Kids Fun Pool mit Wasserrutschen, Spa, Fitness mit Indoor und Outdoor Kletterwand,...
Bangsak Village
ab CHF 28.– / pro Person
Khao Lak
Swimmingpool mit Jacuzzi, Spa, Bibliothek mit Internet und Souvenirshop. Zudem können Sie zahlreiche Ausflüge in die...
La Flora Khao Lak
ab CHF 38.– / pro Person
Khao Lak
Die grosszügige Garten- und Poolanlage beim Strand lädt zum Verweilen ein. Weitere grosse Swimmingpools im «Poolside-...
Khaolak Wanaburee Resort
ab CHF 34.– / pro Person
Khao Lak
Zwei Swimmingpools, einer davon beim Strand mit Sonnenliegen. Im Spa Pavilion am Strand werden traditionelle...
The Waters Khao Lak by Katathani
ab CHF 25.– / pro Person
Khao Lak
Sieben Swimmingpools und ein Spa mit grossem Massageangebot sorgen für Abwechslung. Fitnesscenter, Minimart.
Khao Lak Bayfront Resort
ab CHF 23.– / pro Person
Khao Lak
Zwei schöne Swimmingpools mit Kinderbecken. Im «Orchid» Spa werden wohltuende Massagen sowie andere Spa Anwendungen...
The Leaf Oceanside by Katathani
ab CHF 16.– / pro Person
Khao Lak
Das Hotel verfügt über zwei Swimmingpools mit separatem Kinderbecken und schöner Liegeterrasse. Fitnesscenter....
Ihre Ferien in Khao Lak
Khao Lak ist für Gäste leicht erreichbar und gehört heute zu den beliebtesten Ferienzielen Thailands. Zudem ist Khao Lak ein guter Ausgangsort für alle Arten von Ausflügen und auch bei Tauchern wegen der weltberühmten Similan-Inseln sehr beliebt. Sie können geführte Touren durch Mangrovenwälder, Fischerdörfer und Pfahlbauten der einstigen Seezigeuner unternehmen. So werden Ihre Ferien in Khao Lak zum unvergessenen Erlebnis. Finden Sie mit unseren Spezialisten die besten Khao Lak Hotels oder kombinieren Sie Ihre Reise mit weiteren traumhaften Destinationen!
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen