Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen
    Khao Lak, Thailand  

Khao Lak Reisen

Traumferien für Familien und Paare

Khao Lak befindet sich etwa 100 Kilometer nördlich von Phuket. Gäste finden hier traumhafte Strände mit dschungelgrünem Hinterland kombiniert mit komfortablen Hotels in allen Preisklassen. Eben das Paradies für Familien, Paare aber auch diejenigen, die Ruhe suchen! Langeweile wird nie aufkommen, denn jeder Gast kann seine Ferien abwechslungsreich gestalten. Unternehmen Sie eine Dschungelwanderung durch den Lam Ru Nationalpark, die Sie zu einer kleinen Bucht am Small Sandy Beach führt. Oder besuchen Sie per Elefanten-Trekking den Sai Rung Wasserfall.

Beliebt sind auch Touren zur Phang Nga Bucht, wo Sie über vierzig Kalksteinfelsen bewundern können. Diese Naturwunder sind bis zu 300 Meter hoch und ragen majestätisch aus dem Wasser. Unsere Spezialisten erstellen Ihnen ein individuelles Angebot, das genau Ihren Bedürfnissen entspricht.

The SarojinHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 109.– / pro Person
Khao Lak
Schöner Swimmingpool, Jacuzzi, Fit­nesscenter, Bibliothek, Bou­tique, Petanque, Katamaran, Kajak, Windsurfen,...
The Little Shore Khao Lak by KatathaniHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 130.– / pro Person
Khao Lak
Swimmingpool in Strandnähe, Fitnesscenter, Spa, Kunsthandwerksboutique mit integriertem Café und Kids Club....
Devasom Khao Lak Beach Resort & VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 82.– / pro Person
Khao Lak
Grosser Salzwasserpool am Strand, wo Sie malerische Sonnenuntergänge erleben können. Gediegenes Spa mit erstklassigen...
Moracea by Khao Lak ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 31.– / pro Person
Khao Lak
Insgesamt vier schöne Swim­ming­­pools mit Jacuzzi, einer davon in der Nähe des Stran­des. Im «Baimai» Spa werden...
Khaolak Paradise ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 40.– / pro Person
Khao Lak
Der Swimmingpool mit Jacuzzi liegt unmittelbar am Strand. Im hübschen «Paradise» Spa können Sie sich wohltuende...
Ramada Resort by Wyndham Khao LakHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 50.– / pro Person
Khao Lak
Grosser Pool im Garten mit separatem Whirlpool und Kinderbecken. Spa, Fitnesscenter, Veloverleih und Kids Club.
The Sands Khao Lak by KatathaniHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 44.– / pro Person
Khao Lak
Die Anlage verfügt über mehrere Swim­­mingpools. Im «Aqua Wing» sorgen Was­ser­rutsch­bah­nen für Kinder und...
La Vela Khao LakHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 42.– / pro Person
Khao Lak
Zwei schön angelegte Swimming­pools, Fitnesscenter und verschiedene Wassersport­aktivitä­ten. Geniessen Sie eine...
OUTRIGGER Khao Lak Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 50.– / pro Person
Khao Lak
Ein Swimmingpool mit separatem Kinderpool, Fitness, Massageangebot und Kids Club sowie eine Auswahl an Wassersport-...
Avani+ Khao LakHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 77.– / pro Person
Khao Lak
Vier Swimmingpools, einer davon Kids Fun Pool mit Wasserrutschen, Spa, Fitness mit Indoor und Outdoor Kletterwand,...
Bangsak VillageHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 28.– / pro Person
Khao Lak
Swimmingpool mit Jacuzzi, Spa, Biblio­thek mit Internet und Souvenirshop. Zudem können Sie zahlreiche Ausflüge in die...
La Flora Khao LakHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 38.– / pro Person
Khao Lak
Die grosszügige Garten- und Poolanlage beim Strand lädt zum Verweilen ein. Weitere grosse Swimmingpools im «Poolside-...
Khaolak Wanaburee ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 34.– / pro Person
Khao Lak
Zwei Swim­ming­pools, einer davon beim Strand mit Sonnenliegen. Im Spa Pavilion am Strand werden traditionelle...
The Waters Khao Lak by KatathaniHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 25.– / pro Person
Khao Lak
Sieben Swimming­pools und ein Spa mit grossem Massage­angebot sorgen für Abwechslung. Fit­ness­center, Minimart.
Khao Lak Bayfront ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 23.– / pro Person
Khao Lak
Zwei schöne Swimmingpools mit Kinder­becken. Im «Orchid» Spa werden wohltuende Mas­sagen sowie andere Spa Anwendungen...
The Leaf Oceanside by KatathaniHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 16.– / pro Person
Khao Lak
Das Hotel verfügt über zwei Swimmingpools mit separatem Kind­er­becken und schöner Liegeterrasse. Fit­n­esscenter....

Ihre Ferien in Khao Lak

Khao Lak ist für Gäste leicht erreichbar und gehört heute zu den beliebtesten Ferienzielen Thailands. Zudem ist Khao Lak ein guter Ausgangsort für alle Arten von Ausflügen und auch bei Tauchern wegen der weltberühmten Similan-Inseln sehr beliebt. Sie können geführte Touren durch Mangrovenwälder, Fischerdörfer und Pfahlbauten der einstigen Seezigeuner unternehmen. So werden Ihre Ferien in Khao Lak zum unvergessenen Erlebnis. Finden Sie mit unseren Spezialisten die besten Khao Lak Hotels oder kombinieren Sie Ihre Reise mit weiteren traumhaften Destinationen!

Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Angebote für unbeschwerte Thailand Reisen

Schnorcheln in Thailand

Die aufregende und bunte Unterwasserwelt Thailands erleben

Badeferien Thailand

Erholsame Badeferien an den exotischen Traumstränden des Königreichs

Honeymoon Thailand

Verbringen Sie Ihre Flitterwochen in luxuriösen Hotels

Inselhopping

Erleben Sie das „alte“ Asien auf Thailands unberührten Inseln

Thailand Ferien

Zahlreiche Gründe für Ferien in Thailand

Tauchen

Wir bringen Sie zu den schönsten Tauchspots

Reiseinformationen

Alles über Land und Leute für Ihre perfekten Thailand Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren