Die Strände von Ko Phangan im Überblick

Die Insel im Golf von Thailand ist grösser und ruhiger, als ihr Ruf vermuten lässt. Welcher Strand passt, hängt stark davon ab, was Sie suchen.

Thong Nai Pan: Ruhe im Nordosten

Zwei geschwungene Buchten, feiner Sand und eine Handvoll gehobener Resorts – Thong Nai Pan Yai und Noi gelten als die schönsten Strände der Insel. Die Anfahrt über die Bergstrasse ist inzwischen asphaltiert, das Gebiet bleibt dennoch angenehm abgeschieden.

Haad Yao und Haad Salad im Westen

Der Westen bietet flach abfallendes Wasser, vorgelagerte Riffe zum Schnorcheln und den Blick auf die Sonnenuntergänge über Ko Samui. Haad Yao eignet sich gut für Familien, Haad Salad ist kleiner und ruhiger.

Bottle Beach und der wilde Norden

Haad Khuat, meist Bottle Beach genannt, erreichen Sie nur per Longtailboot oder über einen einstündigen Dschungelpfad. Genau das hält den Ort ursprünglich: einige einfache Bungalows, sonst nichts als Sand und Wald.

Haad Rin: die bekannte Seite

Im Süden liegt Haad Rin, wo einmal im Monat die Full Moon Party stattfindet. In den Tagen davor und danach ist der Ort belebt; wer Ruhe sucht, prüft die Termine vor der Buchung und wählt sonst eine andere Bucht.