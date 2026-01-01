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Koh Phangan, Thailand  

Ko Phangan Hotels

Ferien auf der „Vollmondinsel“ von Ihrem Spezialisten

Gäste finden auf Ko Phangan dschungelbewachsene Hügel, Strände mit Palmen im Hintergrund, aber auch die legendären Full Moon Partys. Sie erleben ein authentisches Thailand mit einsamen Sandstränden und erfrischenden Wasserfällen. Kleine Buchten, Berge mit Urwald, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie die Nähe zum Flughafen Ko Samui tragen zur Beliebtheit der Insel bei. Hotels gibt es in allen Preisklassen, wobei Luxushotels immer mehr werden. Ko Phangan findet sowohl bei Ruhesuchenden als auch bei Familien mit Kindern oder Partygängern grossen Anklang. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihren Urlaub auf Ko Phangan ganz nach Ihren Wünschen zusammen.

Anantara Rasananda Koh Phangan VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 169.– / pro Person
Ko Phangan
Schön angelegter Swim­mingpool mit integrierter Poolbar. Das Spa ist in einen atemberaubenden tropisch bewaldeten...
Buri Rasa Village PhanganHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 80.– / pro Person
Ko Phangan
Swimmingpool, Spa, Fitnesszenter und Yoga. Im «Village Square» gibt es einige Geschäfte und kleine...
Santhiya Koh Phangan Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 94.– / pro Person
Ko Phangan
Grosszügiger Swimmingpool mit Wasserfall und Kinderpool beim Strand gelegen sowie weiterer Pool etwas erhöht,...
Panviman ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 56.– / pro Person
Ko Phangan
Grosser Infinity-Swimmingpool mit Jacuzzi und Sonnendeck an erhöhter Lage. Panviman Spa, Fit­nesscenter,...

Strände und Hotels auf Ko Phangan

Nach Ko Phangan gelangen Sie mit einer Fähre von Ko Samui aus. Zu den schönsten Stränden der Insel zählen der Thong Nai Pan Noi und der Thong Nai Pan Yai Beach. Hier befinden sich auch die Luxushotels Anantara Rasananda, Panviman und Santhiya. Alle Orte erreichen Sie problemlos per Moped oder Sammeltaxi. Besuchen Sie die Bar „The Jam“ mit Open Stage, die Full Moon oder Half Moon Partys oder die traumhaften Wasserfälle im Inselinnern. Ko Phangan eignet sich ausserdem besonders gut für Reisen mit Kindern.

Die Strände von Ko Phangan im Überblick

Die Insel im Golf von Thailand ist grösser und ruhiger, als ihr Ruf vermuten lässt. Welcher Strand passt, hängt stark davon ab, was Sie suchen.

Thong Nai Pan: Ruhe im Nordosten

Zwei geschwungene Buchten, feiner Sand und eine Handvoll gehobener Resorts – Thong Nai Pan Yai und Noi gelten als die schönsten Strände der Insel. Die Anfahrt über die Bergstrasse ist inzwischen asphaltiert, das Gebiet bleibt dennoch angenehm abgeschieden.

Haad Yao und Haad Salad im Westen

Der Westen bietet flach abfallendes Wasser, vorgelagerte Riffe zum Schnorcheln und den Blick auf die Sonnenuntergänge über Ko Samui. Haad Yao eignet sich gut für Familien, Haad Salad ist kleiner und ruhiger.

Bottle Beach und der wilde Norden

Haad Khuat, meist Bottle Beach genannt, erreichen Sie nur per Longtailboot oder über einen einstündigen Dschungelpfad. Genau das hält den Ort ursprünglich: einige einfache Bungalows, sonst nichts als Sand und Wald.

Haad Rin: die bekannte Seite

Im Süden liegt Haad Rin, wo einmal im Monat die Full Moon Party stattfindet. In den Tagen davor und danach ist der Ort belebt; wer Ruhe sucht, prüft die Termine vor der Buchung und wählt sonst eine andere Bucht.

Anreise nach Ko Phangan und beste Reisezeit

Die Insel hat keinen eigenen Flughafen – die Anreise erfolgt über Ko Samui oder Surat Thani.

Wie Sie hinkommen

Von Bangkok fliegen Sie in gut einer Stunde nach Ko Samui und setzen mit der Fähre in rund 30 Minuten über. Günstiger, aber länger ist die Route über Surat Thani auf dem Festland mit anschliessender Fährfahrt von zwei bis drei Stunden. Zwischen Ko Samui, Ko Phangan und Ko Tao verkehren mehrmals täglich Schnellboote.

Wann Sie reisen sollten

Der Golf von Thailand folgt einem anderen Rhythmus als die Andamanenküste: Die trockenste und sonnigste Zeit liegt zwischen Januar und August. Von Oktober bis Dezember fällt der meiste Regen, dann können auch Fährverbindungen wetterbedingt ausfallen. Wer Phuket und Ko Phangan in einer Reise verbinden möchte, sollte diese gegenläufigen Saisons einplanen.

Häufige Fragen zu Ko Phangan

Die Insel hat keinen Flughafen. Üblich ist der Flug von Bangkok nach Ko Samui und die Fähre in rund 30 Minuten. Alternativ reisen Sie über Surat Thani auf dem Festland mit einer Fährfahrt von zwei bis drei Stunden.

Von Januar bis August ist es am trockensten und sonnigsten. Von Oktober bis Dezember fällt der meiste Regen, dann können Fährverbindungen wetterbedingt ausfallen. Der Golf von Thailand hat damit eine andere Saison als Phuket und die Andamanenküste.

Nein. Die Full Moon Party findet einmal monatlich in Haad Rin im Süden statt. Der Norden und Westen der Insel mit Thong Nai Pan, Haad Yao und Bottle Beach sind ruhig und familienfreundlich – prüfen Sie einfach die Termine vor der Buchung.

Ja. Zwischen Ko Samui, Ko Phangan und Ko Tao verkehren mehrmals täglich Schnellboote, sodass sich zwei oder drei Inseln gut zu einer Reise kombinieren lassen.

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