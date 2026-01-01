Das Resort umfasst einen «Ocean­front Wing» und einen «Garden Wing». Der «Ocean­front Wing» liegt direkt am Chaweng Strand. Zu seinen Haupt­merk­­malen zählen insgesamt 52 luxuriöse Suiten und Villen, alle mit privatem Pool und viel Privatsphäre sowie ein romantisches Restaurant mit Meerblick und einen runden Swim­mingpool. Auf der hinteren Seite des Resorts, auf der gegenüberliegenden Strassenseite liegt der «Garden Wing» mit 82 Unterkünften, einem weiteren Swimmingpool mit Poolbar, Restaurant und einem Spa.



Sämtliche Unterkünfte sind hell und luxuriös einge­richtet und verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Stereo­­­anlage, Tele­fon, gratis Inter­­net­zu­­­gang, Minibar, Kaf­fee-/Tee­kocher, Espresso­­maschine, Safe und Föhn sowie einem grossen Bade­zimmer mit Dusche und Bade­wanne.

Garden Deluxe Balcony (38): 45–55 m² grosse Zimmer (inkl. Aussenfläche, auf der oberen Etage von zweistöckigen Ein­heiten im Garden Wing gelegen.

Garden Pool Villa (38): 77–94 m² gross (inkl. Aussenfläche), im Parterre der zweistöckigen Einheiten im Garden Wing gelegen mit Terrasse, Sonnendeck und eigenem Swimming­pool im Garten.

Die Terrasse wird von einer Mauer umgeben, damit die volle Privatsphäre gewährt wird. Einige Unterkünfte grenzen an die gut frequentierte Strasse.

Oceanfront Garden Pool Suite (13): 74 m² gross (inkl. Aus­sen­fläche), im Erdgeschoss mit privatem Pool und open-air Bade­wanne. Die Terrasse bietet Sicht auf den Hauptpool und das Meer, während der eigene Pool beim Badezimmer auf der gegenüberliegenden Seite des Zimmers liegt und an die gut frequentierte Strasse grenzt.

Der Sichtschutz beim Privatpool sorgt für Privatsphäre.

Oceanfront Balcony Pool Suite (30): 66–75 m² gross (inkl. Aussenfläche), im 2. oder 3. Stock gelegen mit herrlichem Balkon mit Tagesbett und 13–17 m² grossem Pool mit Blick auf den Hauptpool, Strand und Meer.

Oceanfront SALA Pool Villa (4): 97 m² gross (inkl. Aussen­fläche), nahe beim Strand gelegen. Geräumige Terrasse mit 22 m² grossem Pool, open-air Badewanne und Sonnendeck.

Die Terrasse wird von einer Mauer umgeben, damit die volle Privatsphäre gewahrt wird.

Oceanfront 1-Bedroom Pool Suite (4): 135 m² Wohnfläche inkl. Aussenfläche mit Wohnzimmer, zwei Badezimmern und grossem Pool mit herrlicher Meersicht, im 3. Stock gelegen.