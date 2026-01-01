SALA Samui Chaweng Beach Resort
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools, einer davon im «Garden Wing» mit Poolbar, der andere, runde Pool liegt direkt am Strand und verfügt über ein grosses Deck mit Liegen und einem Kinderbecken. Spa und Fitnesscenter. Gratis Kajakverleih und weitere Wassersportmöglichkeiten am Strand durch Fremdanbieter. Es werden auch Kochkurse angeboten.
Lage
Am nördlichen, ruhigeren Teil des populären Chaweng Strandes gelegen. Zahlreiche Restaurants, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten liegen nur wenige Gehminuten entfernt. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 15 Minuten.
Angebot
Im attraktiven Open-air Restaurant «The Tent Beachfront Restaurant & Bar» suchen Sie sich aus, ob Sie unter dem Zeltdach, auf der Terrasse, in einem romantischen Gazebo oder direkt am Strand unter dem Sternenhimmel speisen. In der dazugehörigen Bar gibt es täglich die allbeliebte Happy Hour. «Treehouse» Restaurant an der Strassenseite beim «Garden Wing» und Poolbar.
Zimmer
Die Terrasse wird von einer Mauer umgeben, damit die volle Privatsphäre gewährt wird. Einige Unterkünfte grenzen an die gut frequentierte Strasse.
Der Sichtschutz beim Privatpool sorgt für Privatsphäre.
Die Terrasse wird von einer Mauer umgeben, damit die volle Privatsphäre gewahrt wird.
Das Resort umfasst einen «Oceanfront Wing» und einen «Garden Wing». Der «Oceanfront Wing» liegt direkt am Chaweng Strand. Zu seinen Hauptmerkmalen zählen insgesamt 52 luxuriöse Suiten und Villen, alle mit privatem Pool und viel Privatsphäre sowie ein romantisches Restaurant mit Meerblick und einen runden Swimmingpool. Auf der hinteren Seite des Resorts, auf der gegenüberliegenden Strassenseite liegt der «Garden Wing» mit 82 Unterkünften, einem weiteren Swimmingpool mit Poolbar, Restaurant und einem Spa.
Sämtliche Unterkünfte sind hell und luxuriös eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Stereoanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Espressomaschine, Safe und Föhn sowie einem grossen Badezimmer mit Dusche und Badewanne.
Garden Deluxe Balcony (38): 45–55 m² grosse Zimmer (inkl. Aussenfläche, auf der oberen Etage von zweistöckigen Einheiten im Garden Wing gelegen.
Garden Pool Villa (38): 77–94 m² gross (inkl. Aussenfläche), im Parterre der zweistöckigen Einheiten im Garden Wing gelegen mit Terrasse, Sonnendeck und eigenem Swimmingpool im Garten.
Die Terrasse wird von einer Mauer umgeben, damit die volle Privatsphäre gewährt wird. Einige Unterkünfte grenzen an die gut frequentierte Strasse.
Oceanfront Garden Pool Suite (13): 74 m² gross (inkl. Aussenfläche), im Erdgeschoss mit privatem Pool und open-air Badewanne. Die Terrasse bietet Sicht auf den Hauptpool und das Meer, während der eigene Pool beim Badezimmer auf der gegenüberliegenden Seite des Zimmers liegt und an die gut frequentierte Strasse grenzt.
Der Sichtschutz beim Privatpool sorgt für Privatsphäre.
Oceanfront Balcony Pool Suite (30): 66–75 m² gross (inkl. Aussenfläche), im 2. oder 3. Stock gelegen mit herrlichem Balkon mit Tagesbett und 13–17 m² grossem Pool mit Blick auf den Hauptpool, Strand und Meer.
Oceanfront SALA Pool Villa (4): 97 m² gross (inkl. Aussenfläche), nahe beim Strand gelegen. Geräumige Terrasse mit 22 m² grossem Pool, open-air Badewanne und Sonnendeck.
Die Terrasse wird von einer Mauer umgeben, damit die volle Privatsphäre gewahrt wird.
Oceanfront 1-Bedroom Pool Suite (4): 135 m² Wohnfläche inkl. Aussenfläche mit Wohnzimmer, zwei Badezimmern und grossem Pool mit herrlicher Meersicht, im 3. Stock gelegen.
ab CHF 127.– / pro Person
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