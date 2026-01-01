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Chaweng Cove Beach Resort

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Ko Samui

Eine sympathische Hotel- und Bungalow­anlage mit exzellenter Strandlage. Unkomplizierte Gäste schätzen das bequem zu Fuss erreichbare grosse Unter­hal­tungs­­angebot der Chaweng Beach und die gemütliche, typisch thailändische Ferienatmosphäre im Resort.

Beschreibung

Einleitung
Drei abgestufte Swimmingpools mit Kinderbereich sowie Sonnenliegen und -schirme nahe am Strand sorgen für Abwechslung und Entspannung. Am Strand können Sie sich mit einer Massage verwöhnen lassen. Den jüngsten Gästen steht ein Kinderspielzimmer offen, kleines Fit­ness­center und Mini-Bibliothek mit Internetstation. Am Strand werden verschiedene Wassersportarten gegen Gebühr angeboten.
Lage
Direkt am langen Sandstrand am südlichen Abschnitt des schönen Chaweng Beach gelegen. Das touristische Zen­trum mit Einkaufsmöglichkeiten, Nachtleben, Cafés und zahl­reichen Restaurants mit einem vielfältigen kulinarischen An­ge­bot befindet sich nur wenige Gehminuten vom Resort entfernt. Die Transferzeit vom Flughafen beträgt rund 20 Mi­nu­ten.
Angebot
Vom «The Cove» Restaurant geniessen Sie drinnen oder auf der gedeckten Terrasse bei schöner Meer­sicht Gerichte aus der thailändischen und internationalen Küche sowie frischen Seafood. An der «Pool Side Bar» kommt bei einem exotischen Drink und der Aussicht über den Strand und das Meer richtige Ferienstimmung auf.
Zimmer

Die 101 Zimmer und Bungalows sind mit viel Holz und thailändischen Einflüssen eingerichtet. Sie verfügen alle über ein Badezimmer mit Dusche, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die Bungalows stehen verteilt im üppigen, tropischen Garten.
Superior Garden Bungalow (24): 32 m² grosse Zimmer mit einem grossen Fenster und einem eher kleinen Bad. Die Einzelbungalows haben eine eigene Terrasse mit Stühlen sowie einem Tischchen und Sicht in den Garten.


Deluxe Garden Bungalow (23): Mit 48 m² deutlich geräumiger und luxuriöser ausgestattet als die Superior Garden Bungalows. Diese Zimmer verfügen ebenfalls über eine eigene Ter­ras­se und sind in Doppelbungalows untergebracht.

ab CHF 39.– / pro Person

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