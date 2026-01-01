Die 101 Zimmer und Bungalows sind mit viel Holz und thailändischen Einflüssen eingerichtet. Sie verfügen alle über ein Badezimmer mit Dusche, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die Bungalows stehen verteilt im üppigen, tropischen Garten.

Superior Garden Bungalow (24): 32 m² grosse Zimmer mit einem grossen Fenster und einem eher kleinen Bad. Die Einzelbungalows haben eine eigene Terrasse mit Stühlen sowie einem Tischchen und Sicht in den Garten.



Deluxe Garden Bungalow (23): Mit 48 m² deutlich geräumiger und luxuriöser ausgestattet als die Superior Garden Bungalows. Diese Zimmer verfügen ebenfalls über eine eigene Ter­ras­se und sind in Doppelbungalows untergebracht.