Chaweng Cove Beach Resort
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Drei abgestufte Swimmingpools mit Kinderbereich sowie Sonnenliegen und -schirme nahe am Strand sorgen für Abwechslung und Entspannung. Am Strand können Sie sich mit einer Massage verwöhnen lassen. Den jüngsten Gästen steht ein Kinderspielzimmer offen, kleines Fitnesscenter und Mini-Bibliothek mit Internetstation. Am Strand werden verschiedene Wassersportarten gegen Gebühr angeboten.
Lage
Direkt am langen Sandstrand am südlichen Abschnitt des schönen Chaweng Beach gelegen. Das touristische Zentrum mit Einkaufsmöglichkeiten, Nachtleben, Cafés und zahlreichen Restaurants mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot befindet sich nur wenige Gehminuten vom Resort entfernt. Die Transferzeit vom Flughafen beträgt rund 20 Minuten.
Angebot
Vom «The Cove» Restaurant geniessen Sie drinnen oder auf der gedeckten Terrasse bei schöner Meersicht Gerichte aus der thailändischen und internationalen Küche sowie frischen Seafood. An der «Pool Side Bar» kommt bei einem exotischen Drink und der Aussicht über den Strand und das Meer richtige Ferienstimmung auf.
Zimmer
Die 101 Zimmer und Bungalows sind mit viel Holz und thailändischen Einflüssen eingerichtet. Sie verfügen alle über ein Badezimmer mit Dusche, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die Bungalows stehen verteilt im üppigen, tropischen Garten.
Die 101 Zimmer und Bungalows sind mit viel Holz und thailändischen Einflüssen eingerichtet. Sie verfügen alle über ein Badezimmer mit Dusche, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die Bungalows stehen verteilt im üppigen, tropischen Garten.
Superior Garden Bungalow (24): 32 m² grosse Zimmer mit einem grossen Fenster und einem eher kleinen Bad. Die Einzelbungalows haben eine eigene Terrasse mit Stühlen sowie einem Tischchen und Sicht in den Garten.
Deluxe Garden Bungalow (23): Mit 48 m² deutlich geräumiger und luxuriöser ausgestattet als die Superior Garden Bungalows. Diese Zimmer verfügen ebenfalls über eine eigene Terrasse und sind in Doppelbungalows untergebracht.
ab CHF 39.– / pro Person
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