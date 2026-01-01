Chiang Mai Reisen vom Spezialisten
Exotischer Städtetrip in Asien
Anantara Chiang Mai Resort
ab CHF 156.– / pro Person
Chiang Mai
Modernes Spa und Fitnesscenter sowie Swimmingpool mit Flussblick. Boutique. Restaurants und...
Raya Heritage
ab CHF 186.– / pro Person
Chiang Mai
Swimmingpool direkt am Fluss gelegen, Fitness, Spa und ein interessantes Angebot an Aktivitäten und Exkursionen.
Rachamankha
ab CHF 101.– / pro Person
Chiang Mai
Der schön angelegte Swimmingpool mit schattiger Sonnenterrasse lädt zum entspannen ein. Die Poolbar sorgt für...
Tamarind Village
ab CHF 83.– / pro Person
Chiang Mai
Ein schöner Swimmingpool mit Sonnenschirmen und Liegestühlen zum Entspannen. Geschmackvoll eingerichtetes Spa...
Na Nirand
ab CHF 80.– / pro Person
Chiang Mai
Swimmingpool mit Poolbar. Im «Na Nirand Spa» können Sie sich mit diversen Massagen verwöhnen lassen.
Shewe Wana Suite Resort
Preis auf Anfrage
Chiang Mai
Zwei Swimmingpools (für Suitenbereich getrennt) im üppig grünen Garten.
Bodhi Serene
ab CHF 53.– / pro Person
Chiang Mai
Grosse Poolanlage mit Sonnenliegen, erhöht vom Garten. Kleine Bibliothek mit DVD-Verleih. Fahrradverleih.
Shewe Wana Boutique Resort & Spa
ab CHF 36.– / pro Person
Chiang Mai
Zwei Swimmingpools (für Suitenbereich getrennt) im üppig grünen Garten.
Chiang Mai
Eine Stadt, die begeistert
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Ferien in Chiang Mai zu verbringen, können Sie sich auf luxuriöse Hotels freuen, in denen Sie den Stress des Alltags sehr schnell und nachhaltig vergessen werden. Viele der ansprechenden Unterkünfte in Chiang Mai sind sehr zentral gelegen, sodass Sie die bekannten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie den herrlichen botanischen Garten jederzeit bequem zu Fuss erreichen.
Doi Suthep – das glänzende Wahrzeichen über Chiang Mai
Kaum ein Ausflugsziel prägt das Bild von Chiang Mai so sehr wie der Hausberg Doi Suthep. Auf gut 1000 Metern Höhe thront dort der Wat Phra That Doi Suthep, dessen vergoldeter Chedi schon von Weitem in der Sonne glänzt. Der Legende nach bestimmte einst ein weisser Elefant den Standort des Tempels, indem er eine Buddha-Reliquie den Berg hinauftrug – bis heute gehört das Heiligtum zu den wichtigsten Pilgerstätten Nordthailands. Zum Tempel hinauf führt eine prachtvolle, von Naga-Schlangen gesäumte Treppe mit rund 300 Stufen; wer es gemütlicher mag, nimmt die kleine Standseilbahn.
Oben geniessen Sie bei klarer Sicht einen herrlichen Blick über Chiang Mai und die umliegende Ebene. Besonders stimmungsvoll ist der Besuch am frühen Morgen, wenn die Tempelanlage noch ruhig ist und die Luft am klarsten. Der Doi Suthep liegt zudem mitten in einem Nationalpark: kühlere Bergluft, Wasserfälle und Wanderwege machen den Ausflug zu einer willkommenen Abwechslung zum quirligen Stadtleben.
Rose des Nordens: Lanna-Kultur, Märkte und Genuss
Chiang Mai trägt den klangvollen Beinamen «Rose des Nordens» – und wer einmal durch die von einem Wassergraben und alten Stadtmauerresten umschlossene Altstadt spaziert ist, versteht rasch, weshalb. Als einstige Hauptstadt des Königreichs Lanna blickt Chiang Mai auf über 700 Jahre Geschichte zurück, die bis heute in unzähligen Tempeln, kunstvollen Teakholzhäusern und lebendigen Traditionen spürbar ist. Besonders schön lässt sich die Lanna-Kultur auf den Märkten erleben: Am berühmten Nachtbasar und am sonntäglichen Strassenmarkt in der Altstadt finden Sie feines Kunsthandwerk – von handbemalten Schirmen über Silberschmuck bis zu edlen Seidenstoffen.
Kulinarisch verwöhnt Sie die Rose des Nordens mit nordthailändischen Spezialitäten wie Khao Soi, einer würzigen Currysuppe mit knusprigen Eiernudeln; in einem der zahlreichen Kochkurse lernen Sie, solche Gerichte anschliessend selbst zuzubereiten. Dank des angenehm milden Klimas und der Nähe zu Bergdörfern, Flusstälern und Reisfeldern ist Chiang Mai ausserdem der ideale Ausgangspunkt, um den grünen Norden Thailands zu entdecken. Unser Tipp: Viele unserer Thailand-Rundreisen lassen sich wunderbar mit einigen zusätzlichen Ferientagen in Chiang Mai kombinieren – unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre persönliche Route zusammen.
Ausflüge rund um Chiang Mai
Die Stadt ist Ausgangspunkt für einige der schönsten Ziele Nordthailands – die meisten davon als Tagesausflug erreichbar.
Doi Inthanon: Thailands höchster Berg
Rund zwei Autostunden südwestlich erhebt sich der Doi Inthanon auf 2565 Meter. Auf dem Weg nach oben liegen Wasserfälle, Nebelwald mit Moosen und Orchideen sowie die beiden Königspagoden mit weitem Blick über die Bergketten. Morgens ist es hier spürbar kühl – eine leichte Jacke gehört ins Gepäck.
Elefanten respektvoll erleben
Rund um Chiang Mai haben sich Auffangstationen etabliert, in denen ehemalige Arbeits- und Zirkuselefanten leben. Seriöse Projekte verzichten auf Reiten und Shows; besucht wird beobachtend, fütternd und in Distanz. Wir vermitteln ausschliesslich Stationen, die sich an diese Grundsätze halten.
Chiang Rai und der Weisse Tempel
Drei Fahrstunden nördlich liegt Chiang Rai mit dem Wat Rong Khun, dem Weissen Tempel – einem zeitgenössischen Kunstwerk aus Gips und Spiegelglas. Wer mehr Zeit hat, verbindet den Ausflug mit einer Übernachtung und fährt weiter zum Goldenen Dreieck am Mekong.
Beste Reisezeit und Feste in Chiang Mai
Der Norden Thailands hat ein anderes Klima als die Badeinseln im Süden – das lohnt sich bei der Planung zu berücksichtigen.
Klima im Jahresverlauf
Von November bis Februar ist es trocken und angenehm mild, nachts kann es auf 15 Grad abkühlen. März bis Mai wird es heiss; in dieser Zeit kann Rauch von der landwirtschaftlichen Brandrodung die Luft belasten. Von Juni bis Oktober fällt Monsunregen, meist als kurzer, kräftiger Schauer.
Yi Peng und Loi Krathong
Im November steigen zum Lichterfest Yi Peng tausende Papierlaternen in den Nachthimmel, während beim gleichzeitig gefeierten Loi Krathong Blumenschiffchen auf dem Wasser treiben. Wer diese Tage erleben möchte, sollte früh buchen – Hotels in der Altstadt sind dann schnell ausgebucht.
Anreise ab Bangkok
Von Bangkok erreichen Sie Chiang Mai in gut einer Flugstunde. Romantischer ist der Nachtzug, der in rund zwölf Stunden nach Norden fährt und in Schlafwagenabteilen eine eigene Reiseerfahrung bietet.
Häufige Fragen zu Chiang Mai
November bis Februar gilt als beste Reisezeit: trocken, mild und nachts angenehm kühl. März bis Mai wird es heiss und die Luft kann durch Brandrodung belastet sein. Von Juni bis Oktober fällt Monsunregen, meist als kurzer Nachmittagsschauer.
Der Flug dauert gut eine Stunde. Alternativ verbindet ein Nachtzug beide Städte in rund zwölf Stunden – mit Schlafwagenabteilen und einem eigenen Reiseerlebnis.
Ja, in Auffangstationen für ehemalige Arbeitselefanten. Seriöse Projekte verzichten auf Reiten und Shows – besucht wird beobachtend und mit Abstand. Wir vermitteln ausschliesslich Stationen, die sich an diese Grundsätze halten.
Drei bis vier Nächte sind ein guter Rahmen: ein bis zwei Tage für Altstadt, Tempel und Märkte, dazu ein Ausflug zum Doi Inthanon oder nach Chiang Rai. Wer Kochkurse oder Wanderungen ergänzt, bleibt gern eine Woche.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen