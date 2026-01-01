Insgesamt 66 Villen mit persönlichem Butler Service verteilen sich im tropischen Gelände.

Hideaway Villa (7): Die 130 m² grossen Villen (inkl. Aussen­fläche) bieten im Erdgeschoss einen offenen Wohnbereich mit Terrasse mit zwei Sonnenliegen und einen Essbereich. Über eine Treppe erreichen Sie das helle Schlafzimmer mit Tages­bett, Badezimmer mit Badewanne, sowie eine Dusche im Freien. Die Villen sind sehr luxuriös ausgestattet mit Klima­anlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internet­zu­gang, Fern­seher, Minibar, Espresso­maschine, Teekocher, Safe und Föhn.

Sicht in die Natur und teilweise Meersicht.

Pool Villa (22): Die Pool Villen sind 160 m² gross und an höchster Stelle des Resorts gelegen. Sie sind gleich eingerichtet, verfügen aber zusätzlich über einen eigenen Pool (18 m²) auf der Terrasse. Vom Schlafzimmer aus können Sie das Meer sehen.

Ocean View Pool Villa (18): Gleich wie Pool Villa mit herrlichem Meerblick von der Terrasse und vom Zimmer.



Ocean Front Pool Villa (8): Gleich wie Pool Villa, an bevorzugter Lage mit spektakulärer Meersicht.

Ocean Front Pool Villa Suite (10): Purer Luxus auf 300 m² Fläche. An bester Lage mit Meersicht und zusätzlichem, separaten Wohnbereich auf der oberen Etage und begehbaren Kleiderschrank und zusätzlichem Badzimmer mit Dusche. Ideal auch für Familien.