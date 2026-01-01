Six Senses Samui
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Schöner Infinity-Swimmingpool mit Poolbar beim Haupthaus sowie neuer Swimmingpool mit Sonnenliegen beim Strand. Fitnesscenter, gratis Mountainbike-Verleih, Thaiboxen. Bibliothek, Boutique. Wassersport-Center mit segeln, windsurfen, schnorcheln, Katamaran und Kajak. Schönes Spa mitten in der Natur gelegen mit offenen Salas und Massagezimmern. Beautysalon, Sauna, Dampfbad. Yoga, Pilates, Aktivitäten für Kinder, Kochkurse, Open-Air Filmabende u.a. wird regelmässig angeboten.
Lage
Im Norden von Ko Samui gelegen, ca. 6 Kilometer vom Flughafen entfernt. Es hat keine lokalen Restaurants in unmittelbarer Nähe. Zum beliebten Chaweng Strand sind es ca. 15 Fahrminuten.
Angebot
Das inselweit bekannte «Dining on the Rocks» Restaurant bietet den Gästen kulinarische Höhepunkte mit einer fantastischen Aussicht! Im «Dining on the Hill» wird leckere, asiatische und westliche Küche angeboten. Eine entspannte Atmosphäre herrscht im ganz neuen «Drift at the Beach» Restaurant. Ein exklusiver Weinkeller, in-Villa-Dining und zwei Bars runden das grossartige kulinarische Angebot ab.
Zimmer
Insgesamt 66 Villen mit persönlichem Butler Service verteilen sich im tropischen Gelände.
Sicht in die Natur und teilweise Meersicht.
Insgesamt 66 Villen mit persönlichem Butler Service verteilen sich im tropischen Gelände.
Hideaway Villa (7): Die 130 m² grossen Villen (inkl. Aussenfläche) bieten im Erdgeschoss einen offenen Wohnbereich mit Terrasse mit zwei Sonnenliegen und einen Essbereich. Über eine Treppe erreichen Sie das helle Schlafzimmer mit Tagesbett, Badezimmer mit Badewanne, sowie eine Dusche im Freien. Die Villen sind sehr luxuriös ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Espressomaschine, Teekocher, Safe und Föhn.
Sicht in die Natur und teilweise Meersicht.
Pool Villa (22): Die Pool Villen sind 160 m² gross und an höchster Stelle des Resorts gelegen. Sie sind gleich eingerichtet, verfügen aber zusätzlich über einen eigenen Pool (18 m²) auf der Terrasse. Vom Schlafzimmer aus können Sie das Meer sehen.
Ocean View Pool Villa (18): Gleich wie Pool Villa mit herrlichem Meerblick von der Terrasse und vom Zimmer.
Ocean Front Pool Villa (8): Gleich wie Pool Villa, an bevorzugter Lage mit spektakulärer Meersicht.
Ocean Front Pool Villa Suite (10): Purer Luxus auf 300 m² Fläche. An bester Lage mit Meersicht und zusätzlichem, separaten Wohnbereich auf der oberen Etage und begehbaren Kleiderschrank und zusätzlichem Badzimmer mit Dusche. Ideal auch für Familien.
ab CHF 223.– / pro Person
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