Nordküste: Baden ohne Gezeiten

Rund um Nungwi und Kendwa an der Nordspitze zeigt sich Sansibar von seiner unkomplizierten Seite: Die Strände fallen hier vergleichsweise steil ins Meer ab, die Gezeiten sind kaum spürbar, und Sie schwimmen zu jeder Tageszeit im türkisblauen Wasser. Wer in den Badeferien morgens wie abends ins Meer möchte, ist an der Nordküste richtig. Dazu kommen legendäre Sonnenuntergänge, eine gute Auswahl an Restaurants und Bars sowie Hotels vom persönlich geführten Boutique-Haus bis zum grosszügigen Strandresort.

Wann sich welche Monate für die Insel eignen – besonders beliebt sind die Trockenmonate von Juni bis Oktober – lesen Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.

Ost- und Südostküste: Traumstrände im Rhythmus der Gezeiten

An der Ostküste um Matemwe, Kiwengwa und Pongwe sowie an der Südostküste um Paje, Jambiani und Michamvi liegen die vielleicht schönsten Strände der Insel: puderfeiner, blendend weisser Sand, gesäumt von schräg gewachsenen Kokospalmen. Hier bestimmen Ebbe und Flut den Tag. Bei Ebbe zieht sich das Meer weit zurück und gibt Sandbänke und Gezeitenpools frei, in denen einheimische Frauen Seegras ernten; bei Flut leuchtet die Lagune in allen Türkistönen. Das vorgelagerte Riff schützt die Küste und macht sie zum idealen Ausgangspunkt zum Tauchen und Schnorcheln.

Wer den weiten, ruhigen Bilderbuchstrand sucht, wählt den Südosten – die Badezeiten planen Sie ganz einfach mit dem Gezeitenkalender Ihres Hotels.

Stone Town: Kulturauftakt auf der Gewürzinsel

Bevor Sie ins Strandhotel weiterreisen, lohnen sich ein bis zwei Nächte in Stone Town: Die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, kunstvoll geschnitzten Holztüren und lebhaften Märkten erzählt von der arabischen, indischen und afrikanischen Vergangenheit Sansibars. Von hier starten auch die klassischen Gewürztouren, auf denen Sie Nelken, Vanille, Zimt, Muskatnuss und Pfeffer direkt an der Pflanze riechen und probieren – die Insel trägt den Beinamen Gewürzinsel zu Recht. So starten Ihre Ferien mit Kultur und Würze, bevor Sie am Strand ausspannen.

Safari und Strand: die klassische Kombination

Kaum eine Kombination ist stimmiger als Safari und Sansibar: Erst beobachten Sie in der Serengeti, im Ngorongoro-Krater oder in den wilden Parks des Südens Elefanten, Löwen und Gnus, danach lassen Sie die Eindrücke am Indischen Ozean nachklingen. Unsere Rundreisen und Safaris lassen sich flexibel mit jedem Strandhotel der Insel verbinden. Welche Unterkunft am besten zu Ihnen passt, besprechen Sie am einfachsten persönlich: Unten auf dieser Seite finden Sie unsere handverlesene Auswahl an Sansibar Hotels und Resorts – jedes Haus kennen unsere Spezialistinnen und Spezialisten von eigenen Reisen.