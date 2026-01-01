Sansibar Reisen vom Spezialisten
Ferien auf der Trauminsel vor Tansania
Zawadi Hotel
ab CHF 868.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Auf einer kleinen Klippe thront das Hotel und gibt den Blick auf die schönsten Blautöne des Indischen Ozeans frei....
Baraza Resort and Spa
ab CHF 990.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Das Hotel wurde im lokalen Stil mit vielen arabischen Elementen erbaut und beeindruckt seine Gäste durch...
The Palms
ab CHF 812.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Das kleine, private Bijou erfüllt auch die Wünsche anspruchsvollster Kundschaft. Im gepflegten Garten liegt der schön...
White Sand Luxury Villas & Spa
ab CHF 643.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Das Resort der renommierten Relais & Chateaux-Gruppe liegt an einem der schönsten Strände mit weissem Sand und dem...
Elewana Kilindi Zanzibar
ab CHF 678.– / pro Person
Zanzibar Nordküste
In die üppige Vegetation integriert, liegt die Unterkunft am Hang und bietet wunderbare Ausblicke auf die Natur und...
Zuri Zanzibar Hotel & Resort
ab CHF 371.– / pro Person
Zanzibar Nordküste
Das Zuri Zanzibar vereint modernen Komfort und ökologische Aspekte mit den Gegebenheiten der Insel und bietet den...
The Residence Zanzibar
ab CHF 253.– / pro Person
Zanzibar Südküste
An ruhiger Lage, weit weg von den anderen Unterkünften, liegt das Residence, das im Frühjahr 2025 sanft renoviert...
&Beyond Mnemba Island Lodge
ab CHF 2263.– / pro Person
Mnemba Island
Nur wenige Minuten Bootsfahrt von Zanzibar entfernt liegt die Insel Mnemba mit ihrer tropischen Vegetation und...
Gold Zanzibar Beach House & Spa
ab CHF 254.– / pro Person
Zanzibar Nordküste
Das Hotel liegt am wunderbaren, beliebten Strand im Nordwesten der Insel, wo das Baden auch bei Ebbe möglich ist. Ein...
Neptune Pwani Beach Resort & Spa
ab CHF 176.– / pro Person
Zanzibar Ostküste
Das Resort wurde dem traditionellen Baustil von Zanzibar nachempfunden. Die weitläufige Anlage umfasst ein...
LUX* Marijani
ab CHF 100.– / pro Person
Zanzibar Ostküste
Am wunderschönen Sandstrand der Ostküste von Zanzibar befindet sich das im modernen, arabischen Stil mit...
Breezes Beach Club Zanzibar
ab CHF 126.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Die Zimmer sind in mehreren zweistöckigen Gebäuden im grossen Garten untergebracht. Durch die unzähligen Palmen...
Karafuu
ab CHF 118.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Das grosse Angebot des Resorts umfasst vier Restaurants in denen neben Buffets auch à la carte...
Boutique Hotel Matlai
ab CHF 266.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Das traumhafte Hotel besteht aus zwei Villen, welche unmittelbar nebeneinander, direkt am weissen Sandstrand liegen....
Bluebay Beach Resort & Spa
ab CHF 140.– / pro Person
Zanzibar Ostküste
Die schöne Hotelanlage mit entspanntem Ambiente liegt in einem tropischen Garten mit unzähligen Palmen. Vom...
Matemwe Attitude
ab CHF 152.– / pro Person
Zanzibar Ostküste
Das Matemwe Attitude liegt leicht erhöht und bietet einen unvergleichlichen Ausblick über den Ozean mit seinen...
Sharazad Boutique Hotel
ab CHF 111.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Am feinen Sandstrand bei Jambiani liegt das Sharazad auf einem gepflegten Grundstück. Von den Liegestühlen und...
Zanzibar Queen Hotel
ab CHF 87.– / pro Person
Zanzibar Ostküste
Im schönen, tropischen Garten eingebettet, liegt das Hotel am Strand von Matemwe. Im Zentrum der Anlage befindet sich...
Michamvi Sunset Bay
ab CHF 130.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Das Mittagessen wird im Schatten der Palmen serviert, das Abendessen abwechslungsweise an verschiedenen Plätzen, wie...
Mwezi Boutique Resort
ab CHF 59.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Das Hotel liegt am herrlichen Strand von Jambiani. Durch die Bauweise mit natürlichen Materialien und Deko-Elementen...
Fun Beach Hotel
ab CHF 53.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Das Fun Beach Hotel liegt an einem kleinen Abschnitt des schönen Strandes von Jambiani. Der beeindruckende, lange...
La Luna Suite Apartments
ab CHF 53.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Direkt hinter dem Mwezi Boutique Resort liegen die La Luna Suite Apartments. Die Apartments befinden sich um den...
The Loop Beach Resort
ab CHF 49.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Das kleine Resort in Jambiani und am kilometerlangen Sandstrand ist ein idealer Ort für wassersportbegeisterte Gäste,...
Uzuri Boutique Hotel
ab CHF 59.– / pro Person
Zanzibar Südostküste
Das Uzuri Boutique Hotel bietet die Möglichkeit, das gesamte Hotel zu mieten oder eine einzelne Suite zu buchen....
Fumba Beach Lodge
ab CHF 92.– / pro Person
Zanzibar Südküste
Die einzigartige Lodge liegt sehr ruhig inmitten eines grossen, tropischen Gartens. Im Haupthaus sind die gemütliche...
Shooting Star Boutique Hotel
ab CHF 87.– / pro Person
Zanzibar Ostküste
Die Lodge mit entspannter Atmosphäre ist auf einer Klippe gelegen. Über eine Treppe gelangen die Gäste an den...
Zoi Retreat Zanzibar Hotel
ab CHF 62.– / pro Person
Zanzibar Ostküste
Das Retreat liegt direkt am weissen, langen Strand inmitten eines tropischen Gartens. Auf den Liegestühlen am Strand...
Nordküste: Baden ohne Gezeiten
Rund um Nungwi und Kendwa an der Nordspitze zeigt sich Sansibar von seiner unkomplizierten Seite: Die Strände fallen hier vergleichsweise steil ins Meer ab, die Gezeiten sind kaum spürbar, und Sie schwimmen zu jeder Tageszeit im türkisblauen Wasser. Wer in den Badeferien morgens wie abends ins Meer möchte, ist an der Nordküste richtig. Dazu kommen legendäre Sonnenuntergänge, eine gute Auswahl an Restaurants und Bars sowie Hotels vom persönlich geführten Boutique-Haus bis zum grosszügigen Strandresort.
Wann sich welche Monate für die Insel eignen – besonders beliebt sind die Trockenmonate von Juni bis Oktober – lesen Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Ost- und Südostküste: Traumstrände im Rhythmus der Gezeiten
An der Ostküste um Matemwe, Kiwengwa und Pongwe sowie an der Südostküste um Paje, Jambiani und Michamvi liegen die vielleicht schönsten Strände der Insel: puderfeiner, blendend weisser Sand, gesäumt von schräg gewachsenen Kokospalmen. Hier bestimmen Ebbe und Flut den Tag. Bei Ebbe zieht sich das Meer weit zurück und gibt Sandbänke und Gezeitenpools frei, in denen einheimische Frauen Seegras ernten; bei Flut leuchtet die Lagune in allen Türkistönen. Das vorgelagerte Riff schützt die Küste und macht sie zum idealen Ausgangspunkt zum Tauchen und Schnorcheln.
Wer den weiten, ruhigen Bilderbuchstrand sucht, wählt den Südosten – die Badezeiten planen Sie ganz einfach mit dem Gezeitenkalender Ihres Hotels.
Stone Town: Kulturauftakt auf der Gewürzinsel
Bevor Sie ins Strandhotel weiterreisen, lohnen sich ein bis zwei Nächte in Stone Town: Die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, kunstvoll geschnitzten Holztüren und lebhaften Märkten erzählt von der arabischen, indischen und afrikanischen Vergangenheit Sansibars. Von hier starten auch die klassischen Gewürztouren, auf denen Sie Nelken, Vanille, Zimt, Muskatnuss und Pfeffer direkt an der Pflanze riechen und probieren – die Insel trägt den Beinamen Gewürzinsel zu Recht. So starten Ihre Ferien mit Kultur und Würze, bevor Sie am Strand ausspannen.
Safari und Strand: die klassische Kombination
Kaum eine Kombination ist stimmiger als Safari und Sansibar: Erst beobachten Sie in der Serengeti, im Ngorongoro-Krater oder in den wilden Parks des Südens Elefanten, Löwen und Gnus, danach lassen Sie die Eindrücke am Indischen Ozean nachklingen. Unsere Rundreisen und Safaris lassen sich flexibel mit jedem Strandhotel der Insel verbinden. Welche Unterkunft am besten zu Ihnen passt, besprechen Sie am einfachsten persönlich: Unten auf dieser Seite finden Sie unsere handverlesene Auswahl an Sansibar Hotels und Resorts – jedes Haus kennen unsere Spezialistinnen und Spezialisten von eigenen Reisen.
Sansibar im Überblick: Unguja, Pemba und die kleinen Nachbarinseln
Was im Sprachgebrauch schlicht Sansibar heisst, ist genau genommen ein Archipel vor der Küste Tansanias. Die Hauptinsel trägt den Namen Unguja und misst von Nord nach Süd rund 85 Kilometer – Sie durchqueren sie an einem halben Tag. Auf Flugplänen, Hotelschildern und Tauchkarten begegnen Ihnen die englischen Schreibweisen Zanzibar und Tanzania; gemeint ist dasselbe Ziel.
Die Insel ist flach, dicht bewachsen und fast rundum von einem Saumriff umgeben. Dieses Riff erklärt, warum die Küsten so unterschiedlich baden: Wo es nahe am Ufer liegt, entstehen geschützte Lagunen mit grossem Tidenhub; wo es weiter draussen verläuft, reicht das Wasser bis an den Sand. Bei der Hotelwahl ist diese Frage wichtiger als jede Sternekategorie.
Süd- und Westküste: Delfine, Korallengärten und stille Buchten
Weit weniger bekannt als Norden und Osten ist die Küste zwischen Kizimkazi und Fumba. Vor Kizimkazi im Südwesten leben Delfine, die Sie von kleinen Booten aus beobachten – achten Sie auf Anbieter, die Abstand halten. Ab Fumba starten Dhau-Ausflüge in die Menai-Bucht mit Schnorchelstopps und Mittagessen auf einer Sandbank. Vor der Westküste liegt zudem das Korallenschutzgebiet Chumbe Island.
Die Westseite blickt in den Sonnenuntergang und liegt nah an Stone Town, hat dafür schmalere Strände. Wer beides möchte, wählt die Halbinsel Michamvi: Ihre Ostseite gehört zur Lagune, ihre Westseite schaut über die Chwaka-Bucht in die Abendsonne. Vor der Nordostküste wiederum liegt das Mnemba-Atoll, dessen Riff zu den bekanntesten Schnorchel- und Tauchplätzen der Insel zählt.
Vor Stone Town lohnen sich die kleinen Ziele im Kanal: Auf Changuu, wegen seiner Vergangenheit auch Prison Island genannt, leben Aldabra-Riesenschildkröten; die Sandbank Nakupenda taucht bei Ebbe auf und verschwindet mit der Flut wieder. Beides sind Bootsausflüge von wenigen Stunden, die sich gut mit einem Stadtbummel am Ankunfts- oder Abreisetag verbinden lassen.
Ins Landesinnere führt der Jozani-Chwaka-Bay-Nationalpark. Auf Holzstegen durch Mangroven und Trockenwald sehen Sie mit etwas Geduld die endemischen Sansibar-Stummelaffen – ein guter Halbtagesausflug, wenn die Sonne mittags zu stark brennt. Von den meisten Strandhotels erreichen Sie den Park in rund einer Stunde.
Beste Reisezeit für Sansibar: Monsune statt Jahreszeiten
Sansibar liegt knapp südlich des Äquators. Die Temperaturen bleiben ganzjährig sommerlich, das Meer misst durchgehend rund 26 bis 29 Grad. Den Rhythmus geben nicht Jahreszeiten vor, sondern zwei Monsunwinde: der Kaskazi aus Nordosten von Dezember bis März und der Kusi aus Südosten von Juni bis September. Sie bestimmen Wellengang, Luftfeuchtigkeit und Sichtweite unter Wasser.
Dazwischen liegen zwei Regenzeiten. Die lange Regenzeit dauert etwa von Mitte März bis Mai; sie bringt kräftige, oft kurze Schauer, sattes Grün und leere Strände, einzelne Häuser schliessen in dieser Phase. Die kurze Regenzeit im November fällt meist milder aus und lässt sich mit etwas Flexibilität gut bereisen.
Die verlässlichsten Badewochen liegen zwischen Juni und Oktober: trocken, weniger schwül, mit stetiger Brise. Dezember bis Februar ist heisser und feuchter, dafür ist das Wasser besonders klar. Wie sich die Monate auf dem Festland und in den Safariparks unterscheiden, zeigt unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Tansania.
Für Kitesurferinnen und Kitesurfer gelten eigene Regeln: In Paje und Jambiani weht der Kusi von Juni bis September am beständigsten, der Kaskazi von Dezember bis März etwas sanfter und damit einsteigerfreundlicher. Schnorchelausfahrten planen Sie am besten in die Tage der Nipptide, wenn Strömung und Tidenhub schwächer ausfallen.
Weil die Insel nahe am Äquator liegt, bleibt die Tageslänge über das Jahr konstant: Die Sonne geht früh auf, gegen halb sieben wieder unter, und die Dämmerung dauert nur kurz. Planen Sie Ausflüge deshalb auf den Vormittag. Die Mittagssonne ist auch bei Bewölkung kräftig, und abends kommen die Mücken – Sonnenschutz und ein leichtes, langärmliges Hemd gehören ins Gepäck.
Zum Bild gehört auch das Seegras: In den windigen Kusi-Monaten spült die Strömung an der Ost- und Südostküste mehr davon an, und die Hotels räumen ihre Strandabschnitte am Morgen. Wer davon gar nichts sehen möchte, ist im Norden richtig oder wählt die ruhigeren Monate zwischen den Monsunen.
Sansibar ist muslimisch geprägt. Während des Fastenmonats Ramadan ändern sich ausserhalb der Hotels die Öffnungszeiten und das Angebot an Restaurants, während in den Resorts der Betrieb normal weiterläuft. In welche Wochen der Ramadan bei Ihrem Reisetermin fällt, klären wir in der Beratung.
Anreise nach Sansibar und Wege auf der Insel
Ab der Schweiz bestehen keine Direktflüge. Üblich sind Verbindungen mit einem Umstieg über die Drehkreuze am Golf, über Addis Abeba oder über Nairobi; je nach Route sind Sie zwölf bis fünfzehn Stunden unterwegs. Viele Gäste fliegen über Nacht und landen am Vormittag – so bleibt der Ankunftstag als erster Strandtag erhalten.
Der internationale Flughafen liegt wenige Kilometer südlich von Stone Town. Von dort fahren Sie an die Ostküste um Matemwe, Kiwengwa oder Pongwe etwa eine bis anderthalb Stunden, nach Paje und Jambiani gut eine Stunde und nach Nungwi und Kendwa an der Nordspitze rund anderthalb Stunden. Die Hauptachsen sind asphaltiert, die letzten Kilometer zum Hotel oft nicht.
Wer vom Festland kommt, hat zwei Möglichkeiten: die Schnellfähre ab Dar es Salaam, die den Hafen von Stone Town in etwa zwei Stunden erreicht, oder den Kurzflug. Aus den Safariparks im Norden und Süden bringen Sie kleine Buschflugzeuge direkt auf die Insel – bequem, aber mit Zwischenlandungen, weshalb Sie dafür einen halben Reisetag einplanen.
Zwischen den Inseln verkehren ebenfalls kleine Maschinen: Nach Pemba dauert der Flug ab Sansibar gut eine halbe Stunde, nach Mafia führt der Weg meist über Dar es Salaam. Die Schnellfähre ist die günstigere Variante, kann bei kräftigem Kusi-Wind aber unruhig werden – wer empfindlich ist, nimmt die Vormittagsverbindung oder fliegt.
Auch auf der Insel sollten Sie die Distanzen nicht unterschätzen: Von der Nordspitze an die Südostküste sind es zwei bis zweieinhalb Stunden Fahrt, von Stone Town nach Nungwi rund anderthalb. Wer zwei Küsten in einer Reise verbinden möchte, teilt den Aufenthalt deshalb in zwei Blöcke, statt täglich weite Wege zu fahren.
Bei Buschflügen gelten eigene Gepäckregeln: Erlaubt sind meist rund 15 Kilogramm in weichen Taschen ohne Hartschale. Überzähliges Gepäck lagern Sie unkompliziert in Arusha oder in Stone Town zwischen. Auf der Insel selbst reisen Sie mit privatem Fahrzeug und Fahrer, oft im Rahmen des Hoteltransfers; ein Mietwagen ist für Badeferien selten nötig.
Sansibar mit Safari, Trekking und Nachbarinseln kombinieren
Die klassische Nordroute verbindet Tarangire, den Lake Manyara, den Ngorongoro-Krater und die Serengeti. Sie ist auf Fahrsafaris ausgelegt, gut mit Lodges erschlossen und in sieben bis zehn Tagen zu bereisen. Wo sich die grossen Herden gerade aufhalten, hängt vom Monat ab: Im Süden kalben sie zu Jahresbeginn, im Norden queren sie die Flüsse in den Trockenmonaten.
Der Süden Tansanias mit Nyerere, dem früheren Selous, und Ruaha ist weiter, stiller und wird meist beflogen. Für Wiederholungsreisende und alle, die Boots- und Fusssafaris mögen, ist er die spannendere Wahl – und er liegt Sansibar näher, als die Landkarte vermuten lässt. Auch nach einem Kilimanjaro-Trekking tun die Strandtage auf Meereshöhe nach den Nächten in grosser Höhe gut.
Ebenso stimmig ist die Verbindung mit Kenia oder mit den Gorillaländern: Nach den Bergwäldern in Ruanda oder Uganda gelangen Sie über Nairobi oder Dar es Salaam an den Indischen Ozean. Als Faustregel gilt: Safari zuerst, Strand danach. Frühe Pirschfahrten und lange Fahretappen fallen ausgeruht leichter, und die Insel eignet sich besser zum Ausklang.
Für die Planung helfen grobe Zeitgerüste. Zehn Tage reichen für drei bis vier Nächte auf der Nordroute und vier bis fünf Nächte am Strand. Zwei Wochen erlauben die volle Nordroute mit Serengeti und Krater plus sieben Strandnächte. Ab etwa drei Wochen ergänzen Sie den stilleren Süden oder verbinden Sansibar mit einer zweiten Insel.
Statt Unguja darf es auch die Nachbarschaft sein. Pemba ist hügelig, grün von Nelkenplantagen und für steile Riffwände bekannt, hat dafür nur wenige Hotels. Mafia liegt südlicher, schützt seine Buchten als Meerespark und zieht saisonal Walhaie an. Beide Inseln hängen Sie mit wenigen Flugminuten an Ihre Reise an.
Welche Variante passt zu wem?
Für einen ersten Aufenthalt mit viel Baden und kurzen Wegen eignet sich der Norden. Wer Weite und Ruhe sucht und mit Ebbe und Flut leben kann, ist im Osten und Südosten besser aufgehoben. Aktive Gäste zieht es nach Paje, Erholungssuchende nach Pongwe oder Matemwe, und wer nur wenige Tage hat, bleibt in der Nähe von Stone Town.
Die Häuser reichen vom kleinen, inhabergeführten Boutiquehotel mit einer Handvoll Zimmern über Strandresorts mit Pool und Kinderbetreuung bis zur Villa mit eigenem Koch. Die meisten Gäste buchen Halbpension und essen mittags leicht; All-Inclusive-Angebote finden sich vor allem in den grösseren Häusern im Norden und Nordosten.
Familien finden an der flachen Lagune sichere Badebedingungen, sollten die Gezeiten aber im Blick behalten und bei der Zimmerwahl auf kurze Wege achten. Welche Häuser Familienzimmer, Pools und Betreuung bieten, sehen Sie auf unserer Seite zu Familienreisen nach Tansania.
Paare buchen häufig ein kleines Haus im Osten mit eigener Terrasse und hängen zwei Nächte in Stone Town an. Taucherinnen und Taucher wählen den Nordosten wegen der kurzen Bootswege zum Riff. Und wer Ruhe über alles stellt, findet an der Südostküste ausserhalb der Ortschaften Häuser mit nur wenigen Zimmern.
Kulinarisch prägen Fisch, Meeresfrüchte, Kokosmilch und die Gewürze der Insel die Küche. Am Abend füllt sich der Markt in den Forodhani-Gärten von Stone Town mit Ständen für Spiesse und die bekannte Sansibar-Pizza. In den Dörfern der Ostküste sehen Sie bei Ebbe die Seegrasbäuerinnen bei der Arbeit; Einkäufe vor Ort und Trinkgeld kommen der Nachbarschaft direkt zugute.
Praktisches für Ihre Sansibar Reise
Für Tansania und damit auch für Sansibar benötigen Schweizer Staatsangehörige ein Visum, das in der Regel vorgängig online beantragt wird; der Reisepass muss über das Reiseende hinaus mehrere Monate gültig sein. Die Insel liegt in einer Malariaregion – lassen Sie sich rechtzeitig reisemedizinisch beraten und nehmen Sie Mückenschutz sowie lange, helle Kleidung für den Abend mit.
Ausserhalb der Resorts kleiden Sie sich zurückhaltend, mit bedeckten Schultern und Knien; Badebekleidung bleibt am Strand. Bezahlt wird in Tansania-Schilling, in Hotels häufig auch in Dollar. Die Steckdosen entsprechen dem britischen Typ, ein Adapter gehört ins Gepäck. Ostafrika ist der Schweiz ein bis zwei Stunden voraus. Mehr dazu in unseren Reiseinformationen.
Für Badeferien ohne Gezeiteneinfluss ist die Nordküste um Nungwi und Kendwa die erste Wahl: Hier schwimmen Sie zu jeder Tageszeit im Meer. An der Ost- und Südostküste prägen Ebbe und Flut den Tagesrhythmus – dafür finden Sie dort die weitesten und ruhigsten Traumstrände der Insel. Viele Gäste kombinieren beide Küsten in einer Reise.
Ja, die Kombination aus Safari auf dem tansanischen Festland und Badeferien auf Sansibar ist ein Klassiker. Besonders bequem sind Flugsafaris, bei denen Sie im Kleinflugzeug direkt von den Nationalparks an den Strand wechseln. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Route aus Pirschfahrten und Strandtagen zusammen.
Für Badeferien gelten die trockenen Monate von Juni bis Oktober als verlässlichste Zeit: angenehme Wärme, wenig Regen und stetige Brise. Dezember bis Februar ist heisser und feuchter, dafür ist die Sicht unter Wasser besonders gut. Die lange Regenzeit von Mitte März bis Mai bringt kräftige Schauer und ruhige Strände, im November regnet es meist nur kurz. Das Meer bleibt das ganze Jahr über badewarm.
Für den Strandteil rechnen wir mit sieben Nächten – so kommen Sie an, finden einen Rhythmus und haben Zeit für einen Riff- oder Stone-Town-Ausflug. Kombiniert mit einer Safari auf dem Festland ergeben sich zwei bis drei Wochen: rund eine Woche in den Nationalparks, anschliessend eine Woche am Meer. Kürzere Aufenthalte von vier bis fünf Nächten funktionieren, wenn Sie ohne langen Transfer nah bei Stone Town bleiben.
Den grössten Anteil machen Flug, Unterkunft und Verpflegung aus. Dazu kommen Transfers oder Inlandflüge, Ausflüge wie Gewürztour, Schnorchelfahrt oder Jozani-Wald, Park- und Meeresschutzgebühren sowie Visum und Versicherungen. Preisbestimmend sind vor allem die Reisezeit – die Trockenmonate und die Festtage sind stark nachgefragt –, die Lage des Hauses am Strand und die Zimmerkategorie. Wir stellen Ihnen die Bausteine transparent zusammen.
Ja. Die geschützte Lagune ist flach und warm, viele Häuser haben Familienzimmer, Pool und Betreuung. Achten Sie auf die Gezeiten: An der Ostküste zieht sich das Wasser bei Ebbe weit zurück, im Norden können Kinder zu jeder Zeit schwimmen. Bei einer Safari-Kombination lohnt ein Blick auf das Mindestalter mancher Lodges und auf die Fahrzeiten. Zur Gesundheitsvorsorge beraten Sie Ihre Kinderärztin oder eine reisemedizinische Stelle.
Bekanntestes Ziel ist das Mnemba-Atoll vor der Nordostküste mit Korallengärten in geringer Tiefe. Vor Nungwi und Kendwa liegen weitere Riffe und die tiefe Leven Bank für erfahrene Taucherinnen und Taucher, im Südwesten die Menai-Bucht und das Schutzgebiet Chumbe Island. Wer steile Riffwände sucht, reist nach Pemba weiter. Die Sicht ist in den trockenen und in den heissen Monaten am besten, während der langen Regenzeit schwankt sie.
Für Tansania ist ein Visum erforderlich, das üblicherweise vorgängig online beantragt wird; der Pass muss über das Reiseende hinaus gültig bleiben. Ein Gelbfieber-Nachweis wird bei Einreise aus einem Gelbfiebergebiet verlangt. Sansibar liegt in einer Malariaregion, deshalb gehören Mückenschutz und eine reisemedizinische Beratung zur Vorbereitung. Die verbindlichen Auskünfte erhalten Sie bei den offiziellen Stellen und Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.
Ob Sie nach Sansibar Ferien, Sansibar Urlaub oder einer Pauschalreise suchen: Bei uns entsteht die Reise aus einzelnen Bausteinen. Flug, Hotel, Transfers und Ausflüge werden zu einem Paket verbunden, das zu Ihrem Termin, Ihrem Budget und Ihrem Tempo passt. So lassen sich Badetage, Stone Town und eine Safari kombinieren, ohne dass Sie an feste Programme gebunden sind. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen die Häuser persönlich.
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