LUX* Marijani
Zanzibar Ostküste
Beschreibung
Einleitung
Am wunderschönen Sandstrand der Ostküste von Zanzibar befindet sich das im modernen, arabischen Stil mit afrikanischen Einflüssen gestaltete Hotel. Im Hauptrestaurant «The Beach» werden Sie an Live-Cooking-Stationen mit internationaler und lokaler Küche verwöhnt. Angrenzend finden Sie die Bar, von wo Sie den Blick über das Meer schweifen lassen können. Zudem bietet die Hotelanlage das à la carte Levantine Restaurant «Samaa» an, das Café LUX*, eine Glacé-Station, eine Weinbar, eine Boutique, einen Pool und der LUX* Me Spa-Bereich.
Angebot
Der LUX* Me Spa-Bereich bietet Behandlungsräume für Massagen, Körper- und Gesichtsbehandlungen, Yoga bei Sonnenaufgang und bei Ebbe auf einer Sandbank.
Zimmer
Die geschmackvoll eingerichteten Deluxe Zimmer befinden sich Parterre oder im 1. Stock und verfügen über ein geräumiges Bad mit einer Regendusche, Haarfön, Klimaanlage, Ventilator, Tee- und Kaffeekocher, Kühlschrank, WiFi, Safe und Terrasse oder Balkon. Zuvorderst zum Meer gelegen, sind die Beachfront Deluxe Zimmer. Die Executive und die Beachfront Executive Zimmer sind geräumiger und bieten zusätzlich eine freistehende Badewanne. Die Deluxe Family Zimmer bestehen aus einem King Deluxe und einem Twin Deluxe Zimmer mit Verbindungstüre.
Unterhaltung
Abendunterhaltung mit Livebands, Folkloredarbietungen, DJ-Abend.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, SUP, Kajak, Pedalo, Schnorcheln.
Sport gegen Gebühr
Bootsausflüge, Schnorchelausflüge, Tauchen, Katamaran.
Kinder
Kinderpool, Kinderspielplatz, Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 100.– / pro Person
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