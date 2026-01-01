Am wunderschönen Sandstrand der Ostküste von Zanzibar befindet sich das im modernen, arabischen Stil mit afrikanischen Einflüssen gestaltete Hotel. Im Hauptrestaurant «The Beach» werden Sie an Live-Cooking-Stationen mit internationaler und lokaler Küche verwöhnt. Angrenzend finden Sie die Bar, von wo Sie den Blick über das Meer schweifen lassen können. Zudem bietet die Hotelanlage das à la carte Levantine Restaurant «Samaa» an, das Café LUX*, eine Glacé-Station, eine Weinbar, eine Boutique, einen Pool und der LUX* Me Spa-Bereich.