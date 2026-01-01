Das Fun Beach Hotel liegt an einem kleinen Abschnitt des schönen Strandes von Jambiani. Der beeindruckende, lange Pool befindet sich auf zwei Ebenen im Zentrum der Anlage. Ein weiterer Pool ist im hinteren Bereich der Anlage und im grossen, palmengedeckten Hauptgebäude sind das Restaurant und die Bar untergebracht. Eine TV-Lounge und ein kleiner Spa steht ebenfalls zur Verfügung.

Die hellen Back Pool Zimmer liegen im hinteren Teil der Anlage und sind mit einem Sofabett, Ventilator, Klimaanlage, Safe und einer Veranda ausgestattet. Die Front Pool Bungalows sind so angeordnet, dass die Gäste von der Veranda aus den Blick zum Pool und weiter zum Meer schweifen lassen. Die Beach Suite mit einem zusätzlichen Bett auf der Galerie im oberen Stock und einem kleinen Plunge Pool liegen am nächsten zum Strand. WiFi kann kostenfrei genutzt werden.