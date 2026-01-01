Lage und Anreise

Mafia Island liegt im Indischen Ozean vor der Küste Tansanias, südlich von Sansibar und auf der Höhe des Rufiji-Deltas. Zusammen mit kleineren Nachbarinseln wie Chole, Juani und Jibondo bildet die Insel den Mafia-Archipel. Die Anreise erfolgt üblicherweise per Kleinflugzeug ab Dar es Salaam, teilweise auch ab Sansibar.

Dieser zusätzliche Reiseschritt erklärt den Charakter der Insel: Mafia wird selten als alleiniges Ferienziel gebucht, sondern meist als Badeabschluss nach einer Safari oder als ruhiger Kontrast zu Sansibar. Wer die Insel wählt, entscheidet sich bewusst für Natur und Abgeschiedenheit statt für touristische Infrastruktur.

Tauchen und Schnorcheln im Marine Park

Der Mafia Island Marine Park war der erste Meeresschutzpark Tansanias und stellt einen grossen Teil der Küstengewässer im Süden und Osten der Insel unter Schutz. Zentrum der Tauch- und Schnorchelausflüge ist die geschützte Chole Bay mit ihren Riffen in geringer Tiefe – auch für Schnorchler und Einsteiger gut zugänglich.

Saisonal halten sich Walhaie in den planktonreichen Gewässern vor der Westküste auf; die besten Beobachtungschancen bestehen erfahrungsgemäss etwa von Oktober bis März. Auf der Nachbarinsel Juani nisten zudem Meeresschildkröten. Zu beachten: Die Gezeiten prägen Strände und Buchten stark, Bade- und Bootsausflüge richten sich deshalb nach Ebbe und Flut.

Für wen sich Mafia Island eignet

Die Unterkünfte auf Mafia sind mehrheitlich kleine Lodges mit wenigen Zimmern, geführt in persönlicher Atmosphäre. Grosse Resortanlagen, Poollandschaften oder Nachtleben gibt es nicht – genau darin liegt der Reiz der Insel. Gut aufgehoben sind Sie hier, wenn Sie sich in einem der folgenden Punkte wiedererkennen:

Taucher und Schnorchler, die intakte Riffe ohne grossen Bootsverkehr suchen

Ruhesuchende, die eine einfache Barfuss-Atmosphäre einer durchorganisierten Hotelanlage vorziehen

Paare und Honeymooner, die nach der Safari einige stille Strandtage anhängen möchten

Naturinteressierte, die Walhaie, Schildkröten und Dhow-Ausflüge zu den Nachbarinseln erleben wollen

Wer hingegen Wert auf grosse Zimmerauswahl, Unterhaltung und viel Gastronomie legt, ist auf Sansibar besser aufgehoben.

Reisezeit und Kombinationen

Das Klima entspricht der tansanischen Küste: Die trockeneren, angenehmen Monate liegen etwa zwischen Juni und Oktober, die grosse Regenzeit fällt in der Regel auf März bis Mai – einzelne Lodges bleiben in dieser Zeit geschlossen. Für Walhai-Beobachtungen bieten sich die Monate ab Oktober an.

Auf dem Festland gegenüber liegt der Nyerere-Nationalpark (ehemals Selous), weshalb sich Mafia Island besonders gut mit einer Safari im Süden Tansanias verbinden lässt. Ebenfalls bewährt ist die Kombination mit Sansibar, wenn Sie Kultur und Strandleben mit einigen abgeschiedenen Inseltagen abrunden möchten. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Route zusammen.