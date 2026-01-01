Mafia Island
Wunderschöne Riffe und interessante Tierbegegnungen
Lage und Anreise
Mafia Island liegt im Indischen Ozean vor der Küste Tansanias, südlich von Sansibar und auf der Höhe des Rufiji-Deltas. Zusammen mit kleineren Nachbarinseln wie Chole, Juani und Jibondo bildet die Insel den Mafia-Archipel. Die Anreise erfolgt üblicherweise per Kleinflugzeug ab Dar es Salaam, teilweise auch ab Sansibar.
Dieser zusätzliche Reiseschritt erklärt den Charakter der Insel: Mafia wird selten als alleiniges Ferienziel gebucht, sondern meist als Badeabschluss nach einer Safari oder als ruhiger Kontrast zu Sansibar. Wer die Insel wählt, entscheidet sich bewusst für Natur und Abgeschiedenheit statt für touristische Infrastruktur.
Tauchen und Schnorcheln im Marine Park
Der Mafia Island Marine Park war der erste Meeresschutzpark Tansanias und stellt einen grossen Teil der Küstengewässer im Süden und Osten der Insel unter Schutz. Zentrum der Tauch- und Schnorchelausflüge ist die geschützte Chole Bay mit ihren Riffen in geringer Tiefe – auch für Schnorchler und Einsteiger gut zugänglich.
Saisonal halten sich Walhaie in den planktonreichen Gewässern vor der Westküste auf; die besten Beobachtungschancen bestehen erfahrungsgemäss etwa von Oktober bis März. Auf der Nachbarinsel Juani nisten zudem Meeresschildkröten. Zu beachten: Die Gezeiten prägen Strände und Buchten stark, Bade- und Bootsausflüge richten sich deshalb nach Ebbe und Flut.
Für wen sich Mafia Island eignet
Die Unterkünfte auf Mafia sind mehrheitlich kleine Lodges mit wenigen Zimmern, geführt in persönlicher Atmosphäre. Grosse Resortanlagen, Poollandschaften oder Nachtleben gibt es nicht – genau darin liegt der Reiz der Insel. Gut aufgehoben sind Sie hier, wenn Sie sich in einem der folgenden Punkte wiedererkennen:
- Taucher und Schnorchler, die intakte Riffe ohne grossen Bootsverkehr suchen
- Ruhesuchende, die eine einfache Barfuss-Atmosphäre einer durchorganisierten Hotelanlage vorziehen
- Paare und Honeymooner, die nach der Safari einige stille Strandtage anhängen möchten
- Naturinteressierte, die Walhaie, Schildkröten und Dhow-Ausflüge zu den Nachbarinseln erleben wollen
Wer hingegen Wert auf grosse Zimmerauswahl, Unterhaltung und viel Gastronomie legt, ist auf Sansibar besser aufgehoben.
Reisezeit und Kombinationen
Das Klima entspricht der tansanischen Küste: Die trockeneren, angenehmen Monate liegen etwa zwischen Juni und Oktober, die grosse Regenzeit fällt in der Regel auf März bis Mai – einzelne Lodges bleiben in dieser Zeit geschlossen. Für Walhai-Beobachtungen bieten sich die Monate ab Oktober an.
Auf dem Festland gegenüber liegt der Nyerere-Nationalpark (ehemals Selous), weshalb sich Mafia Island besonders gut mit einer Safari im Süden Tansanias verbinden lässt. Ebenfalls bewährt ist die Kombination mit Sansibar, wenn Sie Kultur und Strandleben mit einigen abgeschiedenen Inseltagen abrunden möchten. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Route zusammen.
Pole Pole Bungalows
ab CHF 297.– / pro Person
Mafia Island
In tropischer Vegetation liegt die kleine Unterkunft leicht erhöht und bietet so eine fantastische Aussicht auf...
Butiama Beach Lodge
ab CHF 170.– / pro Person
Mafia Island
Die Lodge liegt im weitläufigen Palmengarten und bietet ein Restaurant, eine gemütliche Lounge, eine Bar, einen...
Kinasi Lodge
Preis auf Anfrage
Mafia Island
Inmitten einer alten Cashew- und Kokosnussplantage ist die Lodge gelegen und bietet ein Restaurant, eine Bar, einen...
Chole Mjini
ab CHF 185.– / pro Person
Mafia Island
Im dichten Dschungel liegt die Lodge zwischen vom Urwald überwucherten Ruinen und bietet ein fantastisches...
Basecamp Mafia Island
ab CHF 96.– / pro Person
Mafia Island
Das Basecamp Mafia Island liegt in einem grossen Garten mit Blick auf die Chole-Bucht. Es bietet ein Restaurant,...
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