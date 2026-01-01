Beschreibung

Einleitung Am feinen Sandstrand bei Jambiani liegt das Sharazad auf einem gepflegten Grundstück. Von den Liegestühlen und Hängematten im Garten können die Gäste den fantastischen Blick auf die Blautöne des Ozean geniessen. Auch vom Restaurant am Strand bietet sich ein Panoramablick auf das Meer. Zudem verfügt das Hotel über 4 Pools und 2 Bars, die die Gäste mit exotischen Cocktails verwöhnen. Sharazad legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit und wird dementsprechend betrieben.

Angebot Massagen und Schönheitsbehandlungen im Spa.

Zimmer Die stilvolle Sharazad Villa mit einem Pool im Innenhof verfügt über Sharazad Sea View und Sharazad Garden View Zimmer. Sie bieten ein Schlafzimmer, liebevoll gestaltete Badezimmer, Safe, Ventilator und Verandas mit Sitzgelegenheiten. Die weiteren Sharazad Sea View und Sharazad Garden View Zimmer sind identisch eingerichtet und in zweistöckigen Bungalows untergebracht. Die Oasis Sea View Zimmer sind schön in den Garten gebettet, alle mit Blick in Richtung Strand und verfügen zusätzlich über eine Dusche im Freien. Zudem gibt es Beach Front Suiten mit einer Aussendusche, die zuvorderst am Strand liegen. WiFi ist kostenfrei verfügbar.