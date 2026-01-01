In die üppige Vegetation integriert, liegt die Unterkunft am Hang und bietet wunderbare Ausblicke auf die Natur und die kleine Bucht. Beim Hauptgebäude befinden sich das Restaurant, die Bar und der Infinity Pool, welcher von einem Garten umrahmt ist und ein fantastisches Panorama freigibt. Das hervorragende Essen können die Gäste am Ort ihrer Wahl geniessen und werden dabei von ihrem privaten Butler betreut.