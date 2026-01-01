Die schöne Hotelanlage mit entspanntem Ambiente liegt in einem tropischen Garten mit unzähligen Palmen. Vom Hauptrestaurant «Makuti» geniessen Sie eine prächtige Aussicht über den Poolbereich. Im à la carte Restaurant «Cinnamon» wird indische Küche serviert und das «The Wok» ist auf asiatische Küche spezialisiert. Zudem stehen den Gästen die Trattoria und das Seafood-Restaurant «Bahari Grill» zur Verfügung. Ein schöner Pool und ein Spa sind ebenfalls Teil des Angebots sowie die Benützung der Einrichtungen des benachbarten Schwesterhotels Sultan Sands.