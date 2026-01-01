Bluebay Beach Resort & Spa
Zanzibar Ostküste
Beschreibung
Einleitung
Die schöne Hotelanlage mit entspanntem Ambiente liegt in einem tropischen Garten mit unzähligen Palmen. Vom Hauptrestaurant «Makuti» geniessen Sie eine prächtige Aussicht über den Poolbereich. Im à la carte Restaurant «Cinnamon» wird indische Küche serviert und das «The Wok» ist auf asiatische Küche spezialisiert. Zudem stehen den Gästen die Trattoria und das Seafood-Restaurant «Bahari Grill» zur Verfügung. Ein schöner Pool und ein Spa sind ebenfalls Teil des Angebots sowie die Benützung der Einrichtungen des benachbarten Schwesterhotels Sultan Sands.
Angebot
Das Oasis Spa bietet verschiedene Behandlungsräume, zum Teil mit Blick aufs Meer.
Zimmer
Die im modernen, tropischen Stil eingerichteten Deluxe Garden View Zimmer verfügen über Dusche, Haarfön, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Klimaanlage, Ventilator, TV, Telefon, Safe und Balkon oder Terrasse mit Gartenblick. Die Deluxe Ocean View Zimmer sind auf einem Hügel mit Blick über den Garten zum Ozean gelegen. Die Junior Suiten mit grossem Sitzbereich, Veranda, Plunge-Pool, eigenem Garten und Aussendusche sind grösser und liegen im vorderen Teil der Anlage, teilweise mit Meersicht. Zwei Sultan Suiten auf Anfrage. WiFi kann kostenfrei genutzt werden.
Unterhaltung
Abendunterhaltung mit Livebands, Folklore-Darbietungen.
Gratis-Sport
Tischtennis, Billard, Fitnesscenter, Kajak, Beachvolleyball, Tennis.
Sport gegen Gebühr
Bootsausflüge, Schnorcheln, Tauchen (PADI-Tauchschule), Windsurfen, Hochseefischen.
Kinder
Kinderpool, Toto Kinderclub (3 – 13 Jahre), Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 140.– / pro Person
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