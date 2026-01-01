Gold Zanzibar Beach House & Spa
Zanzibar Nordküste
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt am wunderbaren, beliebten Strand im Nordwesten der Insel, wo das Baden auch bei Ebbe möglich ist. Ein grosser Pool mit Jacuzzi befindet sich in Strandnähe. Liegestühle und Cabanas stehen den Gästen in der weitläufigen Anlage zur Verfügung. Im hinteren Bereich des Geländes sind die Zimmer in zweistöckigen, leicht erhöht gelegenen Gebäuden sowie das Hauptrestaurant «Kilimanjaro» untergebracht, wo internationale Speisen mit lokalen Einflüssen serviert werden.
Von der «Sultan Bar» aus geniessen die Gäste eine perfekte Sicht auf den Sonnenuntergang, während sich die «Ocean Dhow» Bar am Strand befindet. Eine elegante und private Atmosphäre bietet das à la carte Restaurant am Strand.
Angebot
Das «Healing Earth» Spa bietet eine grosse Anzahl an Massagen.
Zimmer
Die stilvollen, in hellen Farbtönen gehaltenen Deluxe Garden View Zimmer sind mit Dusche, Klimaanlage, Ventilator, Fön, Telefon, Safe, TV, Tee- und Kaffeekocher, Kühlschrank und einer Veranda mit Blick in den tropischen Garten ausgestattet. Die Deluxe Ocean View Zimmer sind identisch, aber mit entfernter Sicht auf das Meer. Die Suiten sind vorne beim Strand gelegen, leicht grösser und die Suiten with Pavillion bieten zusätzlich einen privaten Pavillon zum Ausspannen. WiFi ist gratis verfügbar. Luxuriöse Villen auf Anfrage.
Unterhaltung
Abendunterhaltung mit Livebands, Themenabende.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Volleyball, Yoga in der Gruppe (unregelmässig), Boccia.
Sport gegen Gebühr
Schnorcheln, Tauchen und weitere Wassersportarten im nahegelegenen Wassersportcenter.
Kinder
Kids Club für Kinder von 3 – 10 Jahren, Kinderpool.
ab CHF 254.– / pro Person
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