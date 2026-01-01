Beschreibung

Einleitung Die Zimmer sind in mehreren zweistöckigen Gebäuden im grossen Garten untergebracht. Durch die unzähligen Palmen blickt man direkt auf den Ozean. Im Hauptrestaurant wird das Frühstück und Abendessen serviert, wobei diverse Themenabende für Abwechslung sorgen. Mittagessen wird im «Breakers Grill» mit Barbecue und Fischspezialitäten in Strandnähe angeboten. Diverse Bars, auch am grosszügigen Swimmingpool, bieten Cocktails und weitere Erfrischungen an. Die Boutique verfügt über ein grosses Angebot an Souvenirs.

Angebot Das Frangipani Spa im Swahili-Stil bietet eine Vielzahl an Behandlungen und Massagen.

Zimmer Die im Zanzibari-Stil gestalteten Garden Zimmer befinden sich im hinteren Teil der Anlage und verfügen über Dusche, Fön, Kühlschrank, Klimaanlage, Tee- und Kaffeekocher, Telefon, Ventilator, Safe und eine Terrasse mit Gartenblick. Die Deluxe Zimmer sind identisch eingerichtet, liegen im Parterre und näher beim Strand, Terrasse mit Garten- oder Meerblick – zum Teil mit Verbindungstür. Die Suiten sind grösser, liegen im 1. Stock und bieten zusätzlich ein Ankleidezimmer sowie einen grossen Balkon mit Garten- oder Meerblick. WiFi ist gratis verfügbar.

Unterhaltung Abendunterhaltung mit Livebands, Folkloredarbietungen.

Gratis-Sport Tennis (ausgenommen Ausrüstung), Fitnesscenter.