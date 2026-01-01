Die modernen Villen mit afrikanisch-arabischen Elementen verfügen alle über einen privaten Pool und eine grosse Veranda mit Sitzgelegenheiten. Die Luxury Garden Pool Villen bieten ein Wohnzimmer (durch eine Schiebetür vom Schlafzimmer getrennt), ein grosses Badezimmer mit freistehender Badewanne, Dusche inkl. einer zusätzlichen Dusche im Freien, Fön, Klimaanlage, Ventilator, TV, DVD- und CD-Player, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe und Telefon. Die Luxury Ocean Front Pool Villen sind identisch ausgestattet und befinden sich am nächsten zum Strand.

Eine freistehende Badewanne mit Sicht Richtung Meer und grössere Wohnfläche bieten die Prestige Ocean Front Pool Villen, welche ebenfalls zuvorderst am Strand gelegen sind. Die Frangipani Garden oder Ocean Pool Villen haben ein zweites, kleineres Schlaf- und Badezimmer (ohne Aussendusche) und sind deshalb ideal für Familien. WiFi ist kostenfrei verfügbar.