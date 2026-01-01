The Residence Zanzibar
Zanzibar Südküste
Beschreibung
Einleitung
An ruhiger Lage, weit weg von den anderen Unterkünften, liegt das Residence, das im Frühjahr 2025 sanft renoviert wurde, in einem 32 Hektar grossen Garten am langen Sandstrand. Im Hauptrestaurant werden internationale Gerichte und lokale Spezialitäten serviert, während das Menu im «Pavilion» à la carte Restaurant das Beste der mediterranen und arabischen Küche beinhaltet. Zwei Bars stehen den Gästen für kühle Drinks zur Verfügung.
Angebot
Das Spa bietet 6 Behandlungsräume, einen Pool, eine Sauna und ein Dampfbad.
Zimmer
Die modernen Villen mit afrikanisch-arabischen Elementen verfügen alle über einen privaten Pool und eine grosse Veranda mit Sitzgelegenheiten. Die Luxury Garden Pool Villen bieten ein Wohnzimmer (durch eine Schiebetür vom Schlafzimmer getrennt), ein grosses Badezimmer mit freistehender Badewanne, Dusche inkl. einer zusätzlichen Dusche im Freien, Fön, Klimaanlage, Ventilator, TV, DVD- und CD-Player, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe und Telefon. Die Luxury Ocean Front Pool Villen sind identisch ausgestattet und befinden sich am nächsten zum Strand.
Eine freistehende Badewanne mit Sicht Richtung Meer und grössere Wohnfläche bieten die Prestige Ocean Front Pool Villen, welche ebenfalls zuvorderst am Strand gelegen sind. Die Frangipani Garden oder Ocean Pool Villen haben ein zweites, kleineres Schlaf- und Badezimmer (ohne Aussendusche) und sind deshalb ideal für Familien. WiFi ist kostenfrei verfügbar.
Gratis-Sport
Kajak, Pedalo, Katamaran, SUP, Bodyboard, Tennis, Fitnesscenter, Dart, Boccia, Strandfussball, Billard.
Sport gegen Gebühr
Schnorchelausflüge, Dhow-Segeltrips, Hochseefischen, Jet Ski, Tauchschule.
Kinder
Kids Club für Kinder von 5 – 14 Jahren, Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 253.– / pro Person
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