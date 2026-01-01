Die Lodge mit entspannter Atmosphäre ist auf einer Klippe gelegen. Über eine Treppe gelangen die Gäste an den Strandabschnitt, wo sich auch die Beach Bar befindet. Das «Monsoon»-Restaurant serviert eine internationale Küche mit Fokus auf Seafood und Zanzibari-Einflüssen, ebenso stehen eine Lounge und Bar zur Verfügung. Der kleine Spa sorgt für die nötige Entspannung. Von zwei fantastischen Infinity Pools aus geniesst man die grandiose Aussicht auf das Meer.