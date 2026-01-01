Shooting Star Boutique Hotel
Zanzibar Ostküste
Beschreibung
Einleitung
Die Lodge mit entspannter Atmosphäre ist auf einer Klippe gelegen. Über eine Treppe gelangen die Gäste an den Strandabschnitt, wo sich auch die Beach Bar befindet. Das «Monsoon»-Restaurant serviert eine internationale Küche mit Fokus auf Seafood und Zanzibari-Einflüssen, ebenso stehen eine Lounge und Bar zur Verfügung. Der kleine Spa sorgt für die nötige Entspannung. Von zwei fantastischen Infinity Pools aus geniesst man die grandiose Aussicht auf das Meer.
Angebot
Kleiner Spa mit diversen Behandlungen.
Zimmer
Die individuell gestalteten Garden View Zimmer befinden sich im tropischen Garten und bieten Dusche, Minibar, Klimaanlage, Ventilator, Safe und Terrasse mit Blick in den Garten. Die Sea View Cottages im traditionellen Zanzibari-Stil sind grösser und verfügen zudem über eine private Veranda mit Meersicht. Die Sea View Cottage Family sind zweistöckig und bieten ein zweites Schlafzimmer in der oberen Etage. Ebenfalls angeboten werden zwei Monsoon Villa Suiten mit je zwei Schlafzimmern und privatem Pool. WiFi ist kostenfrei verfügbar.
ab CHF 87.– / pro Person
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