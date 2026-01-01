Im schönen, tropischen Garten eingebettet, liegt das Hotel am Strand von Matemwe. Im Zentrum der Anlage befindet sich der Pool, welcher in tropischer Umgebung zum Entspannen einlädt. Direkt daneben ist das empfehlenswerte Restaurant in einem mit lokalen Materialien errichteten Haus untergebracht, eine Bar und dahinter ein Kinderspielplatz.

Alle Zimmer befinden sich im Hauptgebäude, welches zum Garten und Meer ausgerichtet ist. Die Standard Zimmer verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, Klimaanlage, WiFi, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe, Haarfön, Balkon mit Blick in den Garten und liegen im Parterre oder im 1. Stock. Die Suiten sind grösser. Ebenfalls im Angebot stehen alleinstehende Beach Front Bungalows with Plunge Pool mit einem dazugehörenden Garten, zuvorderst am Strand.