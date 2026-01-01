Beschreibung

Einleitung Nur wenige Minuten Bootsfahrt von Zanzibar entfernt liegt die Insel Mnemba mit ihrer tropischen Vegetation und feinen, weissen Sandstränden. Die rustikal gestaltete, fantastisch in die natürliche Umgebung integrierte Lodge bietet ein Inselerlebnis, das seinesgleichen sucht. Vom mit Palmenblättern überdachten Restaurant- und Barbereich geniesst man fantastische Ausblicke auf das türkisblaue Meer. Von frischen Meeresfrüchten über orientalische Mezze und romantischen Abendessen bei Kerzenlicht am Strand bietet die aussergewöhnliche Lodge alles, um die Erwartungen der Gäste zu übertreffen.

Angebot Diverse Massagen werden im Wellness Banda angeboten.

Zimmer Die Bandas vermitteln durch ihre natürliche Bauweise ein tolles Insel-Feeling und verfügen über ein grosses Badezimmer mit Dusche, Fön, Minibar, Ventilator, Safe. Auf der privaten, gemütlichen Veranda lässt es sich hervorragend relaxen. Durch den grossen Abstand geniessen die Gäste ein Maximum an Privatsphäre. WiFi kann überall kostenfrei genutzt werden. Am Strand steht jeder Banda ein eigener Pavillon mit Lounge, einer kleinen Bar, Liegestühlen und Aussendusche zur Verfügung.

Gratis-Sport Schnorcheln, zwei Tauchgänge pro Tag für Gäste mit Tauchzertifikat (PADI-Tauchschule), Kajak, Sundowner Dhow Cruise, SUP.

Sport gegen Gebühr Tauchkurse, Hochseefischen.