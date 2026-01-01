Das Hotel wurde im lokalen Stil mit vielen arabischen Elementen erbaut und beeindruckt seine Gäste durch handgefertigte Holzmöbel und Antiquitäten aus der Region. Die Mahlzeiten werden im Open-Air-Restaurant «Livingstone Terrace» oder im stilvollen «Sultans Dining Room» serviert. Die orientalisch angehauchte «Dhahabu Bar & Lounge» eignet sich bestens für einen Drink vor dem Essen. Im Spa oder am grossen Pool auf Liegestühlen oder unter gedeckten Pavillons lässt es sich wunderbar ausspannen.

Die One Bedroom Villen (148 m2) verfügen über ein Schlafzimmer mit angrenzendem Wohnraum, Badezimmer mit freistehender Badewanne, Dusche, TV, WiFi, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Tagesbett im Zimmer und auf der Terrasse sowie einem Plunge Pool. Die Ocean Front One Bedroom Villen sind identisch, liegen jedoch in Strandnähe. Die Sultans Two Bedroom Villen (193 m2), im hinteren Teil der Anlage, bieten ein zweites Schlaf- und Badezimmer. Das zusätzliche Zimmer ist kleiner, das zweite Badezimmer nur mit Dusche. Die Garden View Two Bedroom Villen unterscheiden sich durch die Raumaufteilung und Lage.