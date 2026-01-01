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Pemba Island, Tansania/Sansibar

Pemba Island Reisen

Schwesterinsel von Sansibar mit exklusivem Flair

Die einzige Granitinsel von Tansania ist Pemba. Sie ist nicht nur die Schwesterinsel von Sansibar, sie ist auch aufgrund der Korallenriffe sehr bekannt geworden. Die Korallenriffe und die umliegenden kleinen Inseln werden immer wieder von Delfinen besucht. Sie haben also gute Chancen diese Meeresbewohner zu sehen. Unterhaltsame Ausflüge stehen ebenfalls zur Auswahl. Die Mangrovenwälder und die wunderschönen Buchten versprühen jede Menge Charme. Sie interessieren sich für Pemba Island Reisen? Für nähere Auskünfte können Sie sich gerne mit unseren hilfsbereiten und fachkundigen Spezialisten in Verbindung setzen.

Während die Hauptinsel längst entdeckt ist, präsentiert sich Pemba noch herrlich ursprünglich – grün, hügelig und angenehm ruhig. Wer Abgeschiedenheit, intakte Riffe und authentisches Inselleben sucht, findet hier eines der stillsten Badeziele des Indischen Ozeans. Auf dieser Seite lesen Sie, was die grüne Schwester Sansibars auszeichnet und für wen sie sich besonders eignet.

The Aiyana Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Die grüne, ursprüngliche Schwester Sansibars

Auf Arabisch heisst Pemba «Al Jazeera Al Khadra» – die grüne Insel. Der Name ist Programm: Sanfte Hügel, dichte Gewürznelken-Plantagen, Mangroven und der Ngezi-Regenwald überziehen die Insel mit einem satten Grün, das man auf der flacheren Nachbarinsel so nicht findet. Während sich der Tourismus im Archipel von Tansania und Sansibar vor allem auf die Hauptinsel konzentriert, ist Pemba angenehm still geblieben: Hier prägen Fischerdörfer, Dhauen und Gewürzfelder das Bild, nicht Strandbars und Ausflugsboote. Wer über die Insel fährt, erlebt die Swahili-Küste von ihrer gelassenen, authentischen Seite.

Tauchen an steilen Riffwänden

Zwischen Pemba und dem Festland fällt der Meeresboden im Pemba-Kanal steil in die Tiefe ab – ideale Voraussetzungen für eindrückliche Wandtauchgänge. An den Drop-offs wachsen intakte Hart- und Weichkorallen, in der blauen Tiefe ziehen Fischschwärme und immer wieder auch grössere Jäger vorbei; die vorgelagerte kleine Insel Misali gilt als eines der schönsten Reviere des Archipels. Auch Schnorchler kommen an den flacheren Riffdächern auf ihre Kosten, und die besten Sichtweiten bieten in der Regel die trockenen Monate. Mehr zu Spots, Bedingungen und Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Seite zum Tauchen in Tansania und Sansibar.

Abgeschiedenheit als eigentlicher Luxus

Pemba zählt nur eine Handvoll Unterkünfte – kleine, oft exklusive Lodges und Resorts an einsamen Buchten, teils nur per Boot oder über Sandpisten erreichbar. Genau darin liegt der Reiz: Statt Animationsprogramm erwarten Sie leere Strände, vorgelagerte Sandbänke, Ausflüge durch die Mangroven und Abende, an denen nur der Indische Ozean zu hören ist. Unsere handverlesene Auswahl an Häusern auf Pemba finden Sie direkt unter diesem Text; einen Überblick über alle Strandziele des Archipels gibt Ihnen unsere Seite zu den Badeferien-Resorts.

Für wen Pemba die richtige Wahl ist

Pemba passt zu Reisenden, die dem Trubel bewusst ausweichen: Taucher und Schnorchler, Honeymooner auf der Suche nach Zweisamkeit und alle, die nach einer unserer Rundreisen und Safaris eine wirklich ruhige Badewoche anhängen möchten. Wer lebhafte Strände, Nightlife und ein grosses Ausflugsangebot erwartet, ist auf der Hauptinsel besser aufgehoben – ein Zwischenstopp im geschichtsträchtigen Stone Town lässt sich mit Pemba dennoch wunderbar verbinden. Und wer es noch abgeschiedener mag, findet mit Mafia Island weiter südlich eine ebenso stille Alternative. Gerne beraten wir Sie, welche Insel am besten zu Ihren Ferien passt.

Badeferien

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Safaris

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Reiseinformationen

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Pemba wird im Kleinflugzeug ab Sansibar oder Dar es Salaam angeflogen – ein kurzer Flug mit herrlichen Ausblicken auf Riffe und Sandbänke. Wir organisieren Inlandflüge und Transfers zu Ihrer Lodge, sodass sich die Insel nahtlos in Ihre Tansania-Reise einbetten lässt.

Als angenehmste Monate gelten die trockenen Perioden von Juni bis Oktober sowie von Dezember bis Februar – dann sind auch die Sichtweiten beim Tauchen am besten. Die grosse Regenzeit im April und Mai meiden viele Reisende. Details zu Klima und Saisons finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.

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