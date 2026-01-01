Das Zuri Zanzibar vereint modernen Komfort und ökologische Aspekte mit den Gegebenheiten der Insel und bietet den Gästen einen unvergleichlichen Aufenthalt. Der Strandabschnitt des Zuri gehört zu den schönsten, mit idealer Lage für spektakuläre Sonnenuntergänge. Drei individuell gestaltete Restaurants, das «Upendo» mit Blick über das Resort, das afrikanisch angehauchte «Maisha» Poolrestaurant und das Strandrestaurant, servieren Gerichte mit internationalen und lokalen Einflüssen und sorgen für gastronomische Highlights. Vier Bars stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung. Für eine willkommene Erfrischung sorgt der 32 m Infinity Pool. Im «Spice Garden» kann inmitten tropischer Vegetation Yoga praktiziert oder relaxt werden.