Zuri Zanzibar Hotel & Resort
Zanzibar Nordküste
Beschreibung
Einleitung
Das Zuri Zanzibar vereint modernen Komfort und ökologische Aspekte mit den Gegebenheiten der Insel und bietet den Gästen einen unvergleichlichen Aufenthalt. Der Strandabschnitt des Zuri gehört zu den schönsten, mit idealer Lage für spektakuläre Sonnenuntergänge. Drei individuell gestaltete Restaurants, das «Upendo» mit Blick über das Resort, das afrikanisch angehauchte «Maisha» Poolrestaurant und das Strandrestaurant, servieren Gerichte mit internationalen und lokalen Einflüssen und sorgen für gastronomische Highlights. Vier Bars stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung. Für eine willkommene Erfrischung sorgt der 32 m Infinity Pool. Im «Spice Garden» kann inmitten tropischer Vegetation Yoga praktiziert oder relaxt werden.
Angebot
Der Wellnessbereich beinhaltet drei Behandlungsräume, Schönheitssalon und Jacuzzi.
Zimmer
Die modernen, stilvollen Bungalows sind im tropischen Garten verteilt und bieten «Evening Breeze»-Klimaanlage, Badezimmer inkl. Aussenbereich, Ventilator, Safe, TV, Minibar, Tee- und Kaffeekocher und WiFi. Auf der grossen Veranda mit Blick in den tropischen Garten befinden sich Sitzgelegenheiten und eine Hängematte. Einige Bungalows bieten Verbindungstüren. Die Jacuzzi Bungalows verfügen zusätzlich über einen Whirlpool, die grosszügigen Jacuzzi- und Ocean Front Suiten über ein Wohnzimmer und einen Jacuzzi. Die Ocean Front Suiten liegen zuvorderst am Strand. Die Garden Two Bedroom Villa, die Ocean Front Two Bedroom Villa und die Ocean Front Three Bedroom Luxury Villa bieten zusätzliche Schlaf- und Badezimmer.
Unterhaltung
Dezente Abendunterhaltung.
Gratis-Sport
Kajak, SUP, Pétanque, Volleyball, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Segeln, Hochseefischen, Yoga, Tauchen (eigene Tauchschule), Schnorchelausflüge.
ab CHF 371.– / pro Person
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