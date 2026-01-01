Lage und Anreise

Die tansanische Festlandküste erstreckt sich entlang des Indischen Ozeans; vorgelagert liegen die Inseln Sansibar, Pemba und Mafia. Wichtigster Ausgangspunkt ist Dar es Salaam: Die grösste Stadt des Landes verfügt über einen internationalen Flughafen und ist die Drehscheibe für Strassen-, Flug- und Bootsverbindungen entlang der Küste. Ein praktischer Vorteil gegenüber den Inseln: Viele Küstenorte des Festlands sind von Dar es Salaam aus auf dem Landweg erreichbar, die zusätzliche Fähr- oder Flugverbindung entfällt.

Charakter der Region: die ruhige Alternative zu Sansibar

Die Festlandküste ist touristisch deutlich weniger erschlossen als Sansibar. Statt grosser Resortzonen finden Sie einzelne, oft abgelegene Lodges, dazwischen Fischerdörfer und lange, wenig besuchte Strandabschnitte. Die Küstenorte sind von der Swahili-Kultur geprägt; historische Orte wie Bagamoyo nördlich von Dar es Salaam oder die UNESCO-geschützten Ruinen von Kilwa im Süden erzählen von der langen Handelsgeschichte der ostafrikanischen Küste.

Zu beachten: Wie überall am Indischen Ozean prägen die Gezeiten den Badealltag. Bei Ebbe zieht sich das Meer teils weit zurück. Wer jederzeit schwimmen möchte, achtet bei der Hotelwahl auf einen gezeitenunabhängigen Zugang zum Wasser oder auf einen Pool.

Beste Reisezeit an der Küste Tansanias

An der Küste herrscht tropisches Klima mit ganzjährig warmen Temperaturen. Als Faustregel gilt: Die trockensten Monate liegen zwischen Juni und Oktober – ideal auch für die Kombination mit einer Safari, da in dieser Zeit ebenfalls in den meisten Nationalparks Trockenzeit herrscht. Die grosse Regenzeit fällt in der Regel auf die Monate März bis Mai, eine kürzere Regenphase gibt es meist um den November. Auch die Zeit um den Jahreswechsel eignet sich gut für Badeferien.

Safari und Badeferien kombinieren

Die Festlandküste eignet sich besonders als Abschluss einer Safari im Süden Tansanias: Parks wie der Nyerere-Nationalpark (ehemals Selous), Mikumi oder Ruaha werden üblicherweise über Dar es Salaam erreicht, der Weg an den Strand ist danach kurz. Eine Besonderheit ist der Saadani-Nationalpark: Er liegt als einziger Nationalpark Tansanias direkt am Meer und erlaubt es, Tierbeobachtung und Strandaufenthalt am selben Ort zu verbinden.

Typische Reisebausteine an der tansanischen Küste:

Ruhige Strandtage auf der Halbinsel Lazy Lagoon als Abschluss einer Safari im Süden des Landes

Kultur und Geschichte in Bagamoyo, kombiniert mit Ausflügen in den Saadani-Nationalpark

Vorgelagerte Inseln wie Mafia für Taucher und Schnorchler – die Gewässer um die Insel stehen teilweise unter Schutz

Kombination von Festlandküste und Sansibar, wenn Sie Abwechslung zwischen abgeschiedenen Lodges und lebhafteren Orten suchen

Für wen eignen sich Badeferien an der Tansania-Küste?

Die Region passt zu Reisenden, die nach der Safari Abgeschiedenheit suchen und auf grosse Hotelanlagen, Einkaufsmöglichkeiten und Nachtleben verzichten können. Wer ein breites Angebot an Restaurants, Ausflügen und Wassersport direkt vor Ort erwartet, ist auf Sansibar besser aufgehoben. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie, welche Variante zu Ihrer Reiseplanung passt, und stellen die passende Kombination aus Safari und Strandaufenthalt zusammen.