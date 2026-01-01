UNESCO-Weltkulturerbe: Gassen, Basare und geschnitzte Türen

Die Altstadt von Sansibar gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe – und wer einmal durch ihr Gassenlabyrinth geschlendert ist, versteht sofort, warum. Zwischen Korallenstein-Häusern mit verwitterten Fassaden öffnen sich kleine Plätze, Teehäuser und Basare, in denen Gewürze, Stoffe und Kunsthandwerk gehandelt werden. Berühmt sind die kunstvoll geschnitzten Holztüren: arabisch inspirierte Exemplare mit feinen Ornamenten stehen neben indisch geprägten Türen mit Messingbeschlägen – jede erzählt vom Wohlstand ihrer einstigen Besitzer.

Am Abend lohnt ein Spaziergang zur Uferpromenade, wo Dhauen vor Anker liegen und Garküchen lokale Spezialitäten anbieten. Planen Sie bewusst Zeit zum Verirren ein: Gerade abseits der bekannten Routen zeigt Stone Town seinen ursprünglichen Charakter.

Geschichte verstehen: Sultanat, Gewürz- und Sklavenhandel

Stone Town war über lange Zeit das Handelszentrum des westlichen Indischen Ozeans. Der Sultan von Oman verlegte einst seinen Hof auf die Insel, und der Handel mit Gewürzen – allen voran Nelken – brachte Reichtum und Weltruf. Zur Geschichte gehört aber auch ein dunkles Kapitel: Sansibar war einer der grössten Umschlagplätze des ostafrikanischen Sklavenhandels. Die Anglikanische Kathedrale steht heute auf dem Gelände des ehemaligen Sklavenmarkts; eine Gedenkstätte und ein kleines Museum erinnern würdevoll an die Opfer.

Wir empfehlen den Besuch mit einer kundigen lokalen Reiseleitung, die diese Vergangenheit einfühlsam einordnet und den Bogen zur lebendigen Swahili-Kultur der Gegenwart schlägt.

Zwei bis drei Nächte: der ideale Auftakt vor dem Strand

Stone Town entfaltet seinen Zauber am besten, wenn Sie der Stadt zu Beginn Ihrer Reise zwei bis drei Nächte widmen. Nach dem Langstreckenflug oder im Anschluss an eine Safari auf dem Festland kommen Sie hier sanft an, akklimatisieren sich und tauchen in die Kultur der Insel ein, bevor Sie an die Strände Sansibars weiterreisen. Die Transferzeiten zu den Küsten im Norden und Osten der Insel sind angenehm kurz.

Besonders schön ist diese Kombination in der Trockenzeit von Juni bis Oktober sowie von Dezember bis Februar – Details dazu finden Sie in unserer Übersicht zur besten Reisezeit.

Unsere Stadthotels in Stone Town

Für die Nächte in der Altstadt setzen wir auf eine handverlesene Auswahl an Stadthotels, die Sie weiter unten auf dieser Seite finden. Viele davon residieren in liebevoll restaurierten Handels- und Herrenhäusern mit schattigen Innenhöfen, Antiquitäten und Dachterrassen, von denen Sie den Blick über die Dächer bis zum Hafen geniessen. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen die Häuser aus eigener Anschauung und empfehlen Ihnen das passende Haus für Ihren Reisestil – vom romantischen Boutique-Hotel bis zur familienfreundlichen Adresse.

Praktische Hinweise zu Einreise, Gesundheit und angemessener Kleidung in der mehrheitlich muslimisch geprägten Altstadt haben wir in den Reiseinformationen zusammengestellt.