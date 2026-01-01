White Sand Luxury Villas & Spa
Zanzibar Südostküste
Beschreibung
Einleitung
Das Resort der renommierten Relais & Chateaux-Gruppe liegt an einem der schönsten Strände mit weissem Sand und dem türkisfarbenen Wasser des Indischen Ozeans. Die Hauptbereiche sind dezent und sehr stilvoll, mit vielen natürlichen Materialien und äusserst hochwertigen Möbeln und Objekten, gestaltet. In den zwei Restaurants, dem Hauptrestaurant mit Blick auf den Pool und dem Strandrestaurant, wird eine gehobene Küche mit internationalen Gerichten und Einflüssen der Insel sowie frischen Meeresfrüchten serviert.
Den Gästen stehen drei verschiedene Bars, unter anderem auf der Dachterrasse oder am Strand, Sternenbeobachtung und gelegentlich Filmabende am Strand zur Verfügung. Der grosse Pool bietet auch ein Becken für Kinder.
Angebot
Im Spa-Bereich mit Fitnesscenter stehen den Gästen eine Vielzahl an Behandlungen, Sauna und Dampfbad zur Verfügung.
Zimmer
Die Villen mit privatem Pool und einem Holzdeck liegen im tropischen Garten verstreut und bieten viel Platz und Privatsphäre. Die Garden Villas with Pool verfügen über ein grosses Badezimmer mit Regendusche und Badewanne, Haarfön, Klimaanlage, Ventilator, Safe, Tee- und Kaffeekocher, TV, kostenfreies WiFi und einen Kühlschrank. Die grosszügigeren Beachfront One Bedroom Villas haben zusätzlich eine Hängematte und eine Dusche im Aussenbereich, einen separaten Wohnraum über die Terrasse vom Schlafzimmer getrennt und eine Rooftop-Terrasse. Die Family Two Bedroom Villas bieten ein weiteres Schlafzimmer im oberen Stock.
Gratis-Sport
Tischtennis, Fahrräder, Tennis, Padel, Kajak, SUP, Yoga.
Sport gegen Gebühr
Wing Foil, eFoil, Kitesurfen – hauseigene Kiteschule. Vorausbuchung empfehlenswert.
Kinder
Spielplatz, Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 643.– / pro Person
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