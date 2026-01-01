Das Hotel liegt am herrlichen Strand von Jambiani. Durch die Bauweise mit natürlichen Materialien und Deko-Elementen aus der Region versprüht es viel afrikanisches Flair. Der schöne Pool liegt ganz vorne in der von Palmen gesäumten, grosszügigen Anlage. Das Restaurant, die Bar und die Lounge sind in einem grossen, palmengedeckten Haus auf zwei Ebenen untergebracht. Von der Terrasse aus geniessen die Gäste einen tollen Blick über die Anlage bis zum Meer. Ein separates Fernsehzimmer steht den Gästen ebenfalls zur Verfügung.