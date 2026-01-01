Mwezi Boutique Resort
Zanzibar Südostküste
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt am herrlichen Strand von Jambiani. Durch die Bauweise mit natürlichen Materialien und Deko-Elementen aus der Region versprüht es viel afrikanisches Flair. Der schöne Pool liegt ganz vorne in der von Palmen gesäumten, grosszügigen Anlage. Das Restaurant, die Bar und die Lounge sind in einem grossen, palmengedeckten Haus auf zwei Ebenen untergebracht. Von der Terrasse aus geniessen die Gäste einen tollen Blick über die Anlage bis zum Meer. Ein separates Fernsehzimmer steht den Gästen ebenfalls zur Verfügung.
Zimmer
Die Pool Bungalows mit Sicht auf den Pool sind im afrikanischen Stil gestaltet und verfügen über Dusche, Klimaanlage, Ventilator, Safe, kostenfreies WiFi, ein Sofa und einen sandigen Vorplatz mit Sitzgelegenheiten. Full Moon Bungalows bieten zusätzlich ein Wohnzimmer mit Tagesbett und im 1. Stock, ohne Klimaanlage, zwei zusätzliche Betten. Die Beach Houses liegen am nächsten zum Meer mit Plunge-Pool.
Sport gegen Gebühr
Schnorcheln, geführte Dorfbesichtigungen. Diverse Wassersportarten können im nahe gelegenen Schwesternhotel «The Loop» ausgeübt werden.
ab CHF 59.– / pro Person
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