Das Mittagessen wird im Schatten der Palmen serviert, das Abendessen abwechslungsweise an verschiedenen Plätzen, wie am Strand oder um den Pool. Die «Sunset» Bar ist ein beliebter Platz, um die Sonnenuntergänge bei einem Drink zu geniessen. Ein kleines Spa, ein schön in die Anlage integrierter Pool und eine Lounge mit Büchern gehören ebenso zum Hotel.