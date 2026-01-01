Michamvi Sunset Bay
Zanzibar Südostküste
Beschreibung
Einleitung
Das Mittagessen wird im Schatten der Palmen serviert, das Abendessen abwechslungsweise an verschiedenen Plätzen, wie am Strand oder um den Pool. Die «Sunset» Bar ist ein beliebter Platz, um die Sonnenuntergänge bei einem Drink zu geniessen. Ein kleines Spa, ein schön in die Anlage integrierter Pool und eine Lounge mit Büchern gehören ebenso zum Hotel.
Angebot
Kleiner Spa mit diversen Behandlungen.
Zimmer
Die geräumigen Standard Zimmer in den zweistöckigen Gebäuden liegen entweder im Parterre oder 1. Stock, bieten Blick in Richtung Meer und sind mit Klimaanlage, Ventilator, Safe, Haarfön, Dusche, Kühlschrank sowie Tee- und Kaffeekocher ausgestattet. WiFi kann kostenfrei genutzt werden. Die Suite liegt zuvorderst am Strand und verfügt zusätzlich über ein Sofa und eine freistehende Badewanne.
Gratis-Sport
Kajak, SUP, Schnorchelausrüstung.
ab CHF 130.– / pro Person
Loading map...