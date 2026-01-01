Boutique Hotel Matlai
Zanzibar Südostküste
Beschreibung
Einleitung
Das traumhafte Hotel besteht aus zwei Villen, welche unmittelbar nebeneinander, direkt am weissen Sandstrand liegen. Vor beiden Villen befindet sich je ein Infinity-Pool mit Blick aufs Meer. Gäste wählen ihre Mahlzeiten aus einem breiten Menü aus und können diese an einem von ihnen gewünschten Ort (am Meer, im Garten, am Pool, im Zimmer) einnehmen. Auch bezüglich Essenszeiten herrscht völlige Flexibilität. Die «Bar & Restaurant Zatiny by Matlai» in Strandnähe versorgt die Gäste mit kühlen Drinks, während sie die Aussicht geniessen oder Dart und Tischfussball spielen können. Auf Nachhaltigkeit wird grossen Wert gelegt und viele Produkte werden aus der Region bezogen. Eine kleine Bibliothek und Gesellschaftsspiele sind im Hotel ebenfalls verfügbar.
Angebot
Spa-Pavillon mit diversen Behandlungen.
Zimmer
Das Asili House verfügt über vier Zimmer, zwei im Erdgeschoss und zwei in der ersten Etage, alle mit fantastischem Blick aufs Meer. Die Villa Kidosho besteht aus zwei Meersicht-Suiten und einem grossen Gemeinschaftsraum. Die Zimmer sind individuell und äusserst geschmackvoll mit vorwiegend lokalen Materialien gestaltet. Sie verfügen über grosse Betten, Badezimmer mit jedem erdenklichen Komfort, Regendusche, Klimaanlage, Safe, Telefon, Fön, freistehender Badewanne und Balkon bzw. Terrassen, welche gemütliche Sitzgelegenheiten bieten. Beide Villen können auch exklusiv gemietet werden. WiFi ist gratis verfügbar.
Unterhaltung
Gesellschaftsspiele, Themenabende, privates Open-Air-Kino gegen Gebühr im Garten.
Gratis-Sport
Volleyball, Pétanque, Kajak, Fahrräder.
Kinder
Kinder sind bei der exklusiven Buchung einer Villa willkommen, bei Buchung einzelner Zimmer ab 14 Jahren.
ab CHF 266.– / pro Person
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