Zawadi Hotel
Zanzibar Südostküste
Beschreibung
Einleitung
Auf einer kleinen Klippe thront das Hotel und gibt den Blick auf die schönsten Blautöne des Indischen Ozeans frei. Die elegante Einrichtung ist in Weiss- und Grautönen gehalten und gibt dem Zawadi einen frischen Look. Die Lounge oder die Poolbar mit Sicht auf das Meer eignen sich hervorragend für einen Apéro. Danach dinieren die Gäste im gehobenen Restaurant, welches mit einer Gourmet-Küche mit Swahili-Einflüssen punktet. Der Infinity-Pool liegt leicht erhöht, die Liegestühle sind auf mehreren Ebenen über der kleinen Bucht verteilt. In der Anlage geniessen die Gäste Ruhe pur.
Angebot
Diverse Massagen.
Zimmer
Die grosszügigen, luxuriösen Villen verfügen über Badezimmer mit freistehender Badewanne, Dusche, Klimaanlage, Minibar, TV, Telefon, Fön, Safe und eine grosse, von schöner Vegetation umrahmte Veranda mit Liegestühlen, Plunge-Pool und Blick auf den Ozean. Der grosse Abstand der Villen und die Vegetation bieten ein Maximum an Privatsphäre. WiFi ist kostenfrei verfügbar.
Gratis-Sport
Kleines Fitnesscenter, Schnorchelausrüstung, Kajak, Schnorcheln.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI-Tauchcenter). Kitesurfen, Segeln und viele weitere Aktivitäten im Wassersportcenter des Schwesterhotels Baraza Resort oder Breezes Beach Club.
ab CHF 868.– / pro Person
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