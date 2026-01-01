The Loop Beach Resort
Zanzibar Südostküste
Beschreibung
Einleitung
Das kleine Resort in Jambiani und am kilometerlangen Sandstrand ist ein idealer Ort für wassersportbegeisterte Gäste, aber auch für solche, die sich einfach erholen möchten. In der Mitte der Anlage befindet sich der Pool. Dahinter liegen die Lounge und das Restaurant mit zeitgenössischer, lokaler Kunst geschmückt. Das Spa Banda am Strand verwöhnt Sie mit einem Angebot an Massagen.
Zimmer
Die Zimmer sind hell gestaltet und im lokalen Stil eingerichtet. Die Standard Zimmer verfügen über Dusche, Klimaanlage, Ventilator, Safe, eine Veranda und Sicht auf den Pool. Die etwas grösseren Superior Zimmer bieten zusätzlich ein Tagesbett. Am nächsten zum Strand liegen die Suites with Sea View mit eigenen Liegen am Strand. WiFi kann kostenfrei genutzt werden.
Sport gegen Gebühr
Katamaran, Kajak, Schnorcheln, Kite Center im ca. 1 km entfernten Schwesterhotel Nur Beach.
ab CHF 49.– / pro Person
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