Das kleine Resort in Jambiani und am kilometerlangen Sandstrand ist ein idealer Ort für wassersportbegeisterte Gäste, aber auch für solche, die sich einfach erholen möchten. In der Mitte der Anlage befindet sich der Pool. Dahinter liegen die Lounge und das Restaurant mit zeitgenössischer, lokaler Kunst geschmückt. Das Spa Banda am Strand verwöhnt Sie mit einem Angebot an Massagen.