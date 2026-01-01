Matemwe Attitude
Zanzibar Ostküste
Beschreibung
Einleitung
Das Matemwe Attitude liegt leicht erhöht und bietet einen unvergleichlichen Ausblick über den Ozean mit seinen schönsten Blautönen und in Richtung Mnemba Island. Es bietet seinen Gästen neben einem Hauptrestaurant ein Strandrestaurant und drei Bars, ein Spa, einen Bulkshop, eine Boutique und ein Marine Discovery Center. Am Infinity-Pool und einem weiteren Pool lässt es sich bestens entspannen oder einen Drink an der Poolbar geniessen.
Zimmer
Die Villen befinden sich im tropischen Garten verteilt und sind mit Haarfön, Klimaanlage, Ventilator, Safe, Kaffee- und Teekocher, Minibar, kostenfreiem WiFi und einer Terrasse mit Liegestühlen ausgestattet. Die Swim-Up Villa hat direkten Zugang zu einem gemeinsamen Pool, Bad mit Aussendusche. Die Deluxe Villa und Deluxe Villa Partial Sea View verfügen über eine Doppeldusche im Bad, einen privaten Plunge-Pool im Garten und bieten mehr Privatsphäre. Die zweistöckige Seafront Villa und Beachfront Villa mit direktem Strandzugang bieten einen Plunge-Pool im ersten Stock und separaten Schlaf- und Loungebereich.
Sport gegen Gebühr
Schnorcheln und Tauchen bei einer nahegelegenen Tauchschule.
ab CHF 152.– / pro Person
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