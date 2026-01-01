Das Matemwe Attitude liegt leicht erhöht und bietet einen unvergleichlichen Ausblick über den Ozean mit seinen schönsten Blautönen und in Richtung Mnemba Island. Es bietet seinen Gästen neben einem Hauptrestaurant ein Strandrestaurant und drei Bars, ein Spa, einen Bulkshop, eine Boutique und ein Marine Discovery Center. Am Infinity-Pool und einem weiteren Pool lässt es sich bestens entspannen oder einen Drink an der Poolbar geniessen.