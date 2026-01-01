Das Uzuri Boutique Hotel bietet die Möglichkeit, das gesamte Hotel zu mieten oder eine einzelne Suite zu buchen. Fühlen Sie sich ein wenig wie zu Hause im ehemaligen Wohnhaus am kilometerlangen Sandstrand von Jambiani, das im Frühjahr 2024 komplett renoviert wurde. Geniessen Sie einen Drink in der gemütlichen Lounge und im Restaurant des Hauses die frisch zubereiteten Mahlzeiten von internationaler Küche bis hin zu lokalen Gerichten. Lassen Sie sich im offenen Banda am Strand mit einer Massage verwöhnen oder erfrischen Sie sich im Pool vor dem Haus.