Zoi Retreat Zanzibar Hotel
Zanzibar Ostküste
Beschreibung
Einleitung
Das Retreat liegt direkt am weissen, langen Strand inmitten eines tropischen Gartens. Auf den Liegestühlen am Strand oder am grossen, einladenden Pool lässt es sich herrlich entspannen. Das Restaurant mit seiner überdachten Veranda und Blick aufs Meer bietet eine Küche aus europäischen und lokalen Einflüssen. Gleich daneben befindet sich die Bar, wo zusätzlich gemütliche Sofas für die Gäste bereitstehen.
Angebot
Kleiner Pavillon für Massagen.
Zimmer
Die Standard und Pool Front Zimmer befinden sich alle im Parterre, sind durch schattige Gemeinschafts-Verandas verbunden und verfügen über eigene Sitzgelegenheiten mit kleinem Tisch. Die Zimmer sind im lokalen Stil gestaltet, bieten grosse Zanzibari-Betten, Badezimmer mit Dusche, Safebox und Ventilator. Die Garden View im Parterre und 1. Stock sowie die Sea View Zimmer im 1. Stock verfügen über eine private Veranda. WiFi kann kostenfrei genutzt werden.
Sport gegen Gebühr
Diverse Ausflüge und Aktivitäten können übers Hotel organisiert werden.
ab CHF 62.– / pro Person
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