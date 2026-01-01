Beschreibung

Einleitung Direkt hinter dem Mwezi Boutique Resort liegen die La Luna Suite Apartments. Die Apartments befinden sich um den Salzwasserpool mit einer Länge von 35 Metern herum, eingerahmt von Papayabäumen und Bananenstauden. Der lange Strand von Jambiani ist über das Mwezi Boutique Resort, wo die Gäste auch ein Restaurant und eine Bar vorfinden, in wenigen Gehminuten erreichbar.

Zimmer Die Pool View Zimmer sind ausgestattet mit einem Doppelbett, Klimaanlage, kostenfreies WiFi und einer Veranda mit Blick in die Gartenanlage und auf den Pool. Die Apartments bieten Platz für bis zu 4 Personen und verfügen über einen durch einen niedrigen Raumteiler getrennten Wohnbereich mit Küchenzeile, einem Sofa, einer Frühstücksbar, Kühlschrank und Herd.