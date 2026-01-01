La Luna Suite Apartments
Zanzibar Südostküste
Beschreibung
Einleitung
Direkt hinter dem Mwezi Boutique Resort liegen die La Luna Suite Apartments. Die Apartments befinden sich um den Salzwasserpool mit einer Länge von 35 Metern herum, eingerahmt von Papayabäumen und Bananenstauden. Der lange Strand von Jambiani ist über das Mwezi Boutique Resort, wo die Gäste auch ein Restaurant und eine Bar vorfinden, in wenigen Gehminuten erreichbar.
Zimmer
Die Pool View Zimmer sind ausgestattet mit einem Doppelbett, Klimaanlage, kostenfreies WiFi und einer Veranda mit Blick in die Gartenanlage und auf den Pool. Die Apartments bieten Platz für bis zu 4 Personen und verfügen über einen durch einen niedrigen Raumteiler getrennten Wohnbereich mit Küchenzeile, einem Sofa, einer Frühstücksbar, Kühlschrank und Herd.
Sport gegen Gebühr
Schnorcheln, geführte Dorfbesichtigungen. Diverse Wassersportarten können im nahe gelegenen Schwesternhotel «The Loop» ausgeübt werden.
ab CHF 53.– / pro Person
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